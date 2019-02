Jordanier (29) verlor in Freising seine Fahrerlaubnis gleich doppelt

Man kann seine Fahrerlaubnis auch gleich doppelt verlieren. Das zeigt der Fall eines jordanischen Autofahrers in Freising.

Seine Fahrerlaubnis büßte ein 29-jähriger jordanischer Student am Montag ein, als er in der Erdinger Straße in eine Lasermessung der Freising Polizei fuhr. Zum einen stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der jordanische Führerschein hier nicht gültig ist. Der 29-Jährige hätte ihn umschreiben lassen müssen, weil er in Freising inzwischen seinen Lebensmittelpunkt hat, wie die Polizei berichtet. Zum zweiten hätte aber auch bereits die gemessene Geschwindigkeit für ein einmonatiges Fahrverbot ausgereicht.

