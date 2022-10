Josef Allwang auf Gipfel seines Lebens: Der eiserne Bergfex aus Freising wird 100 Jahre alt

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die Berge sind seine Heimat: Josef Allwang feiert heute seinen 100. Geburtstag – ein besonderes Gipfelglück. © Lehmann

Josef Allwang aus Freising feiert heute seinen 100. Geburtstag. Der Freisinger Bergfex steht auf dem Gipfel seines Lebens.

Freising – „An einem Tag, an dem du in die Berge gehst, wirst du nicht älter“ – diese Lebensweisheit stammt von Josef Allwang. Und der Freisinger Bergfex ist der lebende Beweis für die Richtigkeit: Am heutigen Montag feiert er seinen 100. Geburtstag.

Der Krieg, so sagt er, hat ihn hart gemacht. Hart vor allem gegen sich selbst. Und deshalb haben Josef Allwang auch Schmerzen bis vor wenigen Jahren nicht davon abgehalten, in seinen geliebten bayerischen Bergen zu wandern und Höhenwege zu erklimmen. „Man darf nie aufhören“, sagt der Hundertjährige, der für Operationen „nie Zeit“ hatte, wie er sagt. Und alle Wehwehchen seien schließlich auch wieder verschwunden.

50 mal war Allwang schon auf dem Asterhof

Mehr als 50 Mal war Josef Allwang auf dem Asterhof, Deutschlands höchst gelegenem Bauernhof, hat auch schon einige Dreitausender bezwungen. Dabei hatte der Freisinger Handicaps zu verkraften: Wegen einer Verletzung im Zweiten Weltkrieg kann er seine rechte Hand nicht mehr benutzen, seine Sehstärke ist sehr stark eingeschränkt. „Ich muss mich halt auf die Wege konzentrieren“, sagte Allwang an seinem 90. Geburtstag. Lange hat er sich mit Schwimmen fit gehalten und mit einem Begleiter Radtouren absolviert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Geboren wurde Josef Allwang in Freising als ältestes von neun Kindern. 1941 wurde er dann zu den Gebirgsjägern in Mittenwald eingezogen. Während des Krieges wurde er zweimal schwer verletzt – bei Charkow erlitt er einen Oberschenkeldurchschuss, ein halbes Jahr später, beim Einsatz im Kaukasus, wurde er am linken Arm und Handrücken verwundet. Sein rechtes Handgelenk wurde zertrümmert. Es sind Erlebnisse, die Allwang heute noch stark berühren: „Brutal“ sei das gewesen im Kaukasus. Aber danach konnten ihn keine Schmerzen mehr von Bergtouren und Wanderwegen abhalten. Nach dem Krieg war Allwang bis 1983 beim Bundeszentralamt beschäftigt. 1958 heiratete er Käthi Baumgartner, mit der er zwei Töchter hat. Im selben Jahr baute er das Haus in der Rotkreuzstraße, in dem er heute noch wohnt. „Allein“, wie Allwang betont. Aber inzwischen ist er immer stärker auf die Hilfe seiner Tochter angewiesen.

Die Ski- und Bergfreunde sind sein Lebenswerk

Bekannt in Freising ist Josef Allwang nicht nur als der Mann, der sich seit 1946 in der Kolpingsfamilie stark engagiert hat, sondern vor allem auch als Gründer der Skiabteilung im Versehrtensportverein Freising im Jahr 1966. Als diese Abteilung 1984 aufgelöst wurde, war es Allwang, der nicht aufgab: Er gründete eine zwanglose Gemeinschaft mit Namen „Ski- und Bergfreunde Freising“. Und deren Bilanz kann sich sehen lassen. In 50 Jahren hat Organisator Josef Allwang 600 Busfahrten mit 30 000 Teilnehmern auf die Beine gestellt. Noch heute gibt es für ihn nichts Schöneres, als wenn frühere Tourenteilnehmer sagen: „Die Zeit mit den Ski- und Bergfreunden war die schönste in meinem Leben.“ Für seine Verdienste als Übungsleiter im Versehrtensport hat Allwang 1996 die Silberne Ehrennadel des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten.

Heute steht Josef Allwang auf dem Gipfel eines langen, nicht immer einfachen Lebenswegs – „zufrieden“, wie er sagt. „Statt der Bergstöcke ist halt jetzt der Rollator meine Stütze.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.