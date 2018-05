Jubiläum der Freisinger Kreis-Krieger: „Beeindruckende Friedensdemonstration“

Er ist auch ein Kind der 68er: der Kreis-Krieger- und Soldatenverband Freising. Am Sonntag feierte der Verband, den Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher eine „Friedensbewegung“ nannte, seinen 50. Geburtstag.

Freising – Rund 600 Stühle hatte man in der Luitpoldhalle aufgestellt. Unzählige Fahnen von Krieger- und Soldatenverbänden aus dem Landkreis und darüber hinaus boten ein prachtvolles Bild. Auf der Bühne spielte die Stadtkapelle Freising. Viele Redner traten ans Pult, um zu gratulieren. Grund: Der Kreis-Krieger- und Soldatenverband Freising, der am 7. April 1968 gegründet worden war, beging am Sonntag seinen 50. Geburtstag – Festzug und Gottesdienst in St. Georg inklusive. Eine Botschaft schwebte die ganze Zeit über dem Fest: Die Krieger- und Soldatenvereine, auch der KKSV, sind „Mahner zum Frieden“.

+ Da steckt Musik drin: Das Jubiläum des Kreis-Krieger- und Soldatenverbands bot alles, was dazugehört. © Michalek Als „Markenkern“ des Verbands bezeichnete 3. Vorsitzender Hermann Arnold, der durch den Festakt führte, die Hauptaufgabe, zum Frieden zu mahnen. OB Tobias Eschenbacher, der Erste in einer langen Reihe von Grußwortrednern, erinnerte daran, wie wichtig es sei, zusammenzustehen und darauf zu achten, dass so etwas wie der Zweite Weltkrieg „nie mehr passiert“. In einer Welt, die aufgrund der Globalisierung immer kleiner werde, erfahre man ja beispielsweise durch die Flüchtlinge, dass Frieden, wie man ihn seit 73 Jahren in Deutschland und Mitteleuropa genieße, wahrlich nicht überall auf der Welt herrsche. Den Festzug der Vereine und KKSV-Mitglieder bezeichnete Eschenbacher deshalb als beeindruckende „Friedensdemonstration“.

Ins selbe Horn stieß Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer, der am Sonntag ebenfalls Geburtstag feierte – wenn auch „erst“ den 48. Mitglieder in Krieger- und Soldatenvereinen seinen „keine Ewiggestrigen“, sondern erfüllten eine gesellschaftliche Aufgabe: Stets daran zu erinnern, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei.

Anders als die Bundeswehr im Jahr 2004 nach 200 Jahren Geschichte als Garnisonsstadt sei der KKSV aus Freising eben nicht verschwunden, sagte Landrat und Schirmherr Josef Hauner. Auch seine Botschaft an die versammelte Festgemeinde war klar: Jeden Tag daran denken, dass es seit 73 Jahren Frieden in Deutschland gebe.

So ging es bis zum Mittagessen weiter: Es folgten Grußworte des Patenverbandes Landshut, es sprach der Bezirksvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, und es trat der 2. Vorsitzende des KKSV Freising, Otto Radlmeier, ans Rednerpult. Der sprach von dem Kreis-Krieger- und Soldatenverband als einer „68er Bewegung“, erinnerte daran, dass damals noch der Kalte Krieg geherrscht, die Mauer in Berlin gestanden habe. Und er erinnerte daran, dass nach 1945 aus der vormaligen „Heldenverehrung bei Feiern und auf Denkmälern“ immer mehr die Botschaft „Nie mehr!“ geworden sei.