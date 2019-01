Jüdische Biografien gegen das Vergessen: Freisinger Duo erinnert an Nazi-Greuel

Alois Weiner betrieb ein großes und beliebtes Kaufhaus in Moosburg. Doch dann kamen die Nazis und bezichtigten den jüdischen Kaufmann der „Rassenschändung“. Hilfe bekam er ausgerechnet von seiner „arischen“ Geliebten.

Freising – Die letzten Überlebenden des NS-Regimes werden bald sterben. Dann gibt es keine Zeitzeugen mehr, die die Erinnerung hochhalten, die warnen können vor dem Grauen. Aufklären will die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA). Etwa, indem man die Biografien von Überlebenden erzählt. Eine Freisingerin und ein Moosburger standen daher im Fokus eines Vortrags von Guido Hoyer.

„Jüdisch, katholisch, glaubenslos? Leben und Verfolgung von Emma Reißermayer und Alois Weiner“ – so war der Abend im Grünen Hof überschrieben. Die VVN-BdA traf damit einen Nerv: „Wir sind überwältigt von der Vielzahl der Zuhörer“, sagte Vorsitzender Peter Floßmann und zitierte dann den französischen Autor Olivier Guez. Wenn die letzten Zeitzeugen sterben, würden Menschen wieder das Böse säen, würde die Vernunft erlöschen. „In dieser Situation befinden wir uns gerade“, sagte Floßmann. Guido Hoyer will Opfern mit seiner biografischen Arbeit Namen und Gesicht zurückgeben. Zum Beispiel der Jüdin Emma Reißermayer, die mit ihrem „arischen“ Mann Ludwig, dem damaligen Bezirksbaumeister, und ihrer Tochter an der Wippenhauser Straße lebte.

Als Jüdin geboren, wird sie in Aufzeichnungen immer wieder als Katholikin erwähnt, sie selbst bezeichnete sich als glaubenslos. Nach dem Tod ihres Mannes verließ die „Bezirksbaumeisterin“ die Kleinstadt Freising und flüchtete sich ins anonyme München. Doch die Schlingen des Nazi-Regimes wurden enger: 1939 verurteilte man sie zu sieben Monaten Haft, weil sie die jüdische Kennkarte nicht bei sich trug. Es folgte Zwangsarbeit und schließlich die Deportation nach Theresienstadt. Doch Reißermayer überlebte, blühte nach Ende des Krieges auf, zog ins Oberland und wurde sogar noch Unternehmerin. Sie betrieb bis zu ihrem Tod 1961 zusammen mit ihrem Schwiegersohn einen Kolonialwarenhandel.

Der jüdischen Frau aus Freising stellte Hoyer an dem Abend einen jüdischen Mann aus Moosburg an die Seite: Alois Weiner. Er betrieb ein großes und beliebtes Kaufhaus am Gries, war Mitglied der SPD und überzeugter Sozialist. Weiner sei ein ausgleichender Charakter gewesen. „Er war kein Mann der Extreme. Keiner, der die Konfrontation suchte“, sagte Hoyer. Der Judenhass in Moosburg nahm zu, die Presse führte ihn immer wieder vor. Schließlich ließen die Nazis sein Kaufhaus polizeilich überwachen.

Als er dann auch noch knapp einem Verfahren wegen Rassenschändung entkommen war – Weiner hatte ein Verhältnis mit einer „arischen“ Frau – ließ er sich scheiden und zog nach München. Die Geschäfte führte seine Geliebte weiter, die ihn zudem mit Päckchen unterstützte. Aus Überzeugung trat er der katholischen Kirche bei, ließ sich 1942 von Kardinal Faulhaber firmen. Doch das half ihm nichts. Er kam als Zwangsarbeiter in eine Flachsfabrik, und später nach Theresienstadt.

Auch Weiner überlebte und kehrte als einziger Jude in seine Moosburger Heimat zurück. Dort übernahm er wieder das Kaufhaus, heiratete seine ehemalige Geliebte und war bis zu seinem Tod 1953 politisch wie sozial stark engagiert. Vor allem für Waisenkinder setzte er sich ein, was ihm den Namen „Waisenvater“ einbrachte.

Die beiden Biografien sind zwei von etwa 30, die Hoyer über die Jahre recherchiert hat. Das gesamte Material will man nun aufbereiten, informierte Floßmann am Ende des Abends, und in einem Buch baldmöglichst unter die Leute bringen.

Claudia Bauer