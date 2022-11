Jugendkorbinianswallfahrt: Impulse der Hoffnung unter einer Regenbogenfahne

Von: Andreas Beschorner

Der Dom voller junger Menschen: Unter dem Leitthema „Sei bunt“ wurde am Samstag die Jugendkorbinianswallfahrt gefeiert. © Lehmann

Bei Nebel und Nieselregen pilgerten am Samstag rund 1000 Jugendliche im Rahmen der 80. Jugendkorbinianswallfahrt nach Freising. Das Motto heuer: „sei bunt“.

Freising – „Sei bunt“ war das Motto der Jugendkorbinianswallfahrt am Samstag. Bunt in den Regenbogenfarben geschmückt war denn auch der Mariendom, in dem Kardinal Reinhard Marx den Festgottesdienst zelebrierte. Dabei machte er der Jugend Mut, sich weiterhin im Kampf gegen die Klimakrise einzusetzen: „Ihr dürft, ihr müsst vielleicht sogar laut sein – auch wenn es die Erwachsenen manchmal nervt“, so der Erzbischof. Und: „Lasst euch nicht entmutigen!“

Vor 80 Jahren, mitten im Zweiten Weltkrieg, hatten sich am Namenstag des Heiligen Korbinian erstmals junge Leute auf den Weg nach Freising gemacht und für ein Leben in Frieden gebetet. Es ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die – lediglich durch die Corona-Pandemie unterbrochen – bis zum heutigen Tag andauert. Und gerade heuer, so wurde den jungen Wallfahrern zu Beginn des Gottesdienstes in Erinnerung gerufen, sei der Tag der „Korbi“ einer, an dem Menschen im Krieg in der Ukraine sterben, Menschen im Jemen hungern und Frauen und Männer im Iran auf die Straße gehen, um gegen Diskriminierung zu protestieren.

„Denkt an den ganzen Planeten“, rief Kardinal Reinhard Marx den jungen Menschen zu. Die Stimmung im Dom war bestens. © Lehmann

Marx geht auf Weltlage ein

Auf die aktuelle Lage in der Welt ging denn auch der Erzbischof zu Beginn seiner Predigt ein: Der Bund Gottes, der mit allen Lebewesen und vor allem mit allen Menschen geschlossen sei, sei eine der wichtigsten Botschaften in Krisenzeiten wie diesen: „Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir gehören zusammen“, so Marx, „alle Menschen sind Schwestern und Brüder Christi“. Gerade von Christen müsse Ermutigung ausgehen, Christen seien Menschen der Hoffnung, wenn es um den Kampf gegen Mächte der Zerstörung und des Terrors gehe. Da brauche man eine Gegenbewegung. „Und da gehört ihr dazu.“ Und weil auch die Schöpfung allen Menschen gehöre, sei es richtig und wichtig, Impulse der Hoffnung und des Engagements zu setzen. Marx war überzeugt: „Wo sollte es sonst herkommen, wenn nicht die Jugendlichen es tun, diese Erinnerung daran: Denkt doch an den ganzen Planeten!“ Und weiter: „Lasst Euch nicht entmutigen durch noch so viele Ereignisse, die uns nach unten ziehen, immer wieder von neuem“, forderte der Kardinal die Jugendlichen auf. „Danke, dass ihr mitmacht.“

Im Anschluss an den „bunten Gottesdienst“ versammelten sich die jungen Wallfahrer im Domhof, um an der Jubiläumsfeier zum 80. Geburtstag der JuKo teilzunehmen. Bei Musik und DJ, bei Tee und einem Wallfahrer-Gericht feierte man sich, die „Korbi“ und den Glauben. So wie seit 80 Jahren, als sich drei junge Frauen mit ihrem Jugendseelsorger auf den Weg von München nach Freising machten, weil sie mit vielen anderen Gläubigen den Namenstag des Diözesanpatrons feiern wollten. Um rechtzeitig zum Gottesdienst in Freising zu sein und auch um einem möglichen Fliegeralarm zu entgehen, brachen sie schon um Mitternacht auf.

Bestens verpflegt wurden die jungen Leute im Domhof. © Lehmann

Eine Besonderheit hat sich bis heute – also auch am Samstag – erhalten: Weil man Jugendliche aus der ganzen Diözese für das Korbiniansfest begeistern wollte, durften sie vorne im Altarraum auf den Plätzen und auch den Stufen sitzen, die sonst den Studenten des Freisinger Priesterseminars vorbehalten waren. Und so scharen sich auch heute noch die jungen Christen um den Schrein, in dem die Gebeine des Heiligen Korbinian aufbewahrt werden.

Von der Wallfahrt zum Kirchentag

Seit 1969 steht die Jugendkorbinianswallfahrt jedes Jahr unter einem Leitthema. Durch Diskussionsforen und Arbeitskreise setzt man sich inhaltlich mit den Anliegen der Jugendlichen auseinander. Der Charakter des Festes hat sich dadurch von einer reinen Wallfahrt hin zu einem Katholiken- oder Kirchentag mit mehreren Tausend jungen Teilnehmenden gewandelt. Heute stehen bei Jugendkorbinian neben dem Glauben und interessanten Themen auch die Begegnung mit netten Menschen, Kultur und jede Menge Spaß im Mittelpunkt. Auch – und vielleicht gerade – in schwierigen Zeiten wie diesen. „Sei bunt.“

