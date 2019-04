Jugendkulturpreisträger Philipp Potthast: „In Freising passiert mehr, als man denkt“

Der Jugendkulturpreisträger Philipp Potthast spricht im Interview über seine Faszination für Poetry Slams, die Freisinger Jugendkulturszene - und er hat eine klare politische Botschaft.

Freising – „ Tod-Verlobte-49“, „Sonja-Yoga-Baum“: Drei Schlagworte, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben waren, sollten die Zuschauer nach jedem aufgetretenen Künstler wild in die Menge schreien. Und unterschiedlicher könnten drei Schlagworte kaum sein. Da wird schnell deutlich, wie unterschiedlich die zehn Künstler waren, die sich diese Woche auf die Bühne des Freisinger Lindenkellers wagten.

Dort fand vor kurzem ein Poetry Slam statt. Kopf der Veranstaltung: Philipp Potthast. Er hat sich bereits einen Namen gemacht – nicht nur als Veranstalter der Poetry Slams. Besonders stolz darf er auf seinen Titel als Jugendkulturpreisträger sein. Bereits seit sechs Jahren steht der Freisinger nun im Rampenlicht. Hier ist es egal, ob er alleine oder als Teil des Poetry-Duo „natürlich Blond“ die Bühne betritt: Sein Talent ist nicht zu übersehen. In seinen Texten kombiniert er eine ordentliche Portion Humor mit politischen Appellen und einer guten Portion gesunden Menschenverstand. Was das Geheimnis seiner Begeisterung und seines Erfolgs ist, und wie er zu seiner Auszeichnung steht, haben wir in einem Interview herausgefunden.

Du bist frischgebackener Jugendkulturpreisträger: Was bedeutet Dir diese Auszeichnung?

Die Auszeichnung bedeutet mir wirklich viel. Ich trete ja schon seit Jahren in Freising auf, und die Veranstaltungen sind immer was total besonders. Es ist megaschön in seiner Heimatstadt auf positives Feedback zu stoßen und so ein Jugendkulturpreis ist natürlich das ultimative positive Feedback. Insofern habe ich mich wahnsinnig gefreut.

Was fasziniert Dich an Poetry Slams? Woher kommt die Begeisterung?

Was mich an Poetry Slam fasziniert, ist einerseits, dass auf der Bühne fast alles möglich ist. Man ist nicht auf Spoken-Word-Lyrik beschränkt, man kann auch lustige Geschichten vorlesen, rappen, Stand-Up-Comedy performen. Dadurch, dass das Publikum sich auf alle Formen einlässt, entsteht ein buntes Durcheinander – es ist für jeden was dabei. Andererseits reizt mich der Wettbewerb, mir macht es Spaß, mich jeden Abend neu zu beweisen.

Deine Inspirationen holst du dir auch von Rap-Textzeilen. Welcher Rapper spricht Dich besonders an?

Einer meiner Lieblingsrapper ist derzeit Fatoni.

+ Im Interview mit Pascale Fuchs sprach Philipp Potthast über die Freisinger Jugendkulturszene. © Lehmann

Wie bereitest Du Dich auf Meisterschaften vor?

Eigentlich nicht besonders. Ich überlege mir einfach, welche Texte der vergangenen Saison ich für besonders wettbewerbsfähig halte. Dann gehe ich sie durch und ändere gegebenenfalls hier und da noch etwas.

Bist Du vor Auftritten sehr nervös, und was tust Du gegen die Nervosität?

Ganz unterschiedlich – manchmal bin ich supernervös, manchmal gar nicht. Am besten ist es, kurz vor dem Auftritt noch mal an die frische Luft zu gehen und zu versuchen, auf andere Gedanken zu kommen.

Nimmst Du an den Poetry Slams im Lindenkeller selbst teil oder moderierst Du sie „nur“?

Ich habe bis 2017 regelmäßig an den Poetry Slams im Lindenkeller teilgenommen. Dann hat mich Ko Bylanzky eingeladen, den Slam mit ihm gemeinsam zu moderieren. Seitdem performe ich dort keine eigenen Texte mehr – das tue ich seitdem dafür bei der Lesebühne „Poetry unplugged“ im Furtner.

Was sagst Du zur Freisinger Jugendkulturszene? Welche Veränderungen würdest Du Dir wünschen?

In Freising passiert mehr, als man denkt. Es finden im Lindenkeller, im alten JUZ und im Furtner regelmäßig tolle Kulturveranstaltungen statt. Man muss aber auch mal hingehen, um das mitzukriegen. Allerdings wäre es schön, wenn noch mehr los wäre. Insbesondere die Abseits-Schließung war natürlich sehr schade. Aber ich glaube an die jungen Leute der Stadt, insbesondere an die Studenten, die dafür sorgen können, dass sich neue Jugendkultur-Zentren etablieren lassen.

Du sagst, dass klare politische Positionen zu deinen Auftritten gehören. Deine politische Botschaft in zwei Sätzen?

Mehr Verantwortung füreinander. Mehr Solidarität.

Pascale Fuchs