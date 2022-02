Jugendstadträte, die die Stadt Freising geprägt haben - und eine witzige Überraschung

Teilen

Ehrung für engagierte Jugendliche: Bürgermeisterin Eva Bönig, Hannah Burbach, Michael Weindl und Konstantin Bergt (v. l.). © Lehmann

Im Freisinger Rathaus wurden vier Jugendstadträte, die die Stadt wegen Studium und Arbeit verlassen, verabschiedet. Für einen von gab es eine Überraschung.

Freising – Seit 2016 ist der Jugendstadtrat in Freising äußerst aktiv – was beispielsweise an der Graffiti-Gestaltungsaktion am Bahnposten 15 zu sehen ist. Am Donnerstag wurden nun vier Jugendstadträte, die Freising wegen Studium und Arbeit verlassen, verabschiedet. Darunter auch Michael Weindl, der sechs Jahre lang die politische Nachwuchsarbeit geprägt und deshalb ein besonderes Abschiedsgeschenk bekommen hat.

Das Engagement

Bürgermeisterin Eva Bönig hielt bei der Verabschiedung der engagierten Jugendlichen Rückschau in die eigene Jugend. Damals habe es zwar Jugendclubs gegeben, „aber irgendwie“, so Bönig, waren wir immer störend“. Eine Partizipation der jungen Leute habe damals nie stattgefunden, auch deshalb sei sie sehr glücklich über einen Freisinger Jugendstadtrat, der so aktiv ist. Was ihr wichtig ist: „Nie aufgeben. Man darf Utopien haben!“ Immer wieder habe der Jugendstadtrat und somit auch die scheidenden Mitglieder gezeigt, was in Freising alles mit Engagement machbar ist: von der ersten „Party on Ice“ 2018 bis zur Graffiti-Gestaltung der Mittelschule Lerchenfeld 2020.

Die Umfrage

Um zu erfahren, was den jungen Freisingern fehlt, habe der Jugendstadtrat einst sogar eine Umfrage auf dem Uferlos-Festival durchgeführt. Ergebnis: mehr Leben in der Innenstadt, Clubs und mehr Orte ohne Konsumzwang. Egal ob nun die Beleuchtung des Marzlinger Fußwegs oder eine Elektro-Party zur Belebung der Freisinger Szene, gilt für Bönig ein Grundsatz: „Ihren Einsatz ernst nehmen, die Vorschläge prüfen und dann unterstützen – auch finanziell.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)



Der Clip

Auch Philomena Böhme vom Jugendstadtrat hielt Rückschau: „Wir hatten auch schwierige Zeiten, aber es ist immer weiter gegangen.“ Sie selbst habe von Weindl „unglaublich viel gelernt“. Und weil sie ein derart großes Engagement gar nicht in Worte fassen konnte, ließ sich der Jugendstadtrat für den ehemaligen Juso-Vorsitzenden etwas Besonderes einfallen. In Form einer Tagesschau-Sondersendung hat das Gremium einen Clip gedreht mit der Prognose: Weindl wird im Bundestag landen. Mit Weindl zusammen verlassen Korbinian Haslbeck, Hannah Burbach und Konstantin Bergt die Domstadt. Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.