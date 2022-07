Freisinger Jugendstadtrat startet mit Vollgas durch - und plant ein tolles Konzert

Nach Kennenlern-Runde im Rathaus

Es war ein Kennenlern-Abend, um neue Mitglieder für den Jugendstadtrat zu gewinnen - und er war erfolgreich: Es gibt schon Planungen.

Freising – Bereits seit dem Jahr 2015 existiert der Freisinger Jugendstadtrat und setzt sich für die Interessen der Nachwuchs-Domstädtler ein. Für politisch Interessierte Jugendliche gab es jetzt eine Schnupper-Sitzung.

Diverse Projekte

Eine „Party on Ice“, diverse Graffiti-Projekte und eine Jugendumfrage gehören zu den erfolgreichen Projekten, die der Jugendstadtrat die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat. Die Idee hinter dem Nachwuchs-Gremium liegt darin, junge Menschen für die lokale Politik zu begeistern. Um neue Mitglieder zu gewinnen, veranstalteten die engagierten Teenager nun einen Kennenlern-Abend, bei dem Interessenten an einer Sitzung teilnehmen durften.

Ein Rückblick

Zusätzlich gab es eine Führung durch das Freisinger Rathaus von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sowie einen Einblick in die bisherige Tätigkeiten der Jugendlichen von Gründungsmitglied Philomena Böhme. Sie hat im Jahr 2015 ihre Leidenschaft für die Freisinger Politik entdeckt und sie auch im Erwachsenenalter beibehalten: Heute ist sie Mitglied im gewählten Stadtrat. Theresa Seiderer, aktuelle Vorsitzende der Jugendstadträte, erlebte bereits beim Eintreffen der Interessenten eine positive Überraschung: „Wir haben damit gerechnet, dass um die fünf neuen Gesichter dazu stoßen werden“, sagte die Freisingerin, „am Ende sind jetzt 18 Jugendliche dabei, die sich unsere Arbeit mal anschauen wollen.“

Interessante Einblicke

Gemeinsam ging es dann zunächst in das Büro von Tobias Eschenbacher, der den Jugendlichen einen Einblick in seine politische Arbeit gab und sich an den Beginn seiner eigenen politischen Laufbahn zurückerinnerte. Im großen Sitzungssaal begann dann die Sitzung. „Wir haben viele Impulse gesammelt und überlegt, welche Projekte wir künftig vorantreiben können“, sagte Theresa Seiderer. Ein konkretes Projekt nahm bereits Form an: im Oktober planen die Nachwuchs-Stadträte im Lindenkeller ein Konzert „von Jugendlichen für Jugendliche“. Weitere Ideen waren eine lange Nacht der Literatur und Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt. Begleitet wurde die Runde von Philomena Böhme, die ihre Erfahrungen an ihre Nachfolger weitergab. „Der Abend war ein voller Erfolg“, lautete ihr Fazit. „Wir freuen uns auf die zukünftigen Sitzungen und alles, was wir gemeinsam auf die Beine stellen werden.“

Pascale Fuchs

