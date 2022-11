Junge Grüne fordern mehr Grün in der Innenstadt: „Hier hat Freising eine große Chance vertan“

Monieren zu wenig Grün in der neuen Freisinger Innenstadt: (v. l.) Jakob Aschenbrenner, Andreas Hauner, Lena Haußmann, Antonia Riedmair, Felix Klabes und Nico Heitz. © Lorenz

Zu wenig Begrünung in der Innenstadt: Die Grüne Jugend kritisiert das „große Nix“ in puncto Begrünung der Freisinger Altstadt.

Freising – Vor kurzem machte der Sprecher der Grünen Jugend Freising, Jakob Aschenbrenner, für das Freisinger Tagblatt die Probe aufs Exempel und schaute nochmal ganz genau: Erst nach rechts, dann nach links. Sein Resümee: „Da ist einfach nix!“ Und genau an diesem „Nix“ stört sich die Grüne Jugend massiv – nämlich an der bis dato fehlenden Innenstadtbegrünung im Allgemeinen und dem Pflanzen vom Bäumen im Speziellen. „Hier“, so Aschenbrenner, „hat Freising eine große Chance vertan.“

Großes Interesse

Das Interesse am Infostand der Grünen Jugend Freising in der Oberen Hauptstraße war groß, zahlreiche Bürger blieben stehen und bestätigten das, was Aschenbrenner auch nicht gefällt – es fehlen einfach Bäume zu Beschattung. „Im Sommer wird das in der Innenstadt mit diesem Bodenbelag ziemlich heiß werden“, prognostizierte Aschenbrenner, der mit den Plänen des Innenstadt-Ausbaus unterwegs war, in denen es tatsächlich noch wenig Grün zu sehen gab. Dabei gäbe es laut dem politischen Nachwuchs genügend Möglichkeiten, hier aktiv etwas zu verändern – beispielsweise mithilfe deutlich mehr mobiler Pflanzengefäße mit zum Beispiel trockentoleranter Staudenmischpflanzung als Dauerbepflanzung. Auch Gemüsebeete wären durchaus eine denkbare Erweiterung in der Causa Stadtgrün, wenngleich hier eben Bürger oder Geschäfte einbezogen werden müssten, die sich dann darum kümmern.

Was Aschenbrenner grundsätzlich gefällt, seien die großen Pflanzenbottiche in Nähe der Adler-Apotheke, allerdings fehlen dort Mülleimer, was an dem Unrat in den großen Kübeln zu erkennen sei. Für Aschenbrenner nicht nachvollziehbar: Um einen Bottich schlängelt sich eine Sitzbank, die allerdings beim anderen Pflanzenkübel gänzlich fehlt. „Es muss ja nicht immer ein Baum sein“, erklärte Aschenbrenner und weiter: „Es gehen auch Stauden oder Sträucher – aber auch davon ist nix zu sehen.“

Nicht mehr zeitgemäß

Dass das Konzept des Innenstadt-Umbaus hübsch aussehe, reiche laut Aschenbrenner halt heutzutage nicht mehr aus, weshalb für ihn die Planungen vor allem eines sind: nicht mehr zeitgemäß. „Das geht heute einfach so nicht mehr“, betonte der Sprecher der Grünen Jugend, der deutlich mehr Engagement der Stadt einforderte, hier deutlich nachzubessern. Seine Meinung: „Man kann nicht nur immer sagen, das geht wegen der Leitungen nicht oder wegen den historischen Fassaden, hier muss deutlich mehr für die Menschen gemacht werden.“ Und auch wenn Aschenbrenner die Moosach-Öffnung per se begrüßt, gebe es auch hier einen Haken: Wegen der Eröffnungsschwerpunkte können auf der Ladenseite keine Pflanzkübel mehr hingestellt werden, die dann für Kühlung sorgen könnten.

Denn eines sei laut Aschenbrenner auch ganz klar: „Sonnenschirme allein werden da keine Lösung sein.“ Die Wertschätzung von urbanem Grün müsse somit deutlich mehr in den Fokus gestellt werden, was allerdings auf den Plänen nicht erkennbar sei. Um zu zeigen, was alles gepflanzt werden könne, gab es am Infostand auch einiges zu sehen – unter anderem Wiesen-Salbei, Echtes Johanniskraut oder die Wilde Möhre. Gleich neben dem Infostand hatte auch jemand seinen Eindruck der Innenstadt mit Kreide geschrieben: „Eine Betonwüste.“ „Ja, das ist Freising auch“, bestätigte eine Dame im Vorübergehen.

Noch nicht abgeschlossen

OB Tobias Eschenbacher riss dieses Thema übrigens auch auf einigen der jüngsten Bürgerversammlungen, wie beispielsweise in Pulling oder im Ortsteil Attaching, an: Für ihn werde die Stadt Freising deutlich grüner als jemals zuvor, was aktuell halt einfach noch nicht zu sehen sei, weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien.

