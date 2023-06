Junge Politiker schlagen Zelte am Freisinger Marienplatz auf: „Wohnen darf nicht weiter zum Luxusgut werden“

Von: Andrea Beschorner

Gemeinsame Sache machten am Freitagnachmittag die Grüne Jugend und die Jusos im Landkreis Freising. Sie machten am Marienplatz auf das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ aufmerksam und kamen mit vielen Passanten ins Gespräch. © Lehmann

Die Grüne Jugend und die Jusos im Landkreis Freising haben am Freitagnachmittag Zelte auf dem Freisinger Marienplatz aufgeschlagen. Damit wollten sie auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen.

Freising – Vier Zelte, einige Pappschilder, auf denen sie in großen bunten Buchstaben die Botschaft des Nachmittags geschrieben hatten, Klappstühle, kalte Getränke, Sonnencreme: Dazu etwa 15 junge Leute von der Grünen Jugend und den Jusos, die am Freitagnachmittag drei Stunden lang Passanten auf dem Marienplatz auf das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ aufmerksam machen wollten. „Wir möchten wachrütteln, zeigen, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum ist“, sagte Grünen-Stadtrat Nico Heitz. Es gehöre ins Bewusstsein der Öffentlichkeit – und ins Bewusstsein der Stadt- und Landkreispolitik. „Das Thema bezahlbarer Wohnraum muss auch angesichts der angespannten Haushaltslage Freisings seine Toppriorität behalten.“ Diese Forderung stellte Heitz gestern an die Freisinger Stadträte.

In Freising sei nämlich durchaus Geld da für Projekte, die in ihrer Priorität eindeutig hinter dem wichtigen Thema Wohnen angesiedelt werden müssen – Heitz denkt dabei etwa an den Bau großer Parkhäuser oder an den Dombergaufzug. „Wohnen ist ein Grundrecht und darf nicht weiter zum Luxusgut werden“, sagte Andreas Hauner von der Grünen Jugend, der den Zeltprotest zusammen mit Michael Firlus von den Jusos organisiert hatte. Die beiden betonten, dass es nicht nur um Sozialen Wohnungsbau geht, sondern darum, das Thema Wohnungssuche allgemein für alle zu entspannen. Firlus, der Gemeinderatsmitglied in Kirchdorf ist, wünscht sich dabei auch mehr Entscheidungsmacht für die Kommunen. Denn dort, wo man als Landgemeinde positiv ins Geschehen eingreifen könne, tue man das auch – Stichwort Nachverdichtung.

Und dass das Thema bei den Menschen in Freising wirklich akut ist, zeigte sich am Interesse der Passanten. Freilich gab es einige, die – ohne sich überhaupt die Mühe gemacht zu haben, die Botschaften auf den Schildern zu lesen oder das Gespräch zu suchen – beim Vorbeigehen „die sollen lieber was arbeiten“, vor sich hin schimpften. Doch am Ende der drei Stunden waren es nur wenige, die nörgelten. Die meisten zeigten sich interessiert, viele berichteten sogar von ihrer eigenen Wohnungsmisere, in der sie gerade stecken: Studierende, die dringend auf der Suche nach einem bezahlbaren Zimmer sind. Senioren, denen eine dem Alter angemessene Wohnsituation fehlte.

Am Ende der drei Stunden, als alle kalten Getränke leer waren, und man die Zelte langsam wieder zusammenpackte, fasste es Nico Heitz so zusammen: „Wir sind absolut zufrieden und haben gesehen wie wichtig es ist, an dem Thema dranzubleiben – und das werden wir auch tun.“ Ein erster Schritt ist getan.