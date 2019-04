Abschied von einem treuen Begleiter

Vertreter aus den fünf KAB-Ortsverbänden des Landkreises Freising steckten bei der Kreisleitungskonferenz ihre Aufgaben neu ab. Und es gab einen Abschied

Freising – An Veranstaltungen, wie etwa die Podiumsdiskussion im Kardinal-Döpfner-Haus mit rund 100 Teilnehmern, die Bildersuchwanderung „Motive von Heiligen auf Freisings Häusern“, einem Betriebsbesuch in einer Mühle und einem Seminar über die Datenschutzverordnung, erinnerte Vorsitzender Matthäus Haslberger in seinem Tätigkeitsbericht.

Ein größeres Minus in der Vereinskasse musste der Kassenleiter Josef Zehetmaier im Kassenbericht den Mitgliedern mitteilen. Dieses Manko konnte er mit den Ausgaben für die Podiumsdiskussion, die Bildersuchwanderung sowie das Seminar über Datenschutz jedoch hinreichend begründen.

Diözesansekretär Heinz Neff informierte die KAB-ler über die geplanten Veranstaltungen des Diözesanverbands, wie dem Frauen-Aktionstag, dem Perspektivtag, dem Diözesantag im Oktober sowie eine vorgesehene Veranstaltung zum Thema Pflege.

Zudem informierte Neff über das im Juli 2019 terminierte Symposium „ArbeitnehmerInnen-Mobilität im Landkreis“. Die Auftaktveranstaltung hierzu findet am 8. Juli in Lerchenfeld statt. Eine Veranstaltung über die Anbindung kleinerer Ortschaften ans Nahverkehrsnetz ist in Neufahrn vorgesehen. Im Pfarrheim Neustift wird am 12. Juli die Abschlussveranstaltung zum Thema „Individualverkehr stattfinden“.

Ein Abschied

Dem Kreispräses, Diakon i. R. Karl-Heinz Seiler folgte nach einstimmigem Beschluss Diakon Peter Burghardt nach. Die nachfolgende Frage des Kreisvorsitzenden Matthäus Haslberger, ob jemand bereit sei, für die derzeit nicht besetzten Posten der Kreisvorsitzenden sowie des Schriftführers zu kandidieren, wurde von den Mitgliedern mit Schweigen beantwortet.

So werden Matthäus Haslberger zumindest bis zur nächsten Kreisleitungssitzung als Solo-Kreisvorsitzender und Josef Zehetmaier in Doppelfunktion als Kassen- und Schriftführer zusammen mit Peter Burghardt als Kreispräses und Diözesansekretär Heinz Neff den Kreisvorstand bilden.

Dankesworte für die in zwölf Jahren geleistete Arbeit richtete Matthäus Haslberger anschließend an den bisherigen Kreispräses Karl-Heinz Seiler. Dieser hatte sich ausgesprochen, anstelle eines Abschiedsgeschenks eine Zuwendung an Donum Vitae zu überweisen. Kassenführer Josef Zehetmaier konnte ihm die Erfüllung dieser Bitte bestätigen. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem scheidenden Präses dennoch ein kleines Geschenk zu überreichen: einen Träger Weihenstephaner Bier als Erinnerung an die Zeit in Freising.

Schreiben an Aiwanger

Dann wurde es ein bisserl politisch: Nachdem sich der Bundesvorsitzende der Freien Wähler und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger vor kurzem für eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen ausgesprochen hatte, will der KAB-Kreisvorstand ein Schreiben an ihn richten.

Besichtigungstermin

Zum Schluss gab’s noch eien Termin: Am Freitag, 25. Oktober, besteht für die KAB-ler nochmals eine Möglichkeit, im Rahmen eines Betriebsbesuchs die Baustelle des Asamgebäudes zu besichtigen. Berücksichtigt als Teilnehmer werden hierbei hauptsächlich die Mitglieder, denen die Teilnahme bei der ersten Besichtigung nicht möglich war. Anmeldungen nimmt Matthäus Haslberger unter der Tel. (0 81 61) 8 51 45 entgegen.

