Nida-Rümelin in Freising: „Bewegen uns auf einen Abgrund zu“ - Warnung vor „Wirtschaftsautomatismus“

KAB-Lesung

Der Autor und Philosoph Julian Nida-Rümelin hat in Freising vor einem „Wirtschaftsautomatismus“ gewarnt. Und vor einem „Abgrund“.

Freising – Philosophisch ging es am Montag in der Lerchenfelder Bücherei St. Lantpert zu: Zu Gast war dort der Autor, Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Die Frage, die er den Lerchenfeldern stellte, war aufgrund der prägnanten und zunehmenden Fehlentwicklungen zwischen Ökonomie und Ethik aktuell und brisant gleichermaßen: „Befinden wir uns eigentlich in einer Optimierungsfalle?“ Wie sehr die Freisinger an einer menschengerechten und nachhaltigen Ökonomie interessiert sind, zeigte sich auch an der hohen Besucherzahl – über 70 Gäste wollten Nida-Rümelin live erleben.

Es wurde eng in der Lerchenfelder Bücherei: Das Organisationsteam kam kaum mehr nach mit dem Nachbestuhlen. Kein Wunder: Nida-Rümelin ist nicht nur bekannt als ehemaliger Kulturstaatsminister vom ersten Kabinett Gerhard Schröders, sondern auch als gern- und häufig gesehener Gast in Funk und Fernsehen. Auf die Beine gestellt hatte die Lesung Markus Grill von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Kooperation mit dem Sankt Michaelsbund, der KAB und der Bücherei St. Lantpert sowie dem Bildungswerk des KAB-Diözesanverbands.

Grill: Herausfinden, wo wir falsch abgebogen sind

„Ich habe jüngst zwei Bücher gelesen über die aktuelle politische Situation“, so Grill einleitend: Eines davon sei das aktuelle von Nida-Rümelin, „Die Optimierungsfalle“, gewesen. „Wir müssen uns mit den sozialen Verwerfungsprozessen auseinandersetzen und herausfinden, wo wir falsch abgebogen sind“, sagte Grill, der sich ein zügiges Wegkommen von „Einzel-Egoismen“ wünsche.

Was Julian Nida-Rümelin klar formulierte: „Wir müssen uns vom Wachstumsautomatismus lösen. Irgendwann ist jeder Bedarf gedeckt. Mit einem vierten, fünften oder sechsten Auto geht es keinem Menschen besser.“ Nida-Rümelin konnte auch anhand von Statistiken und Umfragen festmachen, wann es den Menschen per se besser ging: „Das war zur Mitte der 1970er Jahre. Seitdem geht es bergab. Wir bewegen uns auf einen Abgrund zu.“ Lösungsansätze seien laut dem Philosophen jene: „Wir brauchen eine Zeitenwende. Ohne Staat, verantwortungsbewusste Politik und sozialen Zusammenhalt wird es nicht gehen.“

Nida-Rümelin: Es ändert sich gerade etwas

Auf die Frage von Grill, wie weit die Menschheit aktuell entfernt sei von einem guten Weg, antwortete der Buchautor durchaus ein wenig optimistisch: „Ja, es ändert sich gerade was. Die Abkehr vom Selbstoptimierungsgedanken bei der jüngeren Generation ist zu spüren. Was wir brauchen ist einfach eine Balance zwischen Staat, Wissenschaft und Gesellschaft.“

Hier hakte allerdings ein Zuhörer ein, denn der Staat sei seiner Meinung ja oft viel zu bürokratisch und viel zu träge, weshalb Privatisierungen durchaus Sinn machen würden. „Es ist eigentlich ganz einfach: Der Staat soll nicht als Produzent auftreten, sondern die Regeln vorgeben – etwa im Gesundheitssystem“, so Nida-Rümelin. Denn eines sei klar: „Die Grundprinzipien müssen geregelt werden und der Staat muss in der Verantwortung bleiben.“

Die vernünftigen Kräfte haben versagt

Eine Frage in punkto entfesselte Marktwirtschaft, die stets mit dem Käuferwillen argumentiert, beschäftigte zahlreiche Gäste: „Was kann ich als kleiner Konsument eigentlich tun?“ Zwar sei es laut Nida-Rümelin gut, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen, allerdings müsse im großen Ganzen hier eine übergeordnete Entscheidung zur Marktregulierung fallen. Weil eine Fokussierung auf den Staat aber auch ein Fortbewegen vom Liberalismus beinhaltet, wollte es ein Gast dann doch genauer wissen: „Welche Rolle spielt dann der Nationalismus und wie soll das zusammenpassen?“

„Hier gibt es eine eindeutige Renaissance, weil die vernünftigen Kräfte versagt haben“, so Nida-Rümelin, der vielmehr auf Staat und übergeordnete internationale Institutionen als Regulatoren setze, die demokratisch kontrolliert werden, um so eine humane Ökonomie zu erreichen.

Richard Lorenz

