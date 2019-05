Kanalsanierung in Freising – Wochenmarkt wird verlegt: Was Sie jetzt wissen müssen

Die Kanalsanierung an der Oberen Hauptstraße in Freising macht Umleitungen und Sperrungen nötig. Der Wochenmarkt wird verlegt. Die Infos im Überblick.

Freising–Die Stadtentwässerung arbeitet an der Oberen Hauptstraße an der Kanalsanierung mit halbseitiger Straßensperrung. Aufgrund der Engstellen werden die Buslinien 621, 631 und 638 seit Sonntag ab Karlwirt-Kreuzung über die Johannistraße und Saarstraße zum Bahnhof umgeleitet und bedienen nicht die Obere Hauptstraße, informieren die Stadtwerke. Die Altstadt werde weiterhin mit Linie 650 bedient, die an der Bahnhofstraße an gleichlautender Haltestelle hält.

Ab Montag, 13. Mai, werden die Sanierungsarbeiten der Hausanschlüsse auf der Nordseite der Oberen Hauptstraße im Abschnitt zwischen Marienplatz und Bahnhofstraße durchgeführt, teilen die Stadtwerke mit. Gleichzeitig werde die Durchfahrt zum Marienplatz gesperrt und dort eine Wendemöglichkeit eingerichtet.

Wochenmarkt muss weichen

Auch der Wochenmarkt wird ab Mittwoch, 15. Mai, bis voraussichtlich Ende 2019 in den Bereich der Oberen Hauptstraße verlegt. „Für den Wochenmarkt wird zu Marktzeiten – regelmäßig am Mittwoch und Samstag – die Obere Hauptstraße ab Karlwirt-Kreuzung bis Bahnhofstraße gesperrt“, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Um für die Fahrgäste einen möglichst einheitlichen Fahrplan anbieten zu können, wird nicht auf die Marktzeiten Rücksicht genommen, sondern der Fahrplan für alle Tage gleich und einheitlich geändert.

Die Buslinie 650 wird ab Montag, 13. Mai, vom Bahnhof über die Bahnhofstraße geführt. Hier wird kurz vor der Einmündung in die Obere Hauptstraße eine Ersatzhaltestelle „Bahnhofstraße“ eingerichtet. Der Bus 650 fährt dann rechts in die Obere Hauptstraße bis zur Ziegelgasse und die Ziegelgasse hoch. Oben biegt der Bus rechts in die Kammergasse ab und bedient dort die Haltestellen Kammergasse und Klebestraße.

Weiter rechts abbiegend fährt die Linie 650 auf die Mainburger Straße, nimmt den Weg runter über die Rampe zur Ottostraße und hält vorher noch an der Haltestelle Christopher-Paudiß-Platz. Über die Ottostraße mit Verknüpfungspunkt zur Haltestelle Ottostraße/Heiliggeistgasse steuert der Innenstadtbus wieder den Bahnhof an. ft

