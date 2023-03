Kardinal Marx in Freising: Sexualität darf kein Tabuthema mehr sein für die Kirche

Die bewusst provokante Sonderausstellung „Verdammte Lust“ ist schon jetzt ein Magnet: Am Samstag drängten sich an die 1000 Gäste im neuen Diözesanmuseum, wo Kardinal Reinhard Marx (1. Reihe, Mitte) mit einer offenen Rede zum Thema Sexualität und Kirche beeindruckte. Ja, das wird Diskussionen geben. Ich hoffe es sehr! Kardinal Reinhard Marx über die Ausstellung im Diözesanmuseum © Lehmann

Im Freisinger Diözesanmuseum hat Kardinal Marx offen über Sexualität als ein „Trauma der Kirche“ gesprochen. Mehr als 100 Gäste staunten.

Freising – Nach langem Warten war es nun endlich soweit: Die Türen zur bewusst provokanten Sonderausstellung im Diözesanmuseum unter dem Titel „Verdammte Lust“ wurden für interessierte Kirchenkunst-Freunde und all jene, die schlichtweg neugierig waren, wie die katholische Kirche mit dem Thema Sexualität versus Glauben heute umgehen möchte, weit aufgemacht.

Überrascht dürften die über 1000 Gäste am Samstag vor allem von der Rede des Münchner Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx gewesen sein, der alles andere als gefällige Randnotizen zur Ausstellung formulierte, sondern stattdessen sehr wach und deutlich eine Richtung einschlug, die viele Gläubige als längst überfällig für die Kirche sehen: die Akzeptanz der menschlichen Sexualität als von Gott gewollt und von Gott gegeben – und eben nicht vom Teufel beherrscht.

Thema Sexualität ein Trauma für die Kirche

Die katholische Lehre über die Sexualität, das musste Marx einführend zugeben, stelle durchaus „ein katholisches Trauma“ dar. Gerade die Ausstellung „Verdammte Lust“ könne seiner Meinung nach jedoch eine wichtige Auseinandersetzung anregen über die Frage, ob Sexualität als Gabe Gottes kreativ und lebensdienlich entfaltet oder zu einer gefährlichen Wirklichkeit erklärt werde.

Jeder Besucher, der vor den Worten des Erzbischofs durch die Ausstellung gegangen war, konnte erahnen, was er damit meinte – nämlich jene toxischen Subtexte, die viele Kirchenkunstwerke nachhallend in sich tragen. „Kirche und Sex, was kann das werden?“ fragte Marx rhetorisch, setzte da aber gleich nach: „Es ist sehr wichtig, dem nachzugehen.“ Was für ihn aber auf jeden Fall dieses „Nachgehen“ impliziere, und wofür er Applaus bekam: Die Geschlechtervielfalt gehöre laut Marx zum Menschsein dazu. Der Erzbischof will die offene Diskussion, das war bei jedem seiner Sätze zu spüren.

Marx: Die Sexualität gehört existenziell zum Leben

Wie ernst es ihm dabei ist, zeigen auch seine Aussagen gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) einen Tag vor seiner Eröffnungsrede. Da sagte Marx, es klinge manchmal so, „als ob es entweder ein sündiges, triebgesteuertes und unvernünftiges Leben oder das Ideal der reinen Liebe gebe. Das sehen wir auch im kirchlichen Kontext. Aber diese beiden überzeichneten Extreme haben wenig mit der Realität zu tun.“

Im Diözesanmuseum wurde der Erzbischof sogar noch deutlicher: „Die Sexualität gehört existenziell zum Leben, aber sie wurde verkleinert oder gehemmt.“ Auch wer für diese „Lustfeindlichkeit“ verantwortlich sei, benannte Marx überraschend unmissverständlich: „Es sind zölibatäre Männer, die das entscheiden!“

Bei Firmungen spreche Marx über Vieles, aber neuerdings stelle er ganz bewusst auch jene Frage in den Raum, wohl eher gerichtet an die Eltern: „Könnt ihr euch an die Zeugung erinnern?“ „Dann“, so Marx weiter, „wird es immer ganz still“. Aber eines sei für ihn auch klar: „Es ist eine Verarmung zu sagen, die Sexualität ist nur da fürs Kinder zeugen – aber sie ist eben auch nicht nur da, um nur miteinander zu schlafen. Es ist viel mehr.“

Eine Führung für den Kardinal

Marx will, dass sich die Kirche mit dem Thema auseinandersetzt und dabei ihre Grenzen kennt, denn er betonte auch: „Unser Problem ist nicht das Lehramt, sondern dass sich das Lehramt übernommen hat in Fragen, die gar nicht da hingehören“ – wofür er erneut einen Zwischenapplaus bekam. Mit Blick auf den Synodalen Weg verwies Marx zudem auf die „große Diskussion“ darüber, dass der Text über die Sexualität zwar nicht die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gefunden habe – allerdings 60 Prozent einem Text zugestimmt hätten, „der vor 20 oder 30 Jahren überhaupt nicht auf die Tagesordnung der Bischofskonferenz gekommen wäre“. Die Meinung, dass es dafür zu spät sei, teile er nicht. „Ich glaube, es ist nie zu spät, sich mit diesem Thema zu beschäftigen“.

Ein wenig abseits des Eröffnungsrummels bekam der Erzbischof abschließend auch noch eine Führung von Museumsdirektor Christoph Kürzeder durch die Sonderausstellung, die ihn spürbar bewegte. Bei einem Kirchenkunstwerk, das die „Einmauerung“ von sündigen Frauen zeigt, blieb Marx lange stehen. „Das ist schlimm und sehr furchtbar“, musste Marx zugeben. Geschundene Körper, um die Sexualität aus sich zu treiben, oder der Heilige Sebastian als homoerotischer Jüngling, von Pfeilen durchbohrt: Kurz vor der letzten Station der Ausstellung hielt Marx plötzlich inne und sagte etwas, das durchaus als Leitspruch von „Verdammte Lust“ auf die Plakate geschrieben werden könnte: „Ja, das wird Diskussionen geben. Ich hoffe es sehr!“

Minister Florian Herrmann: „Da wurde ein Minenfeld gelegt“

Begeistert von der Ausstellung zeigte sich auch Staatsminister Florian Herrmann. Er lobte, dass es sich Kürzeder ja viel einfacher hätte machen können – etwa mit einem anderen, nicht so provokanten kunsthistorischen Thema. „Aber nein, es musste ,Verdammte Lust‘ sein, womit er ein Minenfeld direkt hierher gelegt hat“, erklärte Herrmann, für den gerade diesbezüglich ein Leitspruch gelte: „Kunst ist nicht nur zum Staunen da, sondern auch zum Denken!“

Kardinal trieb die Ausstellung voran

„Wir beschäftigen uns hier mit dem Sündenfall der Kirche“, erklärte Kürzeder schließlich. Er wisse, dass durch eine Ausstellung keine „Zeitenwende“ zu erwarten sei, aber immerhin eine deutliche Auseinandersetzung. Dafür dankte er auch Marx, der die Ausstellung vorangetrieben habe, was Kürzeder anfänglich gar nicht hatte glauben können. „Ist das wirklich euer Ernst?“ habe der Museumsdirektor gefragt. Die Antwort von Marx sei deutlich gewesen: „Ja, das müssen wir jetzt einfach machen!“