Karl-Obermayr-Fans: Noch 40 000 Euro von der Denkmal-Realisierung entfernt

Schüttelten das rote Sparschwein und baten damit in der Innenstadt um eine Spende für das Karl-Obermayr-Denkmal: Nanni Feller und Oliver Fabert vom Stadtheimatpflege-Verein. © Lorenz

Das Karl-Obermyr-Denkmal ist noch exakt 40.000 Euro von seiner Realisierung entfernt. Der Stadtheimatpflege-Verein sammelte am Samstag Spenden.

Freising – Eines braucht der Verein Stadtheimatpflege Freising auf jeden Fall – Geduld. So viel Geduld wie einst der Manni Kopfeck mit dem Monaco Franze gebraucht hat, als diesem die Walküren-Namen nicht so recht haben einfallen wollen. Das Problem: Es fehlt noch ein gehöriger Batzen Geld, bis der große Volksschauspieler Karl Obermayr endlich sein Denkmal an der Moosach bekommen kann. Am Samstag sammelte der Verein deshalb vor dem Furtner-Wirt Spenden, damit der Manni in Freising seinen Stammplatz bekommt – wie eben der Monaco an der Münchner Freiheit.

Es klimperte in jenem roten großen Sparschwein schon ziemlich, das Nanni Feller vom Stadtheimatpflege-Verein schüttelte, um die Passanten zu einer Spende zu animieren – für den großen und großartigen Freisinger Schauspieler Karl Obermayr. „Mei, so hundert Euro werden jetzt schon drin sein“, überschlug Feller und machte da auch gleich noch eine andere Rechnung auf: „So rund 20 000 Euro sind bis jetzt zusammengekommen, aber wir brauchen halt 60 000 Euro“. Und weil eben noch rund 40 000 Euro fehlen, bis das Obermayr-Denkmal errichtet werden kann, will der Verein vermehrt um Spenden bitten und möglicherweise auch einige Aktionen auf die Beine stellen, um das Thema Obermayr-Denkmal wieder mehr in den Fokus der Bürger zu rücken. Sitzen soll Obermayr, geboren 1941 in Freising und dort auch aufgewachsen, übrigens an der geöffneten Stadtmoosach als direktes Pendant zu Helmut Fischer, dem Monaco Franze, der als Bronze-Skulptur in Schwabing auf seinen Kaffee wartet.

Anfang Dezember 2022 hat eine Jury aus 17 Skulpturen-Entwürfen das Siegermodell gekürt, den Entwurf der Düsseldorfer Künstlerin Ionca Luca. Was der Idee der Skulptur hingegen grundsätzlich vorausgegangen war: die Biografie über Obermayr, geschrieben von Roland Ernst aus dem Jahr 2020. Spätestens mit der Biografie wurde Obermayr wieder neu von der jüngeren Generation entdeckt – auch dank eines Aufrufs im FT bezüglich Fotografien und Erinnerungen aus Obermayrs Zeit in Freising. Schnell wurde danach klar: Der Obermayr braucht ein Denkmal, ähnlich wie der Volksmusik-Rebell Roider Jackl. Nun ist es nur noch eine Frage des Geldes – und der Geduld. Infos unter www.karl-obermayr.de.

Richard Lorenz