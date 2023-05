Katwarn ausgelöst: Notrufnummer 112 im Kreis Freising ausgefallen

Im Kreis Freising funktioniert derzeit die Notrufnummer 112 nicht reibungslos (Symbolbild). © Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa

Das Warnsystem Katwarn meldet einen Ausfall der Notrufnummer 112 im Landkreis Freising. Aber es gibt eine alternative Kontaktadresse.

Landkreis - In Notfällen wählt man den Notruf - die 112. Im Kreis Freising ist die Verbindung zu dieser Telefonnummer derzeit jedoch gestört. Das meldet am Dienstagnachmittag Katwarn, das Warn- und Informationssystem für die Bevölkerung. Demnach ist die Notfallnummer 112 in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg, also im Bereich der Integrierten Leitstelle Erding, aktuell nicht zuverlässig erreichbar.

Im Notfall nicht 112, sondern 110 wählen

Um im Notfall trotzdem zügig Hilfe zu bekommen, wird gebeten, statt der 112 die 110 zu wählen - von dort erfolgt eine Verbindung zur Integrierten Leistelle. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Notrufnummer 112 laufen auf Hochtouren. ft

