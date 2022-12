Wenn Katze Chili zur Visite kommt: Eine Grande Dame auf Samtpfoten im Klinikum Freising

Die ganz besondere „Security-Chefin“ im Nachtdienst, die Glückskatze Chili, kann im Klinikum nix aus der Ruhe bringen. © Lorenz

Die Freisinger Glückskatze Chili kommt fast täglich zur regelmäßigen Nachtvisite ins Klinikum Freising. Da macht sie sich‘s im Pfortenbereich bequem.

Freising – Es war gar nicht so einfach, wie es sich der FT-Reporter anfänglich vorgestellt hatte – nämlich die Grande Dame der Freisinger Nächte an ihrem neuen Arbeitsplatz im Klinikum anzutreffen. Nach einigen Versuchen klappte es dann kurz vor Jahreswechsel mit einem Interview-Versuch. Ihr einziges Statement für das neue Jahr war dann aber eher philosophisch, mit Raum zur Spekulation – nämlich schlicht und einfach „Miau!“

Endlich klappt das Interview

Kurz vor dem Jahreswechsel passte es dann doch wunderbar: Ein Anruf an der Pforte des Klinikums Freisings mitten in der Nacht bestätigte, dass „Chili“ auf ihrem neuen Lieblingsplatz bereits tief und fest schlafe und somit ihre Nachtschicht begonnen habe. Und da lag sie auch noch selig, als der Reporter eintraf – schnarchend auf dem Security-Sessel vor dem Pfortenhäuschen, neben sich das Schild mit der ganz klaren Aufforderung „Bitte hier anmelden!“

Das Klinikum als zweites Zuhause

Wie lange die Katze überhaupt schon zu nächtlichen Besuchen ins Freisinger Klinikum kommt, ist nicht ganz klar zu recherchieren – vermutlich aber schon einige Jahre lang, wie sich Michaela Baier vom Empfang erinnerte. „Während der Corona-Pandemie ist sie dann häufiger ins Krankenhaus gekommen“, so Baier weiter. Wie alt Chili, die aufgrund der Farbe und Musterung ihres Fells als Glückskatze gelten kann, aber überhaupt ist, kann nur grob geschätzt werden. Laut Heidi Heller, die am späten Abend zufällig auch noch an ihrem Arbeitsplatz am Empfang war, habe sie die Glückskatze Chili schon vor rund zehn Jahren in dieser Gegend herumstreifen sehen.

Auf dem Heizkörper macht es sich Chili auch manchmal bequem. © Lorenz

Ganz klar ist aber eines: Chili ist keine Streunerin, sondern hat wohl ein festes Zuhause, was auch an ihrem gepflegten Erscheinungsbild und dem guten Ernährungszustand zu sehen ist. Allerdings hat die Katze scheinbar einen Narren am Klinikum und seinen Mitarbeitern gefressen und sucht dieses fast täglich auf.

Wie das genau vonstattengeht, erklärte dann Heller – allerdings nicht ohne ein Schmunzeln auf den Lippen. „Sie wartet dann brav vor der automatischen Tür, bis ein Patient oder Angehöriger ins Haus will und schlüpft dann mit dem herein“, erzählte Heller, die selbst auch eine Katzenmama ist.

Was vielleicht das Faszinierendste an Chili ist: Die Katze geht nie weiter als zum Pfortenbereich, ohne dass dies ihr jemals beigebracht worden wäre. Wenn es sehr kalt ist, legt sich die Katze gleich auf die Heizung im Vorraum, aktuell bevorzugt sie aber den Chefsessel des Sicherheitspersonals.

Weiter dürfte Chili nämlich auch gar nicht wandern, denn aus hygienischen Gründen sind Tiere im Klinikum-Bereich untersagt – einzige Ausnahme sind die beiden Wellensittiche auf der Palliativstation. „Wenn sie in der Früh raus will, dann hüpft sie auf die Theke und schlüpft durch den schmalen Schlitz vom Glasfenster“, erklärte Heller. Dann wissen alle, dass sich Chili wieder auf Wanderschaft begeben will.

„Herzöffner“ für alle, die sich unwohl fühlen

Doch wie kommt die Katze jetzt eigentlich bei den Patienten an? „Viele fragen uns, ob das die Hauskatze vom Klinikum ist– weil sie auch total zutraulich ist und sich von jedem streicheln lässt“, so Baier, für die Chili auch eines ist, nämlich ein „Herzöffner“ für alle, die sich vielleicht gerade ein wenig unwohl fühlen oder sogar Angst haben auf dem Weg ins Krankenhaus. „Das hat schon seinen Grund, dass sie bei uns ist“, dessen ist Baier sicher.

Von dem ganzen Lob bekam Chili allerdings rein gar nichts mit – sie schlief nämlich tief und fest weiter, sogar als laut das Telefon klingelte. Die ganz besondere „Security-Chefin“ im Nachtdienst kann halt nix aus der Ruhe bringen.

Richard Lorenz