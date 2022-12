Kein freies Bett für schwerstkranken Patienten aus Freising: „Situation nicht mehr akzeptabel“

Von: Helmut Hobmaier

Lange auf der Suche nach einem OP-Platz für einen Schwerstkranken war das Klinikum Freising. Schließlich musste der Patient nach Vogtareuth geflogen werden. © Lehmann

Immer öfter melden sich Krankenhäuser von der Notfallversorgung ab. Für einen schwerkranken Freisinger fand man in ganz München kein Bett mehr.

Freising - Von der akuten Welle an Erkältungskrankheiten ist das Klinikum Freising nicht betroffen. In der Notaufnahme tauchten zwar bereits einige Influenzafälle auf, wie Sprecher Sascha Alexander berichtet. Das berüchtigte RS-Virus, das derzeit vor allem bei Kleinkindern schwere Erkrankungen hervorruft, spiele aber in der Notaufnahme keine Rolle – betroffen seien hier wohl vor allem Kinderkrankenhäuser.

Alexander berichtet aber von einer ganz anderen „dramatischen Entwicklung“. Vor allem der Personalengpass an den Kliniken führe mittlerweile dazu, dass sich in und rund um München immer häufiger Kliniken „abmelden“ – also einen Aufnahmestopp für Notfall-Patienten aus anderen Krankenhäusern signalisieren. „Die Kliniken schieben sich gegenseitig die Patienten zu“. Im Ernstfall kann das lebensgefährlich sein.

Überall nur Absagen - Patient muss mit Hubschrauber in Klinik bei Rosenheim verlegt werden

Am Dienstag hatte das dazu geführt, dass für einen Patienten mit einer lebensgefährlichen Verletzung ein ADAC-Hubschrauber angefordert werden musste, der ihn nach Vogtareuth (Kreis Rosenheim) flog. Zuvor hatte das Freisinger Klinikum auf der Suche nach einer Klinik, die die lebensrettende Operation hätte durchführen können, alle Münchner Krankenhäuser abgeklappert – und nur Absagen erhalten.

Die Situation sei „nicht mehr akzeptabel“. Die Suche nach freien Betten gleiche einer „Reise nach Jerusalem“, und wenn eine Klinik freie Kapazitäten melde, „dann stehen bei denen in Kürze alle Sanka vor der Tür“.

