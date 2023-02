Keine Einfahrt: Neue Baustellen in Freisings Innenstadt führen zu „drastischen“ Änderungen für Lieferverkehr

„Vorgeschmack auf die Fußgängerzone“

Die Innenstadtsanierung in Freising schreitet voran. Dadurch kommt es jedoch auch zu neuen Baustellen – und zu einer Premiere.

Freising – Die neuen Baustellen im Rahmen der Freisinger Innenstadtsanierung führen zu großen Veränderungen für den motorisierten Verkehr. Und sie sorgen für ein historisches Novum.

Neue Verkehrsregelung gab es noch nie

Erstmals überhaupt werden in der Innenstadt die Lieferzeiten eingeschränkt – zumindest in einem kleinen Abschnitt: Zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse können Waren ab April bis einschließlich November nur noch von 6 bis 10.30 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr geliefert werden. Bürgermeisterin Eva Bönig, die am Montag zum Pressegespräch geladen hatte, nannte das einen „Vorgeschmack auf die künftige Fußgängerzone“. Auch die Zufahrt zur Oberen Hauptstraße wird in diesem Zeitraum deutlich eingeschränkt.

Hintergrund für die Regelung sind die beiden neuen großen Baustellen in der Innenstadt: Bahnhofstraße und Obere Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz. In der Bahnhofstraße wird derzeit das Wärmenetz von der Gred bis zur Brunnhausgasse verlängert. Ab April sollen dort dann bis Ende des Jahres die Oberflächen neu gestaltet werden – genauso wie im zweiten genannten Abschnitt und rund um das Asam.

„Bauchschmerzen“ für Aktive City

„In sechs Wochen wird sich der Verkehr drastisch ändern“, lautete daher auch die Ankündigung von Michael Schulze, Koordinator der Innenstadtsanierung. Zwar bleiben alle Geschäfte weiter zugänglich, aber während Fußgänger noch passieren können und Radfahrer absteigen sollen, bleiben die Baustellen-Passagen von April bis Ende November für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Aus logistischen Gründen wird wegen der Baustelle zwischen Schiedereck und Marienplatz zudem der darauf folgende Abschnitt zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse für den Lieferverkehr eingeschränkt. Während Max Kirchmaier (Aktive City) die Regelung „Bauchschmerzen“ bereitet, sah Bürgermeisterin Bönig hier einen willkommenen Versuch. Schließlich soll hier nach der Neugestaltung zwischen Schiedereck und Amtsgerichtsgasse eine Fußgängerzone entstehen.

Zugleich wird auch die Zufahrt zur Oberen Hauptstraße in diesem Zeitraum eingeschränkt. Zur Erinnerung: Seit Sommer 2022 darf der motorisierte Verkehr nicht mehr von der Karlwirtskreuzung auf die Obere Hauptstraße abbiegen. Die Zufahrt erfolgt regulär am anderen Ende über die Bahnhofstraße, was den motorisierten Verkehr, wie gewünscht, auch deutlich reduziert hat, wie Kirchmaier einräumte.

Bestimmte Fahrzeuge brauchen Ausnahmegenehmigung

Weil die Bahnhofstraße aber ab April ebenfalls nicht mehr befahrbar ist, müssen die Fahrzeuge die Baustelle kleinräumig über den Wörth umfahren. Dies ist allerdings nur für Pkw und Kleintransporter bis zu 7,5 Tonnen Gewicht möglich. Größere Fahrzeuge benötigen eine Ausnahmegenehmigung vom Straßenverkehrsamt, um in dieser Zeit eben doch von der Karlwirtskreuzung auf die Obere Hauptstraße fahren zu dürfen.

Im Gegensatz zur Unteren Hauptstraße ist die Einführung eingeschränkter Lieferzeiten für die Bahnhofstraße und die Obere Hauptstraße laut der aktuellen Beschlusslage des Stadtrats nicht vorgesehen. Nur zwei Worte genügten, mit denen Bürgermeisterin Bönig diese Aussage deutlich relativierte: „noch nicht“.

Auch in den Nebengassen wird gearbeitet

Neben den beiden Großbaustellen Bahnhofstraße und Obere Hauptstraße/Marienplatz stehen 2023 vor allem in den Nebengassen weitere Maßnahmen im Rahmen der Freisinger Innenstadtsanierung an. In der Laubenbräugasse (bis Ende April) und Oberen Domberggasse (April bis August) wird das Wärmenetz erweitert. Spartenarbeiten (Gas, Wasser und Strom) stehen von Mai bis September im Oberen Graben und der Jägerwirtsgasse an. Gas- und Wasserleitungen werden auch im Unteren Graben erneuert, zudem wird dort ebenfalls das Wärmenetz von März bis Juli erweitert.

