Scheine an Freisings Bankschaltern sind Mangelware

Von: Helmut Hobmaier

Knisternde Scheine am Bankschalter – das gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Der Trend geht eindeutig zur bargeldlosen Geschäftsstelle. © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Der Trend geht auch in Freising zur bargeldlosen Bank, wie eine Umfrage ergibt – damit sinkt das Überfall-Risiko.

Landkreis – Bargeld gibt’s künftig nur noch am Automaten: Diese Ankündigung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem ältere Semester waren erzürnt darüber, dass sie künftig keine Scheine mehr in die Hand gedrückt bekommen. Tatsächlich ist die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hier kein Einzelfall. Und der Trend ist eindeutig: Weg von den Scheinen am Schalter.

Wenn’s nicht klappt, gibt’s Hilfestellung

Auch bei der Sparkasse Freising geht der Trend stark zur „bargeldlosen Geschäftsstelle“, wie Sprecher Rudolf Gebhard bestätigt. Allerdings gebe es keinen einzigen Kunden, dessen Wunsch nach Bargeld unerfüllt bleiben müsse: „Wir helfen allen und zeigen jedem gerne persönlich, wie einfach und komfortabel mittlerweile die Automaten sind.“ Zu jedem Konto werde schließlich eine Kontokarte ausgegeben. Und jedem, der damit nicht zurechtkomme, werde man unterstützen. Die Mitarbeiter würden dafür speziell geschult.

Der Trend

Falls es am Automaten nicht klappt, stehe man den Kunden natürlich zur Seite, erklärt auch Bernhard Nickel. Die zunehmende Nutzung von EC-Karten sowie weitere digitale Bezahlmöglichkeiten“ (Stichwort Handy) hätten generell zu einen Umbruch im Zahlungsverhalten gesorgt. „Ein Trend, der schon seit Jahren zu beobachten ist“, wie der Freisinger Bank-Vorstand bestätigt, „und den Corona noch verstärkt hat.“

Man verweigere sich der Bargeld-Auszahlung am Schalter nicht, berichtet Nickel. Allerdings werde das nur noch vereinzelt gewünscht, weshalb die Bank nur noch geringe Geldbeträge vorhält. „Wer eine größere Summe in bar benötigt, muss das vorbestellen“, betont er, aber das seien Ausnahmen. Man könne auch weiter Bargeld am Schalter einzahlen – aber das komme kaum mehr vor. „Die Zeit der Spardose ist endgültig vorbei.“

Banken halten nur wenig Bargeld vor

Für die Banken hat die Umstellung weitere Vorteile: Zum einen ist die Bargeldlogistik teuer geworden, nicht zuletzt wegen der notwendigen Echtheitsüberprüfung der Geldscheine. Zum anderen sinkt mit der Umstellung zur bargeldlosen Geschäftsstelle die Gefahr von Banküberfällen. Beispiele aus dem Landkreis Freising hätten gezeigt, dass Banken sogar wegen geringer Geldbeträge überfallen wurden. Somit sinke durch die Umstellung zur bargeldlosen Geschäftsstelle auch die Gefahr für die Geldinstitute, Ziel eines Raubzugs zu werden.

Das bestätigt auch Freisinger Bank-Vorstand Bernhard Nickel: In dunklen Kreisen habe sich sicher herumgesprochen, dass in den Banken kaum mehr etwas zu holen ist: „Damit ist das Überfall-Risiko für unsere Mitarbeiter und Kunden gesunken“.

