Keine weiteren Werbeflächen in der Freisinger Weihenstephan Arena: „Botschaft an Sportvereine ist verheerend“

Von: Andrea Beschorner

Zusätzlich zur Bandenwerbung wollte der SEF weitere Werbeflächen vermieten. Der Finanzausschuss Freising hat das abgelehnt. © Fuchs

Der SEF darf keine zusätzliche Werbeflächen in der Eishalle vermieten. So hat es der Finanzausschuss entschieden - und eine aktuell geltende Regelung zudem in Frage gestellt.

Freising – Zusätzliche Werbeflächen würde der SEF, Abteilung Eishockey, gerne in der Weihenstephan Arena vermieten. Der Finanzausschuss hat das am Montag abgelehnt. Stattdessen ist über das Ansinnen des Sportvereins eine Debatte entbrannt, die finanzielle Folgen für die Eishackler haben könnte. Denn es wurde nicht nur über den Antrag abgestimmt, sondern auch darüber diskutiert, ob die Stadt Freising die Einnahmen aus der Werbung im Stadion nach wie vor dem Verein überlassen möchte.

Die Ausgangslage Im Jahr 2016 wurden vom Finanzausschuss Freising eine Reihe von Werbeflächen in der Eishalle genehmigt – von Bandenwerbung über Werbung auf dem Eis und über dem Ein- und Ausgang oberhalb des Kassenbereichs und auf der Eismaschine.

Jetzt hat der SEF beantragt, zusätzlich dazu Werbung über der Bande – umlaufend am Sicherheitsglas entlang – installieren zu dürfen. Maximale Höhe: 15 Zentimeter. Wie der zuständige Referatsleiter Karl-Heinz Wimmer in der Sitzung erklärte, würde zwar der Bayerische Eissportverband dies an der Stelle für zulässig erachten. „Wir halten jedoch die Flächen, die der Verein jetzt schon zur Verfügung hat, für ausreichend.“ Entsprechend war auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung formuliert, nämlich an den geltenden Werbeflächen festzuhalten.

Die Diskussion Hans Hölzl (FSM) wollte wissen, wie es denn eigentlich so weit kommen konnte, dass dem Verein „plötzlich die ganzen Einnahmen aus der Werbung zufließen?“ Ursprünglich war es nämlich als Unterstützung des Fördervereins für die Realisierung der Umkleidekabinen gedacht, für die ja am Ende die Stadt eingesprungen sei. Im Vergleich zu anderen Sportvereinen sah Hölzl eine Ungleichbehandlung. „In allen anderen städtischen Hallen ist nämlich keine Werbung zulässig.“ Samuel Fosso (FSM) regte an, das Ganze als Gesamtpaket zu betrachten und im Zuge dessen die offenen Fragen – Will man zusätzliche Werbung? An wen gehen die Einnahmen? – zu klären. Sitzungsleiterin Eva Bönig (Grüne) beteuerte jedoch, dass „wir heute auf Grundlage der Gegebenheiten abstimmen müssen“. Ulrich Vogl (ÖDP) hatte Probleme damit, „nicht darüber zu reden, ob die Werbeeinnahmen nicht demjenigen zustehen, der die teure Halle hingestellt hat“.

Robert Weller (FW) indes stellte sich hinter den Antrag des Sportvereins: „In allen anderen Eishockeyvereinen ist das möglich, da sollten wir in Freising nicht sagen, ihr dürft das nicht.“ Peter Warlimont erinnerte das Gremium daran, „dass es hier nicht um einen Verein geht, der im Geld schwimmt“. Die Stadt sollte es unterstützen, wenn zusätzliche Einnahmequellen aufgetan werden. „Es entlastet auch die Stadt in gewisser Weise, wenn der Verein sich eigenständig darum kümmert.“ Richard Grimm (FW) wollte geklärt haben, dass sich solche Aufkleber wieder vollständig ablösen lassen, „nicht dass wir nach drei Jahren eine völlig versiffte Plexiglasscheibe haben“. Im Sinne der guten Sicht für Kinder warb Susanne Günther (Grüne) dafür, dem Antrag nicht zuzustimmen. Sebastian Habermeyer (Grüne) wertete die Wortmeldung Hölzls als Antrag, über die Verwendung der Werbeeinnahmen zu diskutieren. Schon allein deshalb sei es sinnlos, Ja zum Antrag des Vereins zu sagen.

Der Vertagungsantrag Birgit Mooser-Niefanger (FSM) sah das Problem darin, „die Einnahmenseite komplett aus der Hand zu geben und die Ausgabenseite bei uns zu behalten“. Sie beantragte, den Punkt zu vertagen und sich das Thema „in der Gesamtheit anzuschauen“. Der Antrag wurde mit 7:7 Stimmen abgelehnt.

Die Abstimmung Der Antrag auf zusätzliche Werbeflächen wurde mit den Gegenstimmen von Rudi Schwaiger (CSU), Robert Weller und Peter Warlimont abgelehnt. „Die Botschaft, die damit an die Sportvereine rausgeht, ist verheerend“, sagte Warlimont.

Sportreferent Jürgen Mieskes bedauert das Abstimmungsergebnis. © HARALD REGLER

Der Sportreferent Sportreferent Jürgen Mieskes (CSU) sagte auf FT-Nachfrage, dass die Stadt laut einer Vereinbarung aus dem Jahr 2000 mit zehn Prozent an den Werbeeinnahmen beteiligt sei. „Schade, dass das nicht mit eingeflossen ist in die Debatte.“ Wenn man nun im Nachgang beschließt, dass die Werbeeinnahmen in die Stadtkasse fließen sollen, „wäre das definitiv existenzbedrohend für den Verein“, der an die Stadt im Übrigen Pacht für die Halle zahle und eine hervorragende Jugendarbeit leiste. Mieskes: „Sportvereine haben im Stadtrat Freising leider keine Lobby.“