Kickstart Kultur Freising: Kreative Ideen meisterhaft umgesetzt

Von: Andreas Beschorner

Die Kreativen und das Initiatoren-Team von „Kickstart Kultur“ trafen sich am Freitag, um den Abschluss dieses Projekts auf der Dachterrasse der Freisinger Bank zu feiern. Das Projekt ist die Initiative der Freisinger Bank eG und der Uferlos Kultur und Veranstaltungs GmbH. © Lehmann

Es war der Abschluss einer wahnsinnig tollen Sache: Freisinger Bank und Uferlos GmbH blickten bei einem Fest auf „Kickstart Kultur Freising“ zurück - mit allen Beteiligten.

Freising – Man war sich einig: Freisinger Bank und Uferlos GmbH hatten da in einer „tollen Kooperation“ etwas wirklich Gutes auf die Beine gestellt. Und deshalb hatte man am Freitagabend auch wirklich etwas zu feiern, als man die beteiligten Künstler zum Abschlussfest von „Kickstart Kultur Freising“ in das Bankhaus eingeladen hatte. Andrea Stommel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Freisinger Bank, erinnerte daran, dass das Projekt im Zuge der Corona-Krise mit einer „ganz kleinen Idee“ begonnen habe.

Tolle Kooperation zwischen Freisinger Bank und den Kulturspezialisten Uferlos GmbH

Als dann die Uferlos GmbH als Partner eingestiegen sei, habe sich daraus „ein herrliches Projekt“ entwickelt. Mit den Kulturprofis im Boot sei es dann für das Geldinstitut „ein Leichtes“ gewesen, die Fördergelder für die Kunstprojekte auszugeben. Das Lob konnte Vipo Maat von der Uferlos GmbH nur zurückgeben: Kickstart Kultur sei „eines der tollsten Projekte für uns“ gewesen, betonte Maat. Er hoffe, dass die Aktion allen, besonders selbstverständlich den Künstlern, etwas gebracht habe.

Ausgewählt worden waren in zwei Runden beispielsweise der Musiker Clemens Ripp, dessen Album „Little Black Room“ gefördert wurde, der nigerianische Bildhauer Ifeanyi C. Okolo, Lukas Maier und seine von Kunstwerken von Sallie McIlheran, Laura Mayer und Tanja Riebel inspirierte Orchestersuite „semikola“, das Chorensemble Chiave, der Fotokalender von Elke Ritthaler und Hans-Helmut Holzner, die Sinatra-Hommage von Stephan Treutter und Simone Saitenfelder mit ihrer coronasicheren Erzählkunst im Rosengarten. In der ersten Runde von Kickstart Kultur waren der Attenkirchener Verein Tutuguri e. V. und die Künstlermeile am Bahndamm, Kulturimpuls e.V. und „Rootsbase a Livestream“, Daniel Petanic/news und die Urban Street Art mit „The Wall“, Alexis Dworsky und „FS 3D“, „Sapere Audio – Philosophie für alle“ sowie Johanna Weinberger und das Kinder-Hörbuch „Humpidi und der Muthase“ zum Zug gekommen.

Gesamtfördersumme lag bei 15.000 Euro

Dabei wurde eine Gesamtfördersumme von 15 000 Euro ausgeschüttet. Während man also am Freitag den Erfolg der Aktion bei Sekt, Bier und Häppchen feierte, richtete sich der Blick auch schon in die Zukunft: Wie Stommel sagte, habe die Uferlos GmbH bereits angefragt, ob man in drei Jahren nochmals Kickstart Kultur ins Leben rufen könne. Sie habe daraufhin mit dem Vorstand der Freisinger Bank geredet, der zumindest schon einmal nicht abgelehnt habe, wie Stommel schmunzelnd erzählte, sondern sich gesprächsbereit gezeigt habe. Kann also gut sein, dass man sich in einigen Jahren wieder in der Freisinger Bank zu einem Abschlussfest von Kickstart Kultur trifft.

