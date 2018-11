Kommentar: Dieses Urteil spricht allen Eltern Hohn

Unter Drogeneinfluss hat ein Mann (51) ein zwölfjähriges Mädchen überfahren. Das Kind starb einige Tage später. Jetzt ist der Mann zu 6400 Euro verurteilt worden. FT-Redakteur Manuel Eser versteht die (juristische) Welt nicht mehr.

Freising - Für einen normal denkenden und vor allem normal fühlenden Menschen ist dieses Urteil nicht nachvollziehbar. Am 14 Oktober 2017 ist ein zwölfjähriges Mädchen zwischen Nandlstadt und Hausmehring überfahren worden. Sie starb einige Tage später. Neben einer Verkettung unglücklicher Umstände (schlecht beleuchtete Straße in den Abendstunden, dunkle Kleidung am Mädchen) hatte der Fahrer einen Joint geraucht. Nur wenige Wochen nach der Tragödie wurde er wieder unter Drogenrausch am Steuer erwischt. Da fährt jemand ein Kind tot und lernt keinen Jota dazu.

Auch aus dem Prozess wird er nichts lernen, denn er kam mit einer milden Geldstrafe davon. Auch wenn man den Wert eines unschätzbaren Menschenlebens kaum beziffern kann – mehr als 6400 Euro ist es schon wert. Als juristischer Laie kann ich nicht beurteilen, ob da die Gesetzeslage nicht passt oder ob die gerichtliche Entscheidung auf eine aus meiner Sicht unangemessenen Interpretation der Gesetze zustande kam. Aber als Vater dreier kleiner Kinder kann ich sagen: Für jeden, der mit viel Mühe, Schweiß und vor allem Herzblut Kinder groß zieht, spricht dieses Urteil Hohn.

