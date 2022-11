Kinder-Psychotherapeuten werden im Kreis Freising dringend gesucht

Nicht alle Kinder leben in einer heilen Welt und bräuchten dringend psychotherapeutische Hilfe. Doch davon gibt es zuwenig. © Monika Skolimowska

Der Kreis Freising ist angeblich mit Psychotherapeuten überversorgt. Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Die KV hat wohl mit alten Zahlen agiert.

Freising – Endlich wieder zu einer Vollversammlung in Präsenz einladen konnte die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Freising, und zwar zur letzten des Jahres. Bei den Rückschauen der Arbeitsgruppen stand vor allem ein Thema im Fokus: die angebliche Überversorgung des Landkreises mit Psychotherapeuten für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Am Mittwoch wurde klar, wie es zu diesen falschen Zahlen überhaupt kommt: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) greift demnach auf 20 Jahre alte Zahlen zurück.

Eine Therapeuten-Liste soll weiterhelfen

Der Alltag für Betroffene, die einen Psychotherapeuten benötigen, sieht indes ganz anders aus und ist oft geprägt von langen Wartezeiten. Brigitte Stursberg, Sprecherin des Arbeitskreises Erwachsenenpsychiatrie, machte es an einem Beispiel einer jungen Therapeutin im Landkreis deutlich: Diese verfüge über fünf Therapieplätze, habe aber darauf inzwischen mehr als 150 Anfragen. Was nach wie vor fehlt: Ein Kinder- und Jugendpsychiater in Freising – dringend notwendig zur Diagnose-Stellung, die vor einer Therapie benötigt wird.

Was von Stursberg jetzt in die Hand genommen wurde, war ein erst kürzlich stattgefundenes Netzwerktreffen mit Psychotherapeuten aus dem Landkreis und die Ausfertigung einer aktuellen Therapeuten-Liste. Es gibt zwar zahlreiche solcher Listen, die aber weitgehend unvollständig und alles andere als aktuell sind, wie Stursberg berichtete.

Das Mysterrium der vermeintlichen Überversorgung

Auch das Mysterium der Überversorgung konnte wohl geklärt werden – beziehungsweise wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf diese Daten kommt. Scheinbar, so einige Sprecher aus der PSAG, greife die KV weiterhin auf Therapeuten- und Fall-Zahlen zurück, die älter als 20 Jahre sind und vermutlich damals schon nicht ganz stimmten.

Was sich Stursberg zudem wünschen würde: Die Gesundheitsregion plus sollte eine Web-Seite erstellen mit aktuellen Therapeuten-Daten und der Möglichkeit, Netzwerke zu bilden. In puncto Therapeuten-Liste will sich Bezirksrätin Marianne Heigl einbringen und das Update schnell voranbringen, wie auch eine mögliche Verteilung an alle Träger.

Senioren nicht aus den Augen verlieren

Was für Sandro Deubler von der Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie wichtig ist: Die Senioren nicht aus dem Auge verlieren. Probleme gab es beispielsweise in Erding, da dort wohl vermehrt ältere Damen ins Seniorenheim gekommen sind, um Schutz vor häuslicher Gewalt zu suchen.

Ein weiteres brisantes Thema: Suizidalität bei Senioren. Aufgrund eines aktuellen Falls bat Deubler darum, das Thema Freitod bei Älteren vermehrt in den Blick zu nehmen und stets auf erste Anzeichen zu achten – allerdings sei das im konkreten Fall wohl nicht abzusehen und zu bemerken gewesen. Eine Mahnung gab es von Bettina Erifiu-Wolf, Sprecherin des Unterarbeitskreises Kinder und Jugend: „Ja, wir haben eine schwierige Versorgungslage, aber die wird in Zukunft noch schwieriger werden.“

Eklatanter Personalmangel in Kinder- und Jugendeinrichtungen

Was noch dazukomme, sei ein „eklatanter“ Personalmangel in Kinder- und Jugendeinrichtungen oder wie es Erifiu-Wolf ausdrückte: „Die Arbeit kann einfach nicht mehr gemacht werden, weil Leute fehlen.“ Ihr Wunsch: „Netzwerke bilden und die Effizienz durch gute Schnittpunkte steigern.“

Personalmangel gibt es auch bei den Freisinger Streetworkern, wie Bernd Sauer von der Arbeitsgruppe Sucht erklärte - aktuell sind in Freising wohl beide Stellen unbesetzt. Wichtige Themen der jüngsten Zeit bezüglich Sucht: die Aktionswoche Alkohol und die Auseinandersetzung mit der geplanten Liberalisierung von Cannabis in Deutschland.

Gefahren, die im Netz lauern

Abgeschlossen wurde die jüngste PSAG-Vollversammlung durch einen Impuls-Vortrag zum Thema Medienkonsum von Anne Krüger von der Prop-Beratungsstelle Freising. Gaming, Streaming, Gambling: Online wie auch offline kann vieles zu einem Suchtverhalten führen, oftmals gepaart durch beispielsweise Online-Einkäufe oder häufiger Pornographie-Konsum im Netz. Das Resultat: Diverse psychische Störungen, darunter Ess-Störungen, aber auch gesundheitliche Probleme wie Bandscheibenvorfälle durch stundenlanges Sitzen, ausgelöst durch den Kontrollverlust am Computer.

Süchtige Spieler verzocken viel Geld

Die von Krüger geschilderten Fallbeispiele klangen beängstigend: Zum Beispiel habe ein Betroffener an die 6000 Euro investiert, weil es für ihn nicht mehr möglich war, mit dem Spielen aufzuhören. Wichtig sei laut Krüger hier Prävention, aber auch die Möglichkeit von Therapiegruppen für Betroffene und Angehörige. Rund fünf bis zehn Betroffene mit hohem Leidensdruck betreut Krüger aktuell jährlich in Freising.

Moderiert wurde die PSAG-Vollversammlung von den Vorsitzenden Christian Jotter (Caritas-Zentrum Freising) und Vivian Rasemann (Ambulanter Fachdienst Wohnen Freising), die beide die Arbeit der Arbeitsgruppen lobten: „Die PSAG lebt einfach von den Unterarbeitsgruppen.“

Richard Lorenz

