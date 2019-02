Kindergartenplätze: Lebenshilfe veranstaltet Info-Abend - Mutter verlässt ihn empört

Um über ihr Betreuungsangebot zu informieren, hat die Lebenshilfe Freising Interessierte eingeladen. Einige Mütter trauten ihren Ohren nicht.

Freising – Für einige war der Abend beendet, ehe er begonnen hatte. Zahlreiche Eltern strömten am Montag ins Familienzentrum der Lebenshilfe im Freisinger Steinpark. Dort informierte Leiterin Gertraud Aigner Interessierte über die drei Einrichtungen im Haus – Krippe, Kindergarten und Hort. Auf viele wartete jedoch gleich zu Beginn eine „absolute Enttäuschung“, wie eine alleinerziehende Mutter dem FT geschrieben hat. Die Frau, die gerne anonym bleiben möchte, berichtet, dass Aigner bereits in ihren einleitenden Worten klar machte, dass sie keine Kinder- oder Hortplätze fürs kommende Kita-Jahr zu vergeben habe. Die letzten freien Posten seien in der Woche zuvor an Geschwister von Kindern vergeben worden, die das Familienzentrum bereits besuchen. Es steht allen offen, den Infoabend jetzt zu verlassen.

So erzählt es die Mutter, die das als „Frechheit“ empfindet. „Sie können sich ausmalen, wie geschockt viele der Eltern waren. Was glauben Sie, wie viele sich um einen Babysitter bemüht haben, um an diesem Infoabend teilnehmen zu können, um diesen dann 15 Minuten drauf wieder zu verlassen“, moniert sie. „Die Art und Weise war unmöglich.“

„Wir müssen immer wieder Familien enttäuschen“

Gertraud Aigner kennt diese Situationen nur allzu gut. Das sei letztlich die Bredouille einer beliebten Einrichtung. „Für uns ist die Anmeldezeit jedes Jahr ein Stress, weil wir einfach mehr Interessenten als freie Plätze haben. Deshalb müssen wir immer wieder Familien enttäuschen.“ Daher habe sie auch gleich zu Beginn des Infoabends die Karten auf den Tisch gelegt. „Mir war es ein Anliegen, möglichst frühzeitig darüber zu informieren, dass wir keine Kindergarten- und Hortplätze zur Verfügung stellen können, und nicht erst nach zwei Stunden am Ende der Veranstaltung“, berichtet sie. „Die Eltern sollten die Entscheidungsfreiheit haben, ob sie die Zeit trotzdem investieren wollen.“ Drei Mütter seien daraufhin gegangen. „Andere fanden es zwar auch schade, dass sie keinen Platz bekommen, wollten sich das Haus aber trotzdem anschauen.“

Mutter fühlt sich diskriminiert

Im Vorfeld der Veranstaltung sei es aus Aigners Sicht nicht möglich gewesen, die Eltern zu informieren. „Ich habe ja gar nicht die Kontaktdaten von allen Menschen, die eventuell zu so einem Infoabend kommen.“

Die Mutter, die mit dem FT Kontakt aufgenommen hat, stört indes noch mehr. „Ich stelle mir die Frage, wie es sein kann, dass Hortplätze bereits vor der offiziellen Einschreibung am 2. April vergeben sind. Gibt es etwa einen Voranmeldetermin für Geschwisterkinder?“ Außerdem fühle sie sich als Mutter eines Einzelkindes „mehr als diskriminiert“, dass Geschwisterkinder bevorzugt würden – unabhängig von der Prüfung des Härtegrades. „Hat ein Geschwisterkind auch Vorrang gegenüber einem Kind einer in Vollzeit arbeitenden, alleinerziehenden Mutter?“

Geschwister genießen Vorrang

Genau so ist es, bekräftigt Aigner. „Wir sind ein Familienzentrum. Geschwisterkinder, die aus dem Einzugsgebiet stammen, hätten Vorfahrt gegenüber anderen Regelkindern. Etwas anderes sei es, wenn ein Kind mit Behinderung Bedarf anmeldet. „Dafür haben wir den heilpädagogischen Ansatz.“ In diesem Fall könnten auch Eltern aus dem entfernteren Umland einen Platz in der Lebenshilfe ergattern.

Zudem betont Aigner, dass auch unter den Eltern, die ihre Kinder in den Steinpark bringen, genügend Härtefälle seien. Und es bedeute für Mütter oder Väter einen erheblichen Aufwand, Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen abzuholen, zumal Betreuungs- und Ferienzeiten verschiedener Kitas auseinandergingen. Und trotzdem, stellt sie klar, würde der Platz im Familienzentrum auch nicht für alle Geschwisterkinder reichen.

Bei der Stadt läuft es anders

Die enttäuschten Eltern verweist Aigner an andere Einrichtungen. „Allein in Neustift gibt es noch zwei weitere Kindergärten.“ Die Mutter, die sich an das FT gewendet hat, will sich indes gar keine Hoffnungen mehr machen. „Vermutlich wird mir dort auch mitgeteilt, dass alle Plätze an Geschwisterkinder vergeben sind.“

Da aber kann Rathaus-Sprecherin Christl Steinhart beruhigen. „Die Eltern melden ihr Kind in der Einrichtung an“, berichtet sie über das Prozedere. „Auf dem Anmeldeformular sollen aber bewusst auch die Tageseinrichtungen vermerkt werden, die als Ersatz gewünscht werden.“ Die Platzvergabe erfolge dann im Rahmen des Abgleichs mit allen Einrichtungsleitern nach den Kriterien der Kita-Satzung. „Das dient auch dazu, dass die Belegung der Einrichtungen sozial ausgewogen ist.“

Gut zu wissen

Einen Überblick über die noch stattfindenden Informationstage städtischer Kindergärten gibt es hier.