Kita-Anmeldung in Freising: Alles, was Eltern jetzt für das Betreuungsjahr 2023/2024 wissen müssen

Die Stadt Freising teilt mit, dass die Anmeldung für die kommunalen Kindergärten ab 13. Februar möglich ist. Symbolbild © Uwe Anspach/dpa

Wichtige Informationen für Freisinger Eltern: Die Anmeldephase für die städtischen Kindergärten beginnt am 13. Februar. Bei anderen Einrichtungen läuft sie schon.

Freising – „Die Anmeldung für die Kindergärten in der Stadt Freising ist für das Betreuungsjahr 2023/2024 von Montag, 13. Februar, bis Dienstag, 14. März, möglich“, meldet jetzt die Stadtverwaltung: „Die Anmeldung für die Kinderhorte und Mittagsbetreuung erfolgt zeitgleich mit der Kindergartenanmeldung bis 14. März.“ Anmeldungen für die Kinderkrippen werden laut Verwaltung „ganzjährig ab Geburt des Kindes entgegengenommen oder sind bei den Trägern der Einrichtungen veröffentlicht. Eine Anmeldung direkt in den städtischen Kinderkrippen ist nicht möglich, diese Anmeldungen erfolgen ausschließlich bei der Stadt Freising, Amt für Kindertagesstätten und Schulen (Amt 51), Amtsgerichtsgasse 6.“

Krippen-Anmeldungen bis 14. März einreichen

Zur Planung des Betreuungsbedarfs für Krippenplätze besteht die Möglichkeit, Anmeldungen für September bis zum 14. März einzureichen. Kinder können im Alter ab einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in einer Kinderkrippe aufgenommen werden, sofern Plätze frei sind. Kinder, die ab 15. März 2023 für das Betreuungsjahr 2023/2024 für einen Krippenplatz angemeldet werden, können erst nach einem Abgleich aller Krippenplätze im Stadtgebiet auf noch freie Plätze vermittelt werden. Sollten keine Plätze mehr zur Verfügung stehen, werden sie automatisch auf die Warteliste aufgenommen.

Schriftliche Anmeldung

Wie bereits in den vergangenen Jahren findet die Einschreibung für die Kindergärten und Kinderhorte für das Betreuungsjahr 2023/24 auch diesmal nicht in den Einrichtungen, sondern ausschließlich schriftlich statt.

Interessierte können im Internetauftritt der Stadt Freising einen virtuellen Rundgang durch die städtischen Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte unternehmen – bis auf weiteres werden „Tage der offenen Türe“ nicht durchgeführt. Neben den Videos können sich die Eltern auch durch die Flyer und die Konzeptionen über die Arbeit der 15 kommunalen Kindertageseinrichtungen informieren, die online zu finden sind auf den Seiten www.freising.de/Leben&Wohnen/Kindertagesstätten/Kitas der Stadt Freising, https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-der-stadt-freising

Ab Montag, 13. Februar, wird auf der Homepage der Stadt Freising (Link: https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/anmeldung-neuaufnahme) über das für alle Träger einheitliche, schriftliche Anmeldeverfahren für das Betreuungsjahr 2023/24 sowohl für die Kindergärten als auch für die Kinderhorte in der Stadt Freising informiert. Zudem werden ab diesem Zeitpunkt auch die Anmeldebögen online zur Verfügung gestellt und in Papierform im Bürgerbüro ausgelegt.

Die Anmeldebögen sind ausgefüllt bis spätestens Dienstag, 14. März, in den Briefkasten der jeweiligen Wunsch-Kindertageseinrichtung einzuwerfen.

Kindergärten in Freising

Folgende Kindergärten stehen für die Einschreibung zur Verfügung:

Städtischer Kindergarten St. Klara, Kammergasse 18, Tel. 5 42 04 60

Städtischer Kindergarten Neustift I, Ignaz-Günther-Straße 13, Tel. 5 42 03 00

Städtischer Kindergarten Neustift II, Arndtstraße 25, Tel. 6 26 42

Städtischer Kindergarten Wetterstein, Wettersteinring 6, Tel. 5 42 04 00

Städtischer Kindergarten Sonnenschein, Alleestraße 4, Tel. 5 42 01 00

Städtischer Kindergarten Im Sonnenhof, Katharina-Geisler-Straße 9a, Tel. 5 42 01 60

Städtischer Kindergarten Lerchennest, Moosstraße 5, Tel. 5 42 02 30

Städtischer Kindergarten Seilerbrückl, Auenstraße 23, Tel. 5 42 05 00

Städtischer Kindergarten Haus des Kindes, Auenstraße 307, Tel. 5 42 01 30

Städt. Kindergarten Pullinger Regenbogen, Am Schulweg 12, Tel. 5 42 05 30

Kindergarten Prinzenpark, Prinz-Ludwig-Straße 40, Tel. 23 36 70

Katholisches Kinderhaus und Familienzentrum St. Georg, Gartenstraße 44, Tel. 53 73 23 10

Katholischer Kindergarten St. Jakob, Hohenbachernstraße 29, Tel. 9 48 40

Katholischer Kindergarten St. Lantpert II, Pfarrer-Franz-Weg 2, Tel. 14 19 12

Haus für Kinder, St. Lantpert an der Kepserstraße, Lerchenfeldstraße 23, Tel. 14 19 11

Katholischer Kindergarten Karolina-Gerhardinger, Gute Änger 28, Tel. 8 42 45

Integrativer Kindergarten Am Veitshof, Johannisstraße 8, Tel. 4 34 13

Integrativer Kindergarten Moosschifferl Freising-Attaching, St.-Erhard-Straße 15, Tel. 86 14 84

Evangelische Kindertagesstätte, Katharina-Mair-Straße 17, Tel. 88 52 88

Gute Kita Lerchenfeld, Moosstraße 61, Tel. 2 34 97 90

Kinderhaus Angerstraße (geplante Eröffnung: 1. September): Nur für diese Einrichtung erfolgt der Einwurf der Anmeldung über das Amt für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6, Freising.

Separates Anmeldeverfahren

In folgenden Einrichtungen findet ein gesondertes Anmeldeverfahren statt:

Naturwaldkindergarten Zwergenwinkel, Wieswald 5, Freising, Tel. (0 176) 63 86 24 56: Anmeldung ganzjährig möglich

Haus- und Waldkindergarten Brummkreisel (Netz für Kinder ab zwei Jahren, Brummkreisel). Anmeldeschluss: 19. Februar

Montessori Kinderhaus, Gute Änger 32. Anmeldeschluss. 15. Februar

Kinderträume Weihenstephan, Maximus-von-Imhof-Forum 5. Anmeldeschluss ist hier der 31. Januar.

Betreuung für Grundschulkinder

Die Einschreibung für die Kinderhorte der Stadt Freising, den Kinderhort St. Lantpert der Kath. Kirche und den Hort der Lebenshilfe erfolgt ebenfalls ausschließlich schriftlich. Ab Montag, 13. Februar, können die Anmeldebögen online auf der Homepage der Stadt Freising heruntergeladen oder im Bürgerbüro abgeholt werden. (Link auf der Homepage: https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/anmeldung-neuaufnahme). Anmeldebögen sind ausgefüllt bis Dienstag, 14. März, im ausgewählten Hort in den Briefkasten zu werfen.

Kinderhorte inder Domstadt

Städtischer Kinderhort Neustift, Arndtstraße 25, Tel. 2 34 63 47

Städtischer Kinderhort Lerchenfeld/Schule, Adalbert-Stifter-Straße 6, Tel. 5 42 02 60

Städtischer Kindergarten Haus des Kindes, Auenstraße 307, Tel. 5 42 01 30

Haus für Kinder, St. Lantpert, Lerchenfeldstraße 23, Tel. 14 19 13 (nur für Erstklässler)

Integrativer Kinderhort Lebenshilfe im Bildungszentrum Gartenstraße, Gartenstraße 42, Tel. 48 41 40

Kinderhaus Angerstraße (geplante Eröffnung: 1. September): Nur für diese Einrichtung erfolgt der Einwurf der Anmeldung über das Amt für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6, Freising

Für die Einrichtungen der Katholischen Jugendfürsorge ist das Anmeldeformular der Katholischen Jugendhilfe zu verwenden, online zu finden unter www.jugendhilfe-nord.de:

Hort St. Korbinian, Untere Hauptstraße 31, Tel. 5 06 84

Hort Kammergasse, Kammergasse 14, Tel. 5 02 12

Hort St. Vinzenz Pallotti, Pallottiner Straße 2, Tel. 9 35 31 00

Mittagsbetreuung St. Korbinian an der Schule St. Korbinian, Untere Hauptstraße 31, Tel. 5 42 20 08

Mittagsbetreuung Vötting, derzeit untergebracht im ehemaligen Schulhaus von Neustift, Eckerstraße 24, Tel. 5 42 10 04

Die Ansprechpartnerin für St. Korbinian und Vötting ist Bernadette Baufeld (Leitung), Tel. 9 35 31 29.

Es ist eine ganzjährige Anmeldung im jeweiligen Hort auf vorherige telefonische Anmeldung möglich.

Letztmöglicher Termin zur Abgabe der Anmeldeunterlagen für das kommende Schuljahr ist der Tag der Schuleinschreibung, also der 14. März.

Ganztagsschulen, Ganztagsklassen

Die Stadt Freising bietet Ganztagsschulen sowie offene Ganztagsklassen im Grundschulbereich an:

Grundschule St. Lantbert, Kepserstraße 4, Tel. 5 42 80 00

Grundschule SteinPark, Weinmiller-Straße 2, Tel. 5 42 45 00

Grundschule Paul Gerhardt, Düwellstraße 24, Tel. 5 42 60 00

Weitere Informationen gibt es unter dem folgenden Link: www.freising.de/leben-wohnen/schulen-weiterbildung/grundschulen-betreuungsangebot auf den Webseiten der Stadt Freising.

Antrag fürMittagsbetreuung

Der Antrag für die Aufnahme in eine Mittagsbetreuung kann bis zum Tag der Schuleinschreibung, 14. März, in der zuständigen Schule, in der dortigen Mittagsbetreuung oder aber im Büro der Mittagsbetreuungen abgegeben werden.

Freisinger Kinderkrippen

Folgende städtische Kinderkrippen stehen zur Einschreibung zur Auswahl:

Kinderkrippe Haus des Kindes, Auenstraße 307

Kinderkrippe Kinderhaus Isarhüpfer, Murstraße 36

Kinderkrippe Traumallee, Alleestraße 2

Kinderkrippe Wetterstein, Wettersteinring 6

Die Einschreibung für alle Einrichtungen erfolgt ganzjährig ausschließlich bei der Stadt Freising, Amt 51/ Amt für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6. Die Anmeldung für die städtischen Kinderkrippen ist erst ab Geburt des Kindes möglich. Das Anmeldeformular kann bei Amt 51, Evelin Kertész, per E-Mail (Evelin.Kertesz@freising.de) unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums des Kindes und der Freisinger Anschrift der Eltern angefordert werden.

Zur Planung des Betreuungsbedarfs besteht die Möglichkeit, Anmeldungen für September bis zum 14. März beim Amt 51 der Stadtverwaltung einzureichen.

Einschreibung in der Krippe

Die Einschreibung für die folgenden Kinderkrippen freier Träger erfolgt jeweils direkt in der Einrichtung:

Kinderkrippe der evangelischen Kindertagesstätte, Katharina-Mair-Straße 17, Tel. 88 52 88

Kinderkrippe Katholisches Kinderhaus und Familienzentrum St. Georg, Gartenstraße 44, Tel. 53 73 23 10

Kinderkrippe Familienzentrum am Steinpark – Lebenshilfe, Asamstraße 19, Tel. 9 36 64 56

Integrative Kinderkrippe Lebenshilfe im Bildungszentrum Gartenstraße, Gartenstraße 42, Tel. 48 41 28

Krabbelstube Weihenstephan, Emil-Erlenmeyer-Forum 4, Tel. 71 50 68

Kindervilla Weihenstephan (Studentische Eltern-Kind-Initiative e.V.), Weihenstephaner Steig 17, Tel. (0 89) 3 81 96 17 39 oder Tel. (0 81 61) 71 58 69

Kinderkrippe Airporthopser Flughafen München, Nordallee 11, 85356 München Flughafen, Tel. (0 89) 97 59 28 90

Gute Kita Lerchenfeld, Moosstraße 61, Tel. 2 34 97 90

Kinderhaus Angerstraße (geplante Eröffnung: 1. September): Nur für diese Einrichtung erfolgt der Einwurf der Anmeldung über das Amt für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6.

Separate Anmeldung

Im Montessori Kinderhaus Freising (Gute Änger 32) läuft ein separates Anmeldeverfahren. Anmeldeschluss ist der 15. Februar.

Es gibt zudem noch die Möglichkeit, Kinder von einer Tagesmutter betreuen zu lassen. Tagesmütter bzw. Tageseltern werden in der Stadt Freising vom Zentrum der Familie bzw. dem Tageselternzentrum (Kammergasse 16), Tel. 48 93 30, vermittelt.

So geht’s nach der Anmeldung weiter

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens wird gebeten, von Nachfragen zum Ergebnis der Platzvergabe abzusehen. Am 15. Mai werden alle Eltern gleichzeitig postalisch über das Ergebnis des Abgleichs benachrichtigt. Achtung: Der Postweg kann ein bis zwei Tage dauern.

Bitte unbedingt beachten: Eine telefonische Auskunft ist erst ab 22. Mai möglich.