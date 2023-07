Kita-Krise in Freising: „Familien sitzen in sinkendem Schiff“

Von: Andreas Beschorner

Die Lage ist prekär: In Freising fehlen hunderte Kita-Plätze. Eltern haben jetzt eine Online-Petition ins Leben gerufen. © Christian Bark

Die „Initiative für Freisings Kinder“ hat eine Online-Petition gestartet und stellt einen Forderungskatalog an Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher.

Freising – „Kita-Krise Freising stoppen!“ ist eine Online-Petition betitelt, mit der sich Bürgerinnen und Bürger, die sich zur „Initiative für Freisings Kinder“ zusammengeschlossen haben, jetzt an Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher wenden. Grund: 684 Familien stehen derzeit vor dem Problem, dass sie zu Beginn des neuen Kita-Jahres für ihren Nachwuchs keinen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz bekommen (wir haben berichtet). Die Erst-Unterzeichnenden Dr. Annalisa Fischer, Séverine Friedrich, Dr. Oliver Grill, Katharina Grünewald, Corinna Pleßmann und Jan Schenk fordern: „Keine Kompromisse mehr.“

Es sind sehr deutliche, zum Teil harte Worte, die die Initiatoren der Petition finden: Die Freisinger Familien „befinden sich in einer Notlage“, schreiben sie. Denn selbst Familien, deren Kinder einen der Plätze ergattert haben, würden angesichts von Kindertageseinrichtungen, deren Öffnungszeiten immer weiter verkürzt werden oder die gleich ganz die Türen schließen müssen, bangen. Und: „Anders als Stadträtin Monika Riesch zuletzt bei einer von Ihnen organisierten Informationsveranstaltung meinte, sitzen wir dabei keineswegs alle im selben Boot“, wendet man sich direkt an den OB.

„Vielmehr sitzen die Familien Freisings in einem immer rascher sinkenden Schiff und Sie sehen seit Jahren mit pflichtschuldig betretener Miene zu“, lautet die Kritik an dem Rathauschef. Man stehe vor einem „kaum aus eigener Kraft lösbaren Betreuungsproblem“. Und das sei bedenklich, denn: „Auf dem Spiel stehen dabei soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.“

Zu einer Demo hat die neue Initiative am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr am Marienplatz in Freising aufgerufen. Privat © privat

Es gehe um Kinder, denen das ihnen zustehende Recht auf Bildung und professionell begleitete Sozialisation vorenthalten werde. Es gehe um Eltern und Bezugspersonen, die nicht genug arbeiten können, um ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Es gehe um bedrohte Existenzen, Überlastung, Burnouts, mangelnde Integration und nicht zuletzt „um das Gefühl, von der kommunalen Politik, die uns eigentlich besonders bürgernah vertreten sollte, im Stich gelassen zu werden. Dass dieses Gefühl nicht in Ihrem Interesse sein kann, braucht mit Blick auf aktuelle Wahltrends kaum eigens betont werden“, beschreibt der Petitionstext die Folgen.

Aktionsplan gefordert

Die Folgerung, die die Unterzeichnenden ziehen, und die Forderung an den OB: „Für diese Notlage sind bloße Betroffenheitsbekundungen nicht mehr ausreichend. Sie müssen verstehen, dass Sie jetzt handeln müssen. Es braucht Lösungswillen und konkrete Maßnahmen. Mit dem Ausschreiben von Stellen, die nicht besetzt werden, ist es nicht getan. Da für uns ein solcher Wille zur Veränderung momentan nicht zu erkennen ist, fordern wir Sie nachdrücklich dazu auf, einen konkreten Aktionsplan vorzulegen, der Lösungen für die akute Notlage und nachhaltige Konzepte für die Vermeidung künftiger Notstände enthält. Nur so können Sie glaubhaft machen, dass Sie das Wohlergehen der Kinder und Eltern Freisings zu Ihrem Verantwortungsbereich zählen. Machen Sie den Kampf gegen die desolate Betreuungssituation endlich zu Ihrer Priorität.“

Als einen ersten Schritt bittet man den OB um eine Stellungnahme zu einer ganzen Reihe von Fragen: „Welche Verbesserung der Situation planen Sie konkret in den kommenden zwei Kitajahren? Was tun Sie für diejenigen Familien, die im Kita-Jahr 2023/24 ohne Betreuung dastehen? Welche finanziellen Mittel sind nötig und welche Fördertöpfe können dafür bemüht werden? Wo kann Geld eingespart werden, ohne die Eltern finanziell noch mehr zu belasten? Was tun Sie dafür, das vorhandene Fachpersonal in den Freisinger Kindertagesstätten zu halten? Was tun Sie, um die Beschäftigung in Freising für Fachkräfte attraktiver zu machen? Was werden Sie tun, um die Ausbildung attraktiver zu machen und die Absolvent:innen zu halten? Welche konkreten Pläne gibt es, um das Personal in den Kindertagesstätten zu entlasten – im pädagogischen und im nichtpädagogischen Bereich, kurzfristig und dauerhaft?“.

Schlussendlich, so die Petition weiter, „diskutieren wir diese und weitere drängenden Fragen am besten im Rahmen eines öffentlichen Forums, das in einem regulären Turnus stattfindet und zu dem neben den Vertreterinnen und Vertretern aus Ihren und unseren Gremien auch Presse sowie Gewerkschaften eingeladen sind“. Schlussappell: „Wir fordern Sie auf, den Familien Freisings eine Perspektive zu geben.“ Bis Dienstagnachmittag hatten bereits mehr als 1330 Menschen die Petition unterzeichnet.

Demo am Donnerstag

Im Rahmen einer Demo am morgigen Donnerstag von 16 bis 17 Uhr am Marienplatz wird nach der Ansprache eines BI-Vertreters die Petition an OB Eschenbacher übergeben.