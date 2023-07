Kita-Krise in Freising: Bunte Demo auf dem Marienplatz endet mit einem Handschlag

Von: Andrea Beschorner

„Lassen Sie uns zusammensetzen und nach Lösungen suchen, was wir als Stadt Freising besser machen können!“ Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher stellte sich den Protesten der Eltern. Auch ihm ist angesichts von 684 Familien ohne Kita-Betreuungsplatz klar: „Das ist eine große Krise.“ © Lehmann

Freising soll zur Kinderstadt werden – mit ausreichend Betreuungsplätzen für alle. Mit diesem Appell wandten sich zahlreiche Eltern am Donnerstag bei einer Demo an OB Tobias Eschenbacher.

Freising – Freising hat eine neue Bürgerinitiative. Ihr Name: „Initiative für Kinder Freisings“. Ihre Mission: Mehr Betreuungsplätze für den Freisinger Nachwuchs generieren. Die BI trat am Donnerstag erstmals auf dem Freisinger Marienplatz in Erscheinung – bunt, laut und mit ganz klaren Forderungen. Forderungen nicht an die Stadt Freising, nicht an die Stadträte, sondern persönlich an Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher.

Diese Krise trifft vor allem Frauen

Der sah sich zunächst einer ganzen Reihe an Vorwürfen und provokativ gestellten Fragen gegenüber. Die Initiatoren wollten damit ihre ausweglose Lage unterstreichen, sprachen von einer „Katastrophe für viele der 684 Familien“, die keinen Kitaplatz zugeteilt bekamen. „Wollen Sie wirklich eine strukturell verankerte Frauenfeindlichkeit in Freising?“ fragte Jan Schenk.

Denn es sei nun mal immer noch so, dass das Problem fehlender Kita-Plätze in erster Linie Frauen treffe, die dann auf den Wiedereinstieg oder die Weiterführung ihres Berufs verzichten. „Wollen Sie wirklich, dass gut ausgebildete Frauen daheim sitzen, während die Unternehmen in Freising händeringend nach Fachkräften suchen?“

In Freising, so Schenk weiter, würden zahlreiche Kinder bis zu ihrem Schuleintritt nie in einer Kita gewesen sein: „Wollen Sie die Verantwortung für die vielen Freundschaften, die deshalb nicht geschlossen wurden, übernehmen? Oder dafür, dass all diese Kinder nicht auf den Schulalltag vorbereitet werden konnten?“

Auf den Marienplatz waren viele der 684 direkt von der Betreuungskrise betroffenen Eltern gekommen, jedoch auch viele, die einen Platz für ihr Kind haben – „aber in der ständigen Sorge leben, dass einer der Betreuerinnen krank wird und die Kita mittags schließen muss oder gar nicht öffnen kann“, wie es eine Mutter formulierte.

Jan Schenk – der die Online-Petition zusammen mit Dr. Annalisa Fischer, Séverine Friedrich, Dr. Oliver Grill, Katharina Grünewald und Corinna Pleßmann initiiert hatte – war ob der großen Resonanz „sehr glücklich und ergriffen“, wie er sagte. Annalisa Fischer erhofft sich von der Demo und der Petition, „dass sowohl Oberbürgermeister als auch der gesamte Stadtrat begreifen, dass Kinder in Freising endlich oberste Priorität haben müssen“.

Mutter fühlt sich im Stich gelassen

„Ich fühle mich als Frau von der Politik im Stich gelassen: Bettina Linseisen kann nur als gesellschaftlich dringend benötigte Lehrerin weiterarbeiten, weil sich ihre Mutter um ihren 14 Monate alten Sohn Clemens kümmert. © Lehmann

„Obwohl der Staat Gesetze schreibt, mein Kind allein zuhause bleibt.“ Bettina Linseisen hatte das auf ein großes Plakat geschrieben und war am Donnerstag mit ihrem 14 Monate alten Sohn Clemens zum Marienplatz gekommen. Sie ist eine der 684 Betroffenen: Statt eines Betreuungsplatzes hat sie eine Absage bekommen. „Ich bin Realschullehrerin, wollte, auch aufgrund des Lehrermangels, nach meiner Elternzeit möglichst schnell wieder anfangen zu arbeiten“, erzählt sie.

Mit Seifenblasen massive Probleme sichtbar machen: Am Donnerstag wurde der Marienplatz zum Kinderplatz. Doch ob Freising auch zur Kinderstadt wird? Mit ihrer bunten und lauten Demo inklusive klarer Forderungen haben Eltern zumindest einen Anfang gemacht. © Lehmann

Würde ihre 75 Jahre alte Mutter nicht einspringen, um die Betreuung ihres Enkels in der Zeit, in der Bettina Linseisen unterrichtet, nicht übernehmen, wäre ab September eine Realschullehrerin weniger im Einsatz. „Ich bin sehr enttäuscht und fühle mich als Frau von der Politik alleine und im Stich gelassen.“ Dass sie ganz und gar nicht alleine ist mit diesem Gefühl, das wurde bei der Demo am Marienplatz deutlich.

Bildungsnahe Familien sind im Vorteil

Und es war nicht nur Bettina Linseisen, die das Argument des Personalmangels nicht mehr zählen lassen wollte. Eine andere Mutter, deren Name der Redaktion bekannt ist, die aber lieber anonym bleiben möchte, erzählte dem FT von dem Dilemma, in dem sie mit ihrer Familie noch bis vor Kurzem steckte. „Wir sind ein Akademikerhaushalt und waren gerade beide in Elternzeit, als die Absage kam.“

Diese Eckdaten betont sie aus einem bestimmten Grund: Sie und ihr Mann hatten sowohl die Zeit als auch das Wissen, wie man mit so einer Situation umgeht. „Wir haben tagelang E-Mails geschrieben, telefoniert, uns informiert – wir haben richtig viel Zeit und Energie in die Sache gesteckt – und letztlich doch noch einen Platz ergattert.“ Zeit und Energie, die alleinerziehende in dieser Situation oft nicht aufbringen könnten, wie die Mutter sagte. Und: „Oft fehlt einfach auch das Wissen, wie man sich gegen die Ablehnung zur Wehr setzen kann.“

Jan Schenk indes appellierte an den Oberbürgermeister, dem Nachwuchs nicht das Recht auf frühkindliche Bildung zu verwehren. Mit Blick auf den Innenstadtumbau und der Sanierung des Asamgebäudes sagte Schenk: „Sie sanieren diesen Palast und die Innenstadt für viele Millionen, aber für Kinder soll kein Geld da sein – machen Sie Freising endlich zum attraktivsten Arbeitsplatz für Erzieherinnen in ganz Bayern.“ Und da das nur gemeinsam funktioniere, reichte Schenk Tobias Eschenbacher symbolisch die Hand, um das gemeinsam umzusetzen.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher will gemeinsam Lösungen finden

„Ich weiß, Sie sind heute nicht gekommen, um sich von mir über Zuständigkeiten aufklären zu lassen“, sagte OB Eschenbacher an die Eltern gewandt. Und so betonte er, die Hand, die ihm gereicht wurde, gerne anzunehmen. „Lassen Sie uns zusammensetzen und nach Lösungen suchen, was wir als Stadt Freising besser machen können.“ Mit am Tisch sitzen werden dann auch Landespolitiker, mit denen Eschenbacher wegen des Mangels an Kita-Plätzen in der Stadt Freising bereits Kontakt aufgenommen hat. Denn, so Eschenbacher: „Mir ist bewusst, dass das eine große Krise ist.“