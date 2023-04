Beim KKSV-Treffen wurde der Ruf nach einer „geistigen Zeitenwende“ laut

Ehrung der verdienten Mitglieder: 1. Vorsitzender Otto Radlmeier (l.), Vize Sebastian Rieger (2. v. r.) und Vorsitzender Georg Brandner (r.) gratulierten (weiter v. l.) Josef Schmid (Allershausen, silbernes Verdienstkreuz). Pankraz Schmitt und Alt-OB Dieter Thalhammer (beide goldenes Verdienstkreuz). © Lehmann

„Mahnen Sie zum Frieden“: Mit diesen eindringlichen Worten wandte sich Landrat Helmut Petz an den Kreis-Krieger- und Soldatenverband bei dessen Frühjahrstagung.

Landkreis – „Die Erinnerungskultur ist Ihre Kompetenz. Sie haben sich ihr verschrieben. Mahnen Sie zum Frieden.“ So eindringlich formulierte Landrat Helmut Petz am Sonntag seinen Wunsch an den Kreis-Krieger- und Soldatenverband (KKSV) Freising. Bei der Frühjahrstagung im Hofbrauhauskeller gab es neben der Rück- und Vorschau auch einige Ehrungen – darunter auch für ein Freisinger Politiker-Urgestein.

Der Saal war voll, die Weißwürste zum Frühstück bereit: Am Palmsonntag hatte sich der KKSV zur Frühjahrstagung im Hofbrauhauskeller eingefunden. Auch wieder mit am Tisch: Landrat Helmut Petz. Für ihn war einführend eines wichtig: „Ich fühle mich dem KKSV sehr verbunden. Wir sind seit 78 Jahren vom Krieg verschont geblieben und es verblassen die Erinnerungen.“ Und weiter: „Jetzt ist die Welt in Unordnung und es wird mit Atomwaffen gedroht. Da läuft‘s mir kalt den Rücken runter.“ Umso wichtiger sei es daher, zum Frieden zu mahnen und dafür auch junge Menschen zu gewinnen.

Ein Problem, das Freisings 3. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger ansprach: „Der Krieg in der Ukraine ist zur Gewohnheit geworden, wir machen einfach unseren Kram weiter.“ Eine zentrale Aufgabe des KKSV sei für sie deshalb: „Sie sagen, was der Krieg mit den Menschen macht. Ohne Frieden kann es keine Freiheit geben – und ohne Freiheit keinen Frieden.“

Dem schloss sich auch KKSV-Vorsitzender Otto Radlmeier an, der die Losung des Vereins um den Freiheitsgedanken erweitert sehen möchte – und zwar auf „Mahnen zum Frieden in Freiheit“. Was sich Radlmaier dringend wünschten würde, wäre eine „geistige Zeitenwende“, die eben auch bedeuten sollte, „unbequeme Wahrheiten“ aktiv einzubringen. „Ja, es sind die meisten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs gestorben. Wir haben aber die Zeitzeugen des kalten Krieges“, sagte Radlmeier, der sich für eine allgemeine Dienstpflicht stark machen möchte. Für Radlmeier gelten nach wie vor zwei Leitsätze: „Die beste Waffe ist die, die nicht eingesetzt werden muss und nur der Abschreckung dient“, und: „Sicherheit ist Verteidigungsfähigkeit und -wille plus Entspannung.“ Sein Wunsch in die versammelte Runde: „Überzeugen sie ihre Enkel, dass sie sich der Bundeswehr zur Verfügung stellen.“

Was neben zahlreichen Veranstaltungen, darunter auch den Wintervorträgen, heuer auch ansteht: Die Teilnahme des KKSV bei der Arbeitsgruppe der Stadt Freising zum Thema „Friedensmahnungen auf städtische Kriegerdenkmäler“.

Was heuer auch an den Start gehen soll: Eine neue Homepage des KKSV mit zahlreichen Verlinkungen. Weniger zahlreich, dafür allerdings prominent waren die anschließenden Ehrungen – darunter auch eine für den Freisinger Alt-OB Dieter Thalhammer.

Für seine Leistungen als Kreisvorsitzender des Volksbunds deutscher Kriegsgräberfürsorge im Landkreis Freising von 2006 bis heute und als langjähriger Mentor des KKSV erhielt Thalhammer die höchste Auszeichnung des Verbandes, nämlich das Goldene Verdienstkreuz. Sein Versprechen: „Ja, wir müssen was tun gegen das Vergessen. Ich bleib’ am Ball.“

Ebenfalls mit dem Goldenen Verdienstkreuz des KKSV ausgezeichnet wurde Pankraz Schmitt vom Krieger- und Soldatenverein (KSV) Freising-Lerchenfeld. Seine Leistungen: 21 Jahre Vorsitzender vom KSV Lerchenfeld, 21 Jahre Vorsitzender vom KSV Attaching und 19 Jahre Beisitzer vom KKSV Freising. Sein Resümee: „Wenn du jung bist, dann suchst du stets die Anerkennung, und wenn du alt bist, dann bekommst du sie.“

Mit dem silbernen Verdienstkreuz wurde Josef Schmid vom Krieger- und Soldatenverein Allershausen ausgezeichnet: für langjährige Kassier-Tätigkeit, 13 Jahre Vorsitz und, wie es Radlmeier betonte, „für ganz viel Herzblut für den Verein“.



