Dank Zuschuss: Freising wird hübscher durch Innenstadt-Mobiliar

Von: Andreas Beschorner

Ziel der Förderinitiative ist die Stärkung der Freisinger Innenstadt (Archivaufnahme von 2018). Jetzt hat die Verwaltung den Stand bei der Maßnahme D 3 „Ausstattung der Innenstadt/Stadtmobiliar“ vorgestellt. © Archiv: Armin Forster

Freisings Stadträte stecken diverse Maßnahmen für das EU-Förderprogramm ab, das ihnen aus Brüssel Zuschüsse bringt. Erklärtes Ziel: eine attraktivere Altstadt.

Freising – Mitte Februar hatte der Planungsausschuss die Bewerbung der Stadt für ein Förderprogramm mit dem komplizierten Namen EFREIWB 2014-2020 Bayern, Maßnahmengruppe 7.5 (REACT-EU) zustimmend zur Kenntnis genommen (wir haben berichtet). Ziel der Förderinitiative ist die Stärkung der Innenstädte. Jetzt hat die Verwaltung den Stand bei der Maßnahme D 3 - Ausstattung Innenstadt/Stadtmobiliar - vorgestellt.

Klappständer

Da ist zunächst die Aktion „Klappständer“. Inhalt: Interessierten Einzelhändlern wird zu Werbezwecken je ein der Richtlinie entsprechender Holzklappständer mit Kreidetafel kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch kann der Klappständer an einem Aktionstag von einer Künstlerin mit permanenten und abwaschbaren Kreidestiften gestaltet und beschriftet werden.

Im Vorfeld der Werbeaktion sollen Postkarten an alle Einzelhändler verteilt werden, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und gleichzeitig das Interesse an Klappständer und Beschriftung abzufragen. Danach, so der Plan, beschafft die Stadt Freising die Klappständer und organisiert die Beschriftungsaktion. Ziel der Werbeaktion ist es, die pandemiebedingt angeschlagenen Einzelhändler zu unterstützen. Denn: „Floriert der Einzelhandel, sorgt das für eine belebte Innenstadt, welche im Umkehrschluss wiederum langfristig zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft Freisings beiträgt“, wie es in der Begründung heißt.

Außengastronomie

Ein weiteres Element der Maßnahme D 3 ist das Förderprogramm „Außengastronomie“, das die Stadt für Freischankflächen innerhalb des Geltungsbereichs der Innenstadt entwickelt hat. Inhalt: Die Stadt fördert in der Innenstadt entsprechende Tische, Stühle und Sonnenschirme mit einer Förderung von 30 Prozent der Kosten bis maximal 2000 Euro pro Antragsteller. Falls eine Neuanschaffung der gesamten Außenmöblierung einer Freischankfläche vorgenommen wird, behält sich die Stadt Freising im Einzelfall vor, einen höheren Zuschuss zu gewähren. Förderfähig sind dabei ausschließlich im Kalenderjahr 2022 getätigte Neuanschaffungen.

Werbeaktion

Die Stadt startet eine Werbeaktion via Flyer und Homepage, um auf das Förderprogramm aufmerksam zu machen. Auch hiermit verfolgt man das Ziel, die Gastronomie zu unterstützen, die während der Pandemie zu leiden hatte. Zudem belebe die Außengastronomie die Innenstadt, lade zum Verweilen und Einkaufen ein und trage so zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft in der Innenstadt bei.

Mobiles Grün

Und dann ist da noch das Förderprogramm „Mobiles Grün in der Innenstadt“. Dabei fördert die Stadt Begrünungsmaßnahmen ebenfalls mit 30 Prozent der Kosten bis maximal 1000 Euro. Auch hierfür wird man eine Werbeaktion starten. Die zusätzliche Begrünung führe, so die Hoffnung, zu einem attraktiven Erscheinungsbild der Innenstadt und trage positiv zur Klimaanpassung bei. Insgesamt sind im Haushalt für alle drei Maßnahmen 145 000 Euro vorgesehen. Die Stadträte billigten die Maßnahmen einstimmig.

