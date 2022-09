Kleidertauschparty in Freising: Aussortierte Klamotten finden neue Liebhaber

Teilen

Um Kleidung im Umlauf zu halten, aber auch um auf das Thema Nachhaltigkeit in der Textil-Produktion aufmerksam zu machen, gibt es Kleidertauschpartys. Symbolbild: Lehmann © Symbolbild: Lehmann

Für viele glückliche Gesichter hat die Kleidertauschparty des Kreisbildungswerks Freising gesorgt. Aus verschiedenen Gründen.

Freising – Wer kennt das nicht – die zahlreichen Klamotten im Kleiderschrank, die eigentlich gar nicht mehr angezogen werden und vielleicht demnächst sogar in den Altkleider-Container wandern sollen? Um Kleidung hingegen im Umlauf zu halten, aber auch um auf das Thema Nachhaltigkeit in der Textil-Produktion aufmerksam zu machen, konnten Interessierte am vergangenen Freitag bei der Kleidertauschparty des Kreisbildungswerkes (KBW) und der Katholischen Jugendstelle Freising ihre aussortierten Klamotten gegen neue Stücke eintauschen und so manchen Fund machen.

„Ich bin so glücklich!“ Und das sah man Monika Mertls-eder aus Au auch deutlich an dem strahlenden Gesicht an, denn sie hatte gefunden, wonach sie lange schon gesucht hatte – nämlich nach einer schönen Winterjacke. Ihr Credo: „Man muss nicht immer was Neues kaufen!“

Tauschbörse ist der Auftakt zur Fairen Woche

„Es ist gut, dass die Tauschbörse die Faire Woche mit dem Schwerpunkt ,Faire Textilien’ einläutet“, betonte Veronika Schweikl vom KBW. Neu ist die Tauschbörse Freising jedoch nicht, wie Schweikl erzählte, denn sie findet eigentlich regulär zweimal im Jahr statt.

Äußerst zufrieden mit den Besucherströmen im Pfarrheim am Rindermarkt war neben Schweikl auch Bettina Linseisen von der Katholischen Jugendstelle, die zusammen mit der Jugendseelsorgerin Monika Reuss immer wieder mal durch die Reihen ging, um die Kleidungsstücke auf Schäden zu begutachten oder auch einfach Tipps für eine nachhaltige Nutzung von Klamotten per se zu geben.

Es geht vor allem um nachhaltige Nutzung

Bei der Tauschbörse ging es in erster Linie nicht um die klassische faire Mode, also Kleidungsstücke, die fair produziert wurden, sondern um eine nachhaltige Nutzung durch weitere Personen. Diese „Slow-Fashion-Bewegung“ stellt sich so ganz bewusst gegen die Marketing-Strategien der großen Modekonzerne, die mit meist billig produzierten Kleidungsstücken die Schränke der Käufer aus allen Nähten platzen lassen. Das Problem von diesem Konsumrausch: Kleidermüll bis zum Abwinken, ein hoher klimaschädlicher Emission-Ausstoß und die Ausbeutung von Arbeitnehmern in beispielsweise China.

Mitmachen bei Fast-Fashion möchte auf keinen Fall Nico Heitz aus Freising, der gleich mehrmals auf der Börse fündig wurde. „Ich hab schon länger nach einer Regenjacke gesucht – und plötzlich hing da eine“, so Heitz, der auch eine Erklärung dafür hatte, dass es viel mehr Frauen- und Männerklamotten zum Tausch bereitlagen. „Ich zum Beispiel trage meine Sachen, bis sie schlicht und einfach auseinanderfallen“, erklärte Heitz.

Besucherin wünscht sich mehr solche Veranstaltungen

Ähnliches berichtete auch Michael Voit aus Freising, der zudem aber eines glaubt: „Frauen setzen sich mit dem Thema einfach mehr auseinander – außerdem haben die meisten Männer einfach weniger Klamotten daheim.“

Ein starkes Interesse an Faire Mode hat auch Susanne Blecher aus Freising, die auch für ihre Kinder meist Second-Hand-Klamotten kauft – außer freilich Schuhe und Unterwäsche. Sie selbst findet solche Tauschbörsen großartig und wünscht sich, wie viele andere, dass solche Veranstaltungen öfters in Freising stattfinden würden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das kleine Einmaleins der nachhaltigen Kleidernutzung, die in verschiedenen ausliegenden Broschüren zu finden war: Nutze, was du hast, repariere es und tausche oder leihe es aus. Was dennoch unter anderem an der Stange hängen blieb: eine gepunktete breite Krawatte, die allem Anschein nach aus den 1970er Jahren stammte. Aber vielleicht findet sich dafür schon das nächste Mal der passende Retro-Liebhaber.

Richard Lorenz