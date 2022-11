Klimawandel: Grüne bringen Manager und Agentur ins Spiel - einige Kreisräte sehen es skeptisch

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Um die Energiewende erfolgreich zu realisieren, könnte sich der Landkreis eine Agentur zur Hilfe ziehen. © dpa

Im Kampf gegen den Klimawandel bringen die Grünen neue Vorschläge ins Spiel: einen Manager und eine Agentur. Doch im Kreistag gibt es Skepsis.

Freising – Braucht der Landkreis Freising ein Klimaanpassungskonzept, wie es die Grünen beantragt haben? Diese Entscheidung wurde im Planungsausschuss des Landkreises vertagt. Und braucht der Landkreis Freising eine Energieagentur, wie die Grünen glauben? Dass das zumindest geprüft wird, hat der Planungsausschuss des Landkreises beschlossen. Die Landkreise Bamberg und Ostallgäu haben es schon: ein Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Das würde dem Landkreis Freising auch gut zu Gesicht stehen, glaubt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen und hat im Januar einen entsprechenden Antrag gestellt, der auch die Einstellung eines Klimaanpassungsmanagers beinhaltet. Wie der Energiebeauftragte des Landkreises, Moritz Strey, im Planungsausschuss erläuterte, sei die Verwaltung dem Antrag aber schon zuvorgekommen, habe man doch bereits zuvor beim Bund Fördermittel für solch ein Konzept beantragt: Mit 200 000 Euro an Kosten rechnet man, hat 160 000 Euro Förderung beantragt.

Bürgermeister-Duo ist skeptisch

Während Michael Stanglmaier (Grüne) es „sehr gut“ fand, dass die Verwaltung diesen Weg mitgehe, gab es einige skeptische Stimmen: Josef Deliano (CSU) und Georg Krojer (FW) fragten sich, was der Klimaanpassungsmanager denn für Vorgaben machen könne, schließlich liege die Entscheidung über die Umsetzung doch einzig und allein bei den Gemeinden.

Auch Peter Warlimont (SPD) sah den Sinn eines Klimaanpassungsmanagers nicht so recht, Robert Scholz (FW) warnte gar vor einer „Bevormundung“ der Gemeinden. Weil das alles also noch nicht so klar sei, wurden der Tagesordnungspunkt und der Antrag der Grünen zurückgestellt. Zur nächsten Sitzung des Planungsausschusses sollen detailliertere Angaben vorliegen. Einer wird auch dann nicht zustimmen: Michael Albuschat (AfD): „Wir haben eh schon einen großen Wasserkopf“, sagte er und meinte damit die Verwaltung.

Auch die Energieagentur weckt viele Fragen

Ein Nein – und zwar das einzige – beim nächsten Tagesordnungspunkt kam ebenfalls von Albuschat: Behandelt wurde der Antrag der Grünen, zu überprüfen, ob dem Landkreis eine Energieagentur helfen würde, die Energiewende zu beschleunigen.

Wer könnte als Partner auftreten? Wie lange dauert die Gründung? Was kostet das? Welche Aufgaben könnte sie übernehmen? Fragen, die allesamt geprüft werden sollten, so der Ansatz der Grünen. Moritz Strey hatte sich dazu bereits Gedanken gemacht, wesentliche Eckpunkte eruiert. Das war allerdings zu viel des Guten und schreckte manchen Kreisrat eher ab, weil der Energiebeauftragte drei Vollzeitstellen und Kosten von rund 400 000 Euro angenommen und errechnet hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Vertagungsantrag von Scholz, der erst einmal die Energieagentur Ebersberg eingeladen hätte, wurde allerdings nicht abgestimmt, nachdem Landrat Helmut Petz betont hatte, der Bericht zum Sachverhalt gehe über den Antrag der Grünen hinaus, der lediglich und ausschließlich eine Prüfung vorsehe. Damit waren die Kreisräte einverstanden und votierten mit 13:1 Stimmen für den Überprüfungsauftrag.