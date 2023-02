Klimawandel: Landkreis Freising bereitet sich auf Folgen der Erderwärmung vor

Knapper Beschluss

Der Landkreis Freising reagiert auf die Folgen, die der Klimawandel hat. Ein Experte soll ein Konzept erstellen zum Umgang mit der Erderwärmung.

Freising – Der Landkreis Ostallgäu hat es, der Landkreis Bamberg auch – und bald wohl auch der Landkreis Freising: ein Klimafolgenanpassungskonzept. Der Planungsausschuss des Landkreises hat auf Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beschlossen, so ein Konzept zu erstellen, die Förderung dafür zu beantragen und die Stelle eines Klimaanpassungsmanagers einzurichten. Doch die Entscheidung war alles andere als unumstritten.

Der Kreis-Energiebeauftragte Moritz Strey stellte den auf dem Grünen-Antrag von Anfang 2022 basierenden Beschlussvorschlag der Verwaltung vor und betonte, dass sich ein Klimaanpassungskonzept weder mit der Energiewende noch mit der Bekämpfung des Klimawandels beschäftige. Das Konzept solle die Auswirkungen des Klimawandels auf den Landkreis und sinnvolle Maßnahmen als Reaktion darauf aufzeigen. Als Gesamtkosten für die Erstellung des Konzepts dürften 200.000 Euro anfallen, der Bund übernimmt 80 Prozent, sodass rund 40.000 Euro beim Landkreis verbleiben.

Posten ist zunächst auf die Erstellung des Konzepts befristet

Georg Krojer (FW) fand das grundsätzlich „eine gute Sache“, mahnte aber, dass der Landkreis auf den Personalkosten sitzen bleibe, wenn die Förderung des Bundes nach zwei Jahren auslaufe. Landrat Helmut Petz und Strey betonten, die Stelle eines Klimaanpassungsmanagers, die wohl frühestens ab 1. Oktober 2023 besetzt werden könne, sei zunächst auf die Zeit für die Erstellung des Konzepts befristet.

Ob man sie dann weiterführe oder dann die Gemeinden selbst dafür zuständig seien, müsse dann geklärt werden. Michael Stanglmaier (Grüne) betonte ebenfalls, dass es hier nicht um Energiewendemaßnahmen gehe, sondern darum, sich auf das, was der Klimawandel auf jeden Fall schon bringe, vorzubereiten.

Bei der Debatte regt sich auch Widerspruch

Der Antrag und der positive Beschlussvorschlag der Verwaltung gaben genug Anlass für Diskussionen: Franz Braun (CSU) war skeptisch, forderte, man solle „lieber konkret etwas für die Energiewende tun“, statt laufend neue Konzepte zu erstellen. Robert Scholz (FW) sprach von einem „Schreckensszenario“, das Strey bei seinen Ausführungen zu den Folgen des Klimawandels entworfen habe, und fügte als eine Art „Faschingsscherz“ an: In den Beschluss solle aufgenommen werden, dass die Unterstützer des Antrags dann auch nicht mehr fliegen. Den Zusatzantrag hielt Scholz nach Nachfrage von Petz nicht aufrecht.

Josef Deliano (CSU) war schlicht und einfach dagegen: Das sei nicht Aufgabe des Landkreises, die Gemeinden seien zuständig. Außerdem: Wenn das jede Gemeinde und jeder Landkreis mache, sei das in seinen Augen unnötig, da könne man doch auch von anderen Konzepten abschreiben. Mehrere Stimmen versicherten Deliano, genau das gehe eben nicht, weil die Gegebenheiten und Voraussetzungen in jeder Gemeinde unterschiedlich seien. Franz Heilmeier (Grüne) hielt auch dagegen: Das sei eine Präventiv-Investition. „Entweder wir stolpern unvorbereitet in die Szenarien hinein“, oder man habe zumindest ein Grundverständnis für das, was da auf den Landkreis zukommen könne.

Am Ende steht ein knapper Beschluss

Für die Erstellung des Konzepts sprach sich auch Anton Frankl (FSM) aus: Das müsse sein, dürfe dann aber nicht in der Schublade landen. Erwartungsgemäß ein erbitterter Gegner eines solchen Klimaanpassungskonzepts war der AfD-Kreisrat Michael Albuschat: Er höre hier von allen Seiten, vor allem von Strey, nur „Panikmache“. Da werde „dramatisiert, als würde gleich die Welt untergehen“.

Dabei habe es doch Zeiten in der Erdgeschichte gegeben, „in denen waren die Gletscher auch schon mal nicht da“. Am Ende der Debatte stand ein relativ knapper 9:6-Beschluss, das Klimaanpassungskonzept erstellen zu lassen und die Stelle eines Klimaanpassungsmanagers ab dem 1, Oktober 2023 aus der Stellenreserve zu schaffen, für 2024 dann in den Stellenplan aufzunehmen.

