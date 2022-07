Klinikum Freising: Die Belegung steigt, das Minus auch

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Trotz steigender Belegung ist das Klinikum Freising noch ein Stück weit von den Zahlen der Vorcorona-Zeit entfernt. © Lehmann

Trotz steigender Belegungszahlen hat das Minus im Klinikum Freising 2021 drastisch zugenommen. Die Gründe dafür erklärte die Geschäftsführerin nun dem Kreistag.

Freising – Es war nicht das erste Mal, dass Landrat Helmut Petz von der „Aufbruchsstimmung“ und der „unglaublichen Dynamik“ im Freisinger Krankenhaus schwärmte. Dabei war das Jahresergebnis 2021, das Klinikum-Geschäftsführerin Maren Kreuzer am Donnerstag im Kreistag vorlegte, nicht gerade für Schwärmereien geeignet. Hatte man im Herbst 2021 noch auf ein Defizit von „nur“ 3,5 Millionen Euro „gehofft“, so Kreuzer, so endete man tatsächlich bei einem Minus von 4,4 Millionen Euro. 2020 war man noch mit 1,6 Millionen Euro Miese davongekommen.

Das Erstaunliche: Im Vergleich zu 2020 zeigten für 2021 so ziemlich alle wichtigen Zahlen nach oben, wie aus Kreuzers Bericht hervorging. Beispiele: 15 027 Patienten habe man 2021 stationär behandelt – ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber 2020, 16 707 Patienten ambulant, was ein Plus von 17,1 Prozent gegenüber 2020 bedeutet. In der Notaufnahme habe man im vergangenen Jahr 7376 Patienten stationär versorgt (plus 17,2 Prozent), ambulant 15 042 (plus zwei Prozent).

Das große Aber

Bei den Geburten habe man 2021 ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor registriert. Lediglich bei den stationären Operationen musste das Klinikum 2021 ein leichtes Minus von 4,1 Prozent gegenüber 2020 hinnehmen. Die Belegung des Hauses habe laut Kreuzers Bericht in 2021 bei 65,7 Prozent gelegen, was gegenüber den 57 Prozent in 2020 ebenfalls eine satte Steigerung war.

Klinik-Geschäftsführerin Maren Kreuzer: „Diese Belegungszahl ist noch lange nicht auskömmlich.“ © FT-Archiv

Das große Aber: „Diese Belegungszahl ist noch lange nicht auskömmlich“, so Kreuzer, man müsse und wolle wieder auf die rund 75 Prozent Auslastung aus der Vor-Corona-Zeit kommen. Dass man im Endeffekt am Jahresende 2021 ein Defizit von 4,4 Millionen Euro eingefahren habe, liege unter anderem auch daran, dass der Bund in 2021 die Kompensationszahlungen für Krankenhäuser zurückgeschraubt habe.

Geschäftsführerin wagt erste Prognosen für 2022

Und weil 2022 schon die ersten fünf Monate ins Land gezogen sind, konnte Kreuzer auch eine Zwischenbilanz für das Jahr ziehen: Die Klinikbelegung belaufe sich bis dato auf 67,6 Prozent, was eine Steigerung gegenüber demselben Zeitraum in 2021 (62 Prozent) und 2020 (59,3 Prozent) bedeute. Schwierig sei die Situation, weil es im Klinikum vermehrt das gebe, was man in den vielen Monaten der Corona-Pandemie bisher habe vermeiden können: Personalausfälle wegen Krankheit und genereller Personalmangel.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nehme man alles zusammen, beachte Tariferhöhungen, rechne den neuen Landesbasisfallwert mit ein und vergesse auch nicht die politisch gewollten Mehrausgaben von 2,1 Millionen Euro, etwa durch die Großraumzulage, rechnet Kreuzer – abhängig von der Entwicklung der Covid-19-Lage – 2022 mit einem Defizit von drei Millionen Euro. Ziel sei es freilich, die „pandemiebedingten Einbußen aufzuholen und die strategische Weiterentwicklung voranzutreiben“, so Kreuzer. Das Fazit von Petz: „Das Krankenhaus befindet sich im Aufwärtstrend.“