Klinikum Freising: Mitarbeiter streiken - Ihre Botschaft ist deutlich

Rund 100 Angestellte des Öffentlichen Dienstes haben am Montag vor dem Landratsamt Freising gestreikt. Ihre Botschaft ist unmissverständlich.

Freising – Zu Beginn der Pandemie wurde ihnen viel Beifall geklatscht. Am Montagmorgen haben sich Pfleger*innen selbst applaudiert. Bei der zentralen Kundgebung vor dem Landratsamt streikten aber nicht nur Pflegekräfte und Verwaltungsangestellte des Klinikums (keine Ärzte!), sondern auch andere Angestellte des Öffentlichen Dienstes, etwa aus dem Landratsamt, den Stadtwerken und dem Bauhof.

Vor den Tarifverhandlungen, die für Donnerstag und Freitag angesetzt sind, machten rund 100 Streikende auf ihre Belange aufmerksam. „Wir sind systemrelevant“, „Hört auf, an den falschen Stellen zu sparen“ und „Würdevolle Pflege geht nicht im Akkord“ stand etwa auf den Plakaten. ver.di fordert 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro mehr Gehalt. Die Arbeitgeber hatten am Freitag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten deutschlandweit insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten.

„Dieses Angebot ist eine Frechheit“

Wie das Bundesinnenministerium und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mitteilten, soll die Laufzeit vom 1. September 2020 bis 31. August 2023 reichen. Eine Erhöhung der Entgelte um je 1,0 Prozent soll es zum 1. März 2021 und zum 1. März 2022 geben. Eine weitere Lonanhebung um 1,5 Prozent ist zum 1. März 2023 angedacht.

„Dieses Angebot ist eine Frechheit“, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Christian Reischl. Das entspreche das einem Reallohnverlust, weil die Inflation im gleichen Zeitraum höher steige.

Carolin Hofer, Personalratsvorsitzende des Landratsamtes, waren vor allem „die sechs Null-Monate“ ein Dorn im Auge – das erste halbe Jahr also, in der die Arbeitgeber gar keine Gehaltserhöhung zahlen wollen. „Diese Haltung macht uns fassungslos“, sagte sie. „So drückt man keine Wertschätzung und Fürsorgeverpflichtung aus. Nicht gegenüber Mitarbeitern, die seit Monaten unter schwierigsten Bedingungen mit persönlichem Höchsteinsatz die Pandemie stemmen und den Laden am Laufen halten.“

„Wertschätzung muss sich im Geldbeutel widerspiegeln“

Manfred Rinke-Ludwig, Betriebsratsvorsitzender des Klinikums, betonte, dass es schön sei, dass Menschen den Arbeitskräften im Gesundheitswesen applaudiert hätten. „Diese Wertschätzung muss sich aber auch im Geldbeutel widerspiegeln.“ Denn wer sei immer zur Stelle – samstags, nachts und während Corona, fragte er und rief den Streikenden zu: „Das seid ihr.“

Zugleich wehrte sich Rinke-Ludwig gegen Vorwürfe von Arbeitgeber-Seite, dass es verantwortungslos sei, in diesen Zeiten zu streiken. „Wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Deshalb haben wir eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die sicher stellt, dass Personal für Notfälle zur Stelle ist.“

Neben mehr Geld setzten sich die Streikenden auch für bessere Arbeitsbedingungen ein. „Wir brauchen mehr Personal, um uns gut um unsere Patienten kümmern zu können, statt sie abfertigen zu müssen“, betonte Rinke-Ludwig, und Reischl fügte hinzu: „In den nächsten zehn Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.“ Der Öffentliche Dienst brauche dringend Nachwuchs. Deshalb sei es auch wichtig, Auszubildenden höhere Vergütungen zu zahlen.

Linke solidarisieren sich mit Klinik-Mitarbeitern

Für die Streikenden gibt es auch Rückhalt aus der Politik. Die Freisinger LINKE brachte ihre Solidarität in einer Pressemitteilung zum Ausdruck. „Politiker aller Parteien würdigten die Arbeit des Klinikpersonals in diesen schwierigen Zeiten. Doch außer Beifallklatschen ist nichts passiert“, heißt es in dem Schreiben. „Während bei der Rettung der Lufthansa neun Milliarden Euro bereitgestellt werden, sollen systemrelevante Berufe erneut leer ausgehen.“ Das dürfe nicht passieren. Die LINKE unterstützt daher die ver.di-Forderungen.

Lesen Sie auch: Corona-Grenzwert in Freising ist über 50: Diese Regeln greifen jetzt.

Die Mitglieder des BRK Freising gehören zu den Kräften, die die Corona-Pandemie besonders fordert. Dem Druck könnten leider nicht mehr alle standhalten, berichtet der BRK-Chef.