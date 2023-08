Weiterer großer Schritt: Klinikum Freising startet mit Elektrophysiologie

Von: Wolfgang Schnetz

Gute Nachrichten für Herzkranke: Mit Dr. Stefan Borov (links) hat der Fachbereich der Kardiologie und Neurologie des Klinikums Freising unter der Leitung von Chefarzt Dr. Roland Brückl (rechts) nun einen Experten für Elektrophysiologie im Team. © Klinikum

Zur Untersuchung von Herzerkrankungen wurde der Fachbereich Kardiologie am Klinikum Freising erheblich erweitert. Jetzt ist auch Elektrophysiologie im Portfolio.

Freising – Zur Untersuchung von Herzerkrankungen wird das Klinikum Freising seinen Fachbereich der Kardiologie durch Verfahren der Elektrophysiologie erheblich erweitern. Neuer Sektionsleiter ist der Facharzt für Elektrophysiologie Dr. Stefan Borov. Entsprechende Technik wird aktuell installiert.

Gute Nachrichten für Herzpatientinnen und Herzpatienten im Landkreis und der Region: „Dank zusätzlicher Expertise und Untersuchungstechnik kann das Klinikum Freising künftig auch eine umfassende Diagnostik und Therapie mit Hilfe der Elektrophysiologie bieten“, meldet Klinikumssprecher Sascha Alexander.

Die Elektrophysiologie ist ein weites Anwendungsgebiet in der Kardiologie und Neurologie und beschäftigt sich unter anderem mit allen Formen von Anomalitäten des elektrischen Impulses des Herzens wie sie insbesondere bei Herzrhythmusstörungen auftreten. Aktuell kommt sie in Deutschland vor allem bei der Behandlung von Vorhofflimmern zum Einsatz und damit bei einer Erkrankung, die etwa 20 Prozent aller Herzpatientinnen und -patienten betrifft.

Der Experte

Mit Dr. Stefan Borov konnte das Klinikum Freising einen ausgewiesenen Experten für Elektrophysiologie und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie gewinnen, der seit Anfang Juli mit dem Aufbau und der Schulung der neuen Sektion für Elektrophysiologie betraut ist.

Dr. Stefan Borov kam 2012 als Assistenzarzt in das Klinikum Landshut-Achdorf und baute dort ab 2015 als Oberarzt das Fachgebiet der Elektrophysiologie aus. In dieser Zeit erweiterte er sein Fachwissen auf dem Gebiet der Implantologie und der Behandlung von Herzrhythmusstörungen. „Der Wechsel an das Klinikum Freising ist nun für mich ein weiterer Karriereschritt und eine spannende Herausforderung“, freut sich Dr. Borov.

Als Teil des Teams um Dr. Roland Brückl, bewährter Chefarzt für Kardiologie und Pneumologie des Klinikums Freising, wird sich Dr. Borov zunächst um die Etablierung des wichtigen Behandlungsgebiets der „Speziellen Rhythmologie“ kümmern. Dieses umfasst neben der Elektrophysiologie und der bisherigen Ablationstherapie von Herzrhythmusstörungen auch das Einsetzen von Herzrhythmusimplantaten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren.

Darüber hinaus sind weitere Einsatzgebiete denkbar, wie zum Beispiel in der Neurologie die Untersuchung von Krankheitsbilder mit unklaren Bewusstseinsstörungen. Parallel dazu wird aktuell eine moderne technische Untersuchungsanlage für Elektrophysiologie des Anbieters Abbott im Herzkatheterlabor des Klinikums Freising eingerichtet.

Der Vorteil

Die fachliche und organisatorische Erweiterung der Kardiologie des Klinikums Freising hat laut Dr. Roland Brückl noch einen weiteren wichtigen Vorteil für den Standort Freising: „Mit der Elektrophysiologie haben wir jetzt das volle Weiterbildungsspektrum für Kardiologie und können Assistenzärztinnen und -ärzte umfassend bei uns ausbilden.“ Und: „Damit steigt nicht nur die Bedeutung des Fachbereichs für die medizinische Versorgung im Landkreis und der Region, sondern wir werden auch für Nachwuchskräfte attraktiver.“