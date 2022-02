Klinikum Freising sucht händeringend Pflegekräfte - und findet sie auch in Tunesien

Gratulation: Absolvent Saddam Noumi, Stefan Hörömpö (Fachbereichsleitung Pflege), die Absolventen Fatma Khammouma und Radhoune Bahrini sowie Kerstin Lechtschewski (Fachbereichsleitung Pflege). Nicht auf dem Bild: Moez Harhouri. Klinikum © Klinikum

Pflegekräfte sucht das Klinikum Freising händeringend. Dabei geht man auch ungewöhnliche Wege. Etwa nach Tunesien.

Freising – „Mitarbeitende aus dem Ausland sind im Klinikum Freising seit langem gelebte Selbstverständlichkeit. So haben jetzt vier erfahrene Pflegekräfte aus Tunesien ihre Anerkennungsprüfungen in Deutschland erfolgreich bestanden“, meldet Klinikumssprecher Sascha Alexander. Mit der bestandenen Prüfung „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ stünden laut Alexander Pflegerin Fatma Khammouma sowie den Pflegern Radhoune Bahrini, Saddam Noumi und Moez Harhouri jetzt alle Türen für eine berufliche Zukunft im Klinikum Freising offen. Entsprechend groß sei die Freude und Erleichterung, bei den Absolventen.

Der Klinikumssprecher betont: „Dabei hätte es eigentlich einer fachlichen Prüfung nicht bedurft, denn in ihrer Heimat Tunesien hatten sie bereits viele Jahre als ausgebildete Pflegefachkräfte in der Notaufnahme oder Intensivstation gearbeitet. Doch vor allem die deutsche Sprache samt ihren medizinischen Fachbegriffen ist eine Hürde gewesen, als sie 2020 als angeworbene Pflegefachkräfte nach Freising kamen.“

Fatma: Als nächstes kommt Bayerisch dran!

„Der Vorbereitungskurs für die Anerkennungsprüfung hat uns sehr geholfen, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern, aber auch um manchen Unterschied im Pflegesystem zu verstehen“, erklärt stellvertretend Fatma Khammouma. „Als nächstes kommt Bayerisch dran!“.

Die Absolventen seien laut Klinikumsbericht „aktuell auf den Stationen der Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, der Gastroenterologie und Kardiologie eingesetzt“. Betreut und begleitet werden sie dabei von den beiden Fachbereichsleitungen der Pflege, den Stationsleitungen, Praxisanleitern sowie von ihren Kolleginnen und Kollegen. Sascha Alexander: „Zwar möchten sie sich noch weiter in die Arbeitsabläufe im Klinikum einarbeiten und ihre Sprachkenntnisse in der Praxis vertiefen, doch angekommen im Team und in Freising fühlen sie sich schon heute.“

Schnell haben die Neuen Freunde gefunden

„Wir haben sehr schnell Freunde gefunden, die für uns ein wenig wie eine zweite Familie sind“, sagt Fatma Khammouma. Dabei sei die erste Zeit in Deutschland, die zudem mit dem Ausbruch der CoVID-19-Pandemie zusammenfiel, nicht immer leicht gewesen. Alexander: „Vor allem Heimweh nach dem Partner, der Familie und Freunden machte ihnen zu schaffen. Fliegen war schwierig, Online-Konferenzen oft die einzige Möglichkeit, um sich zu sehen. Doch niemand bereut den Schritt, in ein fremdes Land gegangen zu sein.“

Und nun, da ihnen die berufliche Zukunft offensteht, freuen sie sich darauf, auch Pläne für ihre private Zukunft zu schmieden. „Ich wäre sehr glücklich, wenn meine Frau und mein Sohn bei mir sein könnten“, wünscht sich Radhoune Bahrini: „Ich hoffe, dass ich im Juni endlich meine Familie in Tunesien wiedersehen kann.“

Seit 2019 kamen 17 Pflegekräfte aus dem Ausland ans Klinikum Freising

„Die Suche und vor allem die erfolgreiche Integration ausländischer Pflegekräfte hat sich im Klinikum Freising in den vergangenen Jahren gut entwickelt“, wird Klinikums-Geschäftsführerin Maren Kreuzer im Pressebericht zitiert. In Zeiten des Pflegenotstands sei man besonders dankbar, dass erfahrene Pflegekräfte die Mühen und Risiken auf sich nähmen, um sich in Freising eine neue berufliche Zukunft aufzubauen.

Sascha Alexander zieht Bilanz: „Allein seit 2019 kamen 17 Pflegekräfte aus Tunesien, dem Kosovo, aus Bosnien-Herzegovina und Ungarn ins Klinikum. So zum Beispiel Blerta Kugi Krasnici (Kosovo) und Lilla Kelemen (Ungarn), die ebenfalls kürzlich ihre Anerkennung erhalten haben. Künftig soll die gezielte fachliche und organisatorische Betreuung ausländischer Pflegekräfte weiter intensiviert werden. Dies sei auch ein Projekt im Rahmen der Fachweiterbildung zur Stationsleitung. Gut ausgebildete Pflegefachkräfte auch aus dem Ausland würden auch in den kommenden Jahren dringend gebraucht.

