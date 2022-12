Klinikum Freising trotz Defizit auf „gutem Kurs“: Mehrere Trends machen Mut

Auf dem richtigen Weg ist das Klinikum Freising nach Meinung von Landrat Helmut Petz. © FT-Archiv

Trotz Defiziten sieht Landrat Helmut Petz das Klinikum Freising auf einem „guten Kurs“. Das hat mehrere Gründe.

Freising – Rund 30 neue Mitarbeiter konnten seit 2021 für den Krankenhausbetrieb in Freising gewonnen werden. Das war eine der guten Nachrichten von Klinikums-Geschäftsführerin Maren Kreuzer, die in der jüngsten Kreistagssitzung ihre Jahresbilanz vorstellte. Abgesehen von dem Defizit, das das Klinikum einfährt, schauen die Zahlen per se nicht schlecht aus. Landrat Helmut Petz zeigte sich jedenfalls zufrieden: „Die Geschäftsführerin vom Klinikum ist einfach sehr aktiv. Wir sind auf einem guten Kurs.“

Die Zahl der Patienten, die im Klinikum Freising stationär behandelt werden, ist gestiegen, und zwar um 2,3 Prozent, im ambulanten Bereich sogar um knapp 19 Prozent. Ein wichtiger Faktor ist der Casemix-Index, der sich um 1,7 Prozent erhöht hat und Auskunft über die Fallschwere gibt – heißt, es waren komplexere Fälle im Haus, die auch hochwertiger abgerechnet werden konnten.

Maren Kreuzer hatte auch positive Zahlen in ihrer Bilanz stehen. © Klinikum Freising

Ebenfalls angestiegen sind die Fälle in der Notaufnahme, die dann stationär bleiben – und zwar um rund sieben Prozent. Die ambulanten Notaufnahmen-Behandlungen sind sogar um 15 Prozent nach oben gegangen. Auch in der Psychosomatik ist laut Kreuzer ein deutlicher Zuwachs zu erkennen – nämlich um 25 Prozent bei den stationären und sogar um 53 Prozent bei den teilstationären Fällen.

Aber es gab auch einen drastischen Einbruch, und zwar bei den Geburten: Kamen im Klinikum Freising 2021 noch 1002 Kinder auf die Welt, waren es heuer nur 890. „2021 war ein exorbitantes Jahr für Geburten. Ein Vergleich ist hier schwierig“, erklärte Kreuzer dazu.

Klinikum hat durchschnittlich 280 Betten im Betrieb

Bezüglich der allgemeinen Bettenbelegung sagte die Geschäftsführerin: „Wir haben im Durchschnitt 280 Betten im Betrieb. Wir könnten aber deutlich über 300 Betten gehen.“ Das sei eher außergewöhnlich, denn viele vergleichbare Krankenhäuser würden die Bettenbelegung immer weiter zurückfahren, oftmals weit unter 240 Stück.

Trotz der Kapazitäten fährt das Klinikum Freising dieses Jahr rund fünf Millionen Euro Defizit ein. Die Gründe dafür seien mannigfaltig. So habe man unter anderem nicht nur OP-Säle aufgrund von Personalmangel sperren müssen, sondern auch Betten, weil es für mehr Patienten keine Pflegenden gegeben habe.

Um als Haus weiterhin attraktiv zu bleiben, will das Klinikum laut Maren Kreuzer auch in Zukunft die Patientenversorgung kontinuierlich verbessern und die Behandlungsqualität durch Erweiterung des Leistungsspektrums erhöhen – unter anderem mit einer geriatrischen früh-rehabiliativen Komplexbehandlung, der Möglichkeit von interventionell-radiologischen Eingriffen oder mit neuen Cardio-CT/Cardio-MRT Geräten.

Johann Stegmair hakte wegen des Schwesternwohnheims nach. © Herbert Bungartz

Neben Lob für die Leistungen hatte CSU-Kreisrat Johann Stegmair aus Hohenkammer auch eine konkrete Frage – und zwar direkt an Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM): „Was ist eigentlich mit dem geplanten neuen Schwesternwohnheim und Kita auf dem Gelände? Warum geht da nix weiter?“

Neubau des Schwesternwohnheims stockt

Die Antwort von Eschenbacher war erst einmal kurz und knapp: „Es läuft ein Bauleitplanverfahren und es gab Änderungswünsche vom Klinikum.“ Allerdings machte der Freisinger Rathauschef dann mehr als deutlich, dass es nicht in Ordnung sei, dass ständig auf die Stadt eingeschlagen wird. „Sie kennen doch das alles von Ihrer Arbeit aus Ihrer Gemeinde“, sagte er zu Stegmair.

Eine Erklärung, weshalb derzeit nichts weitergeht mit dem Neubau des Schwesternwohnheims, lieferte dann Klinikum-Geschäftsführerin Maren Kreuzer: „Es gibt Veränderungen bei den Planungen zur Notaufnahme und zur Intensivstation.

Solange die nicht geklärt sind, kann es mit den Wohnheim-Planungen nicht weitergehen.“ Relativ klar sei hingegen, dass auf dem Gelände des Klinikums ein Gebäude unter anderem für Arztpraxen gebaut werden soll – allerdings für bereits bestehende Praxen, die sich jetzt schon auf dem Areal befinden. (Richard Lorenz)