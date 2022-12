Räuber Kneißl wollte einen Pfarrhof knacken: „Schließlich fuhren wir nach Freising“

Teilen

„Kneißls Abschied!“ war diese Postkarte (Anfang 20. Jahrhundert) betitelt. Der Zeichner karikierte die Hinrichtung des Räubers im Jahre 1902. © Interfoto/Sammlung Rauch

In der Domstadt Freising wollte der bayerische Räuber Mathias Kneißl in einen Pfarrhof einbrechen. Doch dann kam der Sinneswandel.

Freising – Genau 120 Jahre ist es nun schon her, als in Augsburg der bayerische Räuber Mathias Kneißl an einem Mittwoch in aller Herrgottsfrüh seinen letzten Gang zum Schafott antreten musste. Über den Schachermüller-Hiasl ist seitdem viel geschrieben worden, sein Leben wurde in Theaterstücken, Filmen und Liedern bis auf den fast letzten Winkel beleuchtet – aber eben halt nur fast. Aus alten Gerichtsreportagen aus dem Jahr 1901 wird nun nämlich ersichtlich, dass sich der Kneißl auch in Freising aufgehalten hat – und zwar um dort einen Pfarrhof auszurauben. Das Besondere an diesem Fall: Er gibt indirekt Auskunft darüber, wie der berühmt-berüchtigte Räuber getickt haben könnte – und dass er, vielleicht auch nur zeitweise, alles andere war als jener kaltschnäuzige Gesetzlose, zu dem ihn die damalige Presse wie auch die Justiz hochstilisiert hatten.

Gnadenlose Übertreibungen

Das Problem bei der Causa Kneißl wird im Grunde schon nach den ersten Zeilen der journalistischen Prozessdokumentation klar, denn die Reporter von damals legten durchaus Wert darauf, in ihren Niederschriften mit allen Mitteln einen grausamen und herzlosen Räuber abzubilden, über dessen Taten sie ja zuvor schon lange und ausführlich geschrieben hatten – oftmals mit gnadenlosen Übertreibungen. „Kneißl sieht heute sehr blass aus“, beobachtete der Gerichtsreporter etwa am zweiten Verhandlungstag, allerdings „spielte sich ein höhnisches und selbstbewusstes Lächeln um seinen Mund“. Aufgrund fehlender fotografischer Dokumente aus dem Gerichtssaal war freilich die Beobachtung der Journalisten vor Ort für die Leser Gold wert, allerdings zeigen die Fotografien, die es von Kneißl während der Genesung in München gibt, den wahren Gesetzlosen. Jener Unterweikertshofer, der jahrelang die gesamte bayerische Polizei an der Nase herumgeführt hatte, war optisch nämlich gar nicht das Phantom mit übermenschlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr ein kleingewachsener und unterernährter Jüngling mit wenig Hang zur Selbstdarstellung. Bestätigt wurde dieses Bild von Kneißl vom Zuchthäusler und Zeugen Erhard Holzleitner – freilich nicht, um diesen zu schützen, sondern ihn eher der Lächerlichkeit preiszugeben. Weil aber Kneißl nicht einmal bemüht war, dies zu entkräften, darf davon ausgegangen werden, dass der Hiasl bei seinen Raubzügen vermutlich besonnener und vorsichtiger vorgegangen war als angenommen.

War auch in Freising: Mathias Kneißl. © Bauernhofmuseum Jexhof

Doch was war jetzt eigentlich in Freising geschehen? Holzleitner, in Sträflingskleidung vor den Richter tretend, erklärte ausschweifend von seiner einstigen Idee, mit dem Kneißl zusammen Raubzüge auf Pfarrhöfe auszuführen. „Er wollte zuerst nicht anbeißen“, so Holzleitner und weiter: „Schließlich fuhren wir dann aber doch nach Freising.“ Dort angekommen habe es sich der Schachermüller-Hias aber dann doch anders überlegt, wie sich Holzleitner im Gerichtssaal erinnerte: „Der Kneißl wollte nicht ins Pfarrhaus hineingehen, er meinte, es sei Blödsinn am hellen Tag in ein Haus zu gehen, in dem Leute seien.“ Holzleitner selbst hätte dabei keinerlei Bedenken gehabt, wie er es formulierte, im Gegenteil: „Ich hab schon viele solche Sachen gemacht.“ Dem Kneißl hätte er dann in Freising vorgeworfen, dass er einfach keine Courage hätte, aber auch das hätte den angeblich so skrupellosen Räuber nicht überzeugen können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Am hellen Tag - ein Blödsinn“

Weil aber Holzleitner unbedingt seine Kasse hatte aufbessern wollen, waren die beiden dann anschließend weiter gezogen, um anderswo einen Überfall durchzuführen. Wenngleich der Staatsanwalt hier recht bemüht war, wenigstens die anschließende Straftat dem Kneißl anzudichten, klärte Holzleitner auf: „Den Raub hab’ ich durchgeführt!“ Der Hiasl sei nur dabeigestanden und habe das Diebesgut an sich genommen. Kneißl, so Holzleitner weiter, habe dort sogar auf ihn eingeredet, dem „Hütbuben“ ja nichts wegzunehmen. Beeindruckt waren davon allerdings weder Staatsanwalt noch Richter. Sehr zügig ist nämlich danach die Rede auf eine abendliche Schießerei gekommen, in die Kneißl verwickelt hätte sein sollen. Erinnern aber, wer geschossen hat, wenn überhaupt, konnten sich allerdings weder die Zeugen, noch die Räuber.

In der Rückblende wirft der Freisinger Fall durchaus Fragen auf, die vermutlich heutzutage bei einem Strafprozess ein hohes Gewicht haben würden – und die Kneißl vielleicht sogar vom Schafott gerettet hätten. Denn für Kneißl wäre es ja ein Einfaches gewesen, den Pfarrhof in der Domstadt bei helllichtem Tage auszurauben, um danach etwa mit einem Fahrrad oder dem Zug zu fliehen – zudem der Räuber in dieser Gegend überhaupt nicht vermutet wurde. Auch die Tatsache, dass er sich scheinbar scheute, in ein Haus zu gehen, in dem sich grad Leute aufhalten, wiederspricht sich deutlich mit der Mär des skrupellosen Gesetzlosen.

Was allerdings immer wieder aus der Prozessdokumentation herauszulesen ist: Die Justiz war auf Kneißl nicht sehr gut zu sprechen, nachdem in Geisenhofen 1901 sage und schreibe 150 Polizisten einen Tag lang gebraucht haben, um ihn aus seinem Versteck auf dem Dachboden zu bekommen – nach Dauerfeuer und einem Steckschuss in Kneißls Kopf. War schon zuvor häufig die Gendarmerie dem Spott preisgegeben worden, weil ihnen Kneißl immer wieder entwischt war, konnten sie auch mit dieser unverhältnismäßigen Festnahme ihr Bild in der Öffentlichkeit nicht mehr zurechtrücken. Das absurdeste allerdings waren die letzten Lebensmonate von Kneißl, in denen er nach der Schießerei gesundgepflegt wurde, um ihn danach zu köpfen – frei nach dem Motto: „In Geisenhofen hams ihn zuagricht, in München hergricht und in Augsburg hingricht.“ Mathias Kneißl wurde 26 Jahre alt.

Späte „Rückkehr“ des Kneißl

Wann oder wie oft sich der Kneißl Hias in Freising aufgehalten hat, konnte nicht eruiert werden, ebenso wenig, um welchen Pfarrhof es sich gehandelt haben könnte, vor dem die Räuber gestanden waren. Eine späte „Rückkehr“ Kneißls gab’s übrigens in Freising dann doch. Einige Szenen des Rosenmüller-Films „Der Räuber Kneißl“ wurden in der Domstadt gedreht: im Alten Gefängnis.

Richard Lorenz