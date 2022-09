Kohlesäuremangel: Freisinger Brauereien beobachten genau

Von: Manuel Eser

Für die Befüllung von Bierflaschen benötigen die Brauereien Kohlensäure. Doch das dafür benötigte CO2 ist inzwischen Mangelware. Die Produktion der Freisinger Brauereien wird davon aber bis dato nicht beeinträchtigt. © Staatsbrauerei Weihenstephan

Brauereien sind in Alarmstimmung, weil es an der dringend benötigten Kohlensäure mangelt. Auch Freisinger Brauereien beobachten die Marktentwicklung aufmerksam.

Freising - „Die Situation ist leider für viele Kolleginnen und Kollegen eine Katastrophe“, betont Jürgen Charrois, Geschäftsführer des Hofbrauhauses. „So können Brauereien unverschuldet in größte Not geraten, und die Endverbraucher müssen auf ihre Gewohnheiten verzichten.“

Der Hintergrund: Kohlensäure wird in der Ernährungsindustrie dringend für Produktions- und Verpackunsprozesse benötigt. Brauereien brauchen sie vor allem, um Tanks, Flaschen und Fässer „vorzuspannen“, wie es im Fachjargon heißt, damit das Bier beim Füllen nicht mit Luft in Kontakt kommt und beim Abfüllen nicht schäumt.

Kohlensäure entsteht durch die Reaktion von Kohlendioxid (CO2) und Wasser. Brauereien erhalten das benötigte CO2 in der Regel von Düngemittelherstellern. Dort fällt das Gas als Nebenprodukt an. Weil aber die Hersteller von Düngemittel ihre Produktion aufgrund der extrem gestiegenen Gaspreise zurückgefahren haben, fällt jetzt viel weniger CO2 an. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie schätzt, dass nur noch 30 bis 40 Prozent der üblichen Liefermengen verfügbar seien.

Brauereien aktuell nicht ausgebremst

Die Staatsbrauerei Weihenstephan bremst das aber offenbar nicht aus – auch weil sie auf die Gärungskohlensäure aus der eigenen Produktion zurückgreifen kann. Die dennoch benötigten Mengen zu technischen Zwecken werden derzeit noch bestens abgedeckt, erklärt Tobias Zollo, Technischer Leiter und Braumeister der Brauerei Weihenstephan.

Eine kleine Preissteigerung seitens der Lieferanten zeige aber, dass das Angebot auf dem Markt knapper werde, berichtet Zollo. Aus diesem Grund beobachtet er die Lage genau: „Wer weiß, wie sich der Markt entwickelt. Aber das haben wir im Blick.“

Einen kleinen Puffer gibt es in der Brauerei Weihenstephan auch: Ein entsprechender Tank beinhaltet eine gewisse Menge an Kohlensäure, die für zwei Wochen reicht. Wird ein kritischer Stand erreicht, wird automatisch eine Bestellung ausgelöst und Nachschub angeliefert, erklärt Zollo. „Unser Lieferant nimmt keine Neukunden mehr an, sondern beschränkt sich auf die Belieferung der Bestandskunden.“

Auch das Hofbrauhaus muss in Sachen CO2 derzeit noch nicht SOS funken. „Unser Lieferant hat uns nochmals bestätigt, dass wir weiterhin zuverlässig beliefert werden“, teilt Geschäftsführer Jürgen Charrois mit. Die CO2- Versorgung des Hofbrauhauses hänge nicht an der Düngemittel-Produktion, die Logistik sei aber schwieriger geworden.

Und Grund zur Entspannung gibt es für Charrois angesichts von Lieferengpässen und explodierenden Preisen ohnehin nicht. „Denn wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen für neue Schwierigkeiten auf uns zukommen können!“

