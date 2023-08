Kokain in Shampoo-Flaschen: Frau schmuggelte fast fünf Kilo nach Deutschland

Teilen

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wurde eine 42-Jährige vor dem Landgericht Landshut verurteilt, weil sie Kokain im Gepäck hatte. © dpa

Auf fünf Shampoo-Flaschen hatte eine Frau ein Kokaingemisch verteilt. In Amsterdam kam sie damit noch durch, am Flughafen im Moos war jedoch Endstation.

Flughafen - „Mittelamerika ist immer auffällig“, sagte ein Zollfahnder vor dem Landgericht Landshut. Zudem habe man einen Blick dafür, welche Personen „was dabeihaben könnten“. Im Fall einer von ihm kontrollierten Altenpflegerin, die am späten Nachmittag des 9. Februar von Peru über Panama kommend am Münchner Flughafen gelandet war, waren es knapp fünf Kilo Kokaingemisch, verteilt auf fünf Shampoo-Flaschen. Die 42-jährige Lettin legte vor der sechsten Strafkammer ein umfassendes Geständnis ab.

Gleichwohl war eine Verständigung nicht zustande gekommen, da die Vorstellung von Staatsanwalt Matthias Zweck bezüglich der zu verhängenden Strafe dem Verteidigerduo Ira Beyer-Distel und Christoph Kahle zu hoch war. Die Kammer mit Richter Thomas Lindinger trug die Argumente der Verteidigung schließlich mit: Die 42-Jährige kam mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten glimpflich davon. Schuldig der Einfuhr von sowie der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, lautete der Schuldspruch.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Frau hatte auf ihrer Rückreise aus Panama bereits eine Zwischenlandung in Amsterdam ohne Zwischenfälle absolviert. Der Anklage zufolge sollte die zweifache Mutter nach Einreise in das Bundesgebiet die in einem Koffer mitgeführten 4814,8 Gramm Kokaingemisch in München an eine nicht näher bekannte Person übergeben. Anschließend sollten die Drogen gewinnbringend weiterverkauft werden.

Seine Mandantin habe billigend in Kauf genommen, dass sie Drogen transportiere, erklärte Kahle im Namen der 42-Jährigen vor Gericht. Selbst räumte sie sogar ein, in Peru beim Abkleben der Flaschen geholfen zu haben. Dem Zollbeamten gegenüber hatte sie noch erklärt, sie sei davon ausgegangen, dass sich Medikamente in den Flaschen befinden. Sie sei überfordert gewesen, dass sie aufgeflogen sei, und habe beim Zoll nicht gewusst, was sie sagen soll, meinte die Angeklagte mit ihrer Lüge konfrontiert. „Ich war noch nie in so einer Lage.“

Anwalt beklagt „sehr schwierige finanziellen Situation“ der alleinerziehenden Mutter

Hinreichend bekannt war ihr jedoch die Situation, knapp bei Kasse zu sein. Als Alleinerziehende und Schlechtverdienende habe sich seine Mandantin in einer „sehr schwierigen finanziellen Situation“ befunden, so Kahle. Zudem habe sie selbst Drogen konsumiert, was ebenfalls ins Geld gegangen sei. Das Angebot, sich als Kurierin zu betätigen, sei daher zu verlockend gewesen. In ihrer Handtasche, die sie auf dem Flug bei sich gehabt hat, fanden die Ermittler zudem ein Tütchen mit Gras.

Trotz eines „schädigend multiplen Substanzmissbrauchs“ und eines „gewissen Suchtdrucks“ attestierte der psychiatrische Gutachter der 42-Jährigen volle Schuldfähigkeit. Für die Angeklagte sprachen ihr bis dato vorstrafenfreies Leben sowie die Tatsache, dass das Kokaingemisch von geringer Qualität war und nicht in den Umlauf gelangt ist. Das Verteidigerduo, das anfangs eine Vorstellung von um die drei Jahre geäußert hatte, beantragte schlussendlich eine Freiheitsstrafe „in möglichst niedrigem Bereich“.

Und dann war da noch das Kokain am Äußeren einiger Flaschen

Zweck, dessen Vorstellung sich bei einer Strafe zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren bewegt hat, forderte fünf Jahre und vier Monate. Er hatte gegen Ende der Beweisaufnahme vergeblich den Antrag gestellt, eine Ermittlerin erneut zu vernehmen, weil sich Spuren des Kokaingemischs auch am Äußeren einiger Flaschen befunden hatten – weitere 88 Gramm. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flaschen auf dem Weg vom Zoll zum Labor ausgelaufen sind, spielte dieser Punkt in den Augen der Kammer keine Rolle.

kö