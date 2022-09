FT-Praktikantin Sofija schreibt: Mit „Okroschka“ zurück in die Kindheit - Sehnsucht nach Omas Küche

Teilen

Freisinger Bier, Obazdn und Brezen testeten Sofijas Oma Galyna und Mama Kateryna bereits auf dem Volksfest in der Luitpoldanlage. © privat

Sofija (16) ist aus der Ukraine geflüchtet und absolvierte beim FT ein Praktikum. Teil vier ihrer Kolumne erzählt vom Wiedersehen mit der Oma und deren Kochkunst.

Sofija Weremeienko ist Anfang März aus dem ukrainischen Irpin nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen lebt die 16-Jährige mit ihrer Mutter in Freising. Ihr Traum ist es, in München Journalismus zu studieren. Beim FT schnupperte sie Zeitungsluft - und berichtet in einer Kolumne über ihr neues Leben. Zur Volksfestzeit gab es ein Wiedersehen mit ihrer Oma, über das sie im Folgenden berichtet. Ihre Texte schreibt sie auf Deutsch.

Freising – Zur Zeit ist eine besondere Zeit für mich: Meine Oma ist zu Besuch bei uns in Freising. Sie hat diese Reise monatelang geplant. Für sie ist es sehr besonders: Zum ersten Mal in ihrem Leben, mit 76 Jahren, hat sie die Ukraine verlassen und ist ins Ausland gefahren. Meine Mama und ich waren sehr aufgeregt, denn wir haben meine Oma seit über einem halben Jahr nicht gesehen. Auch Sandra und Jörn, das Ehepaar, bei dem wir in Attenkirchen gewohnt haben, freuen sich. Sie haben vorgeschlagen, dass wir eine Grillparty machen.

Als ich klein war, habe ich meine Oma immer in den Ferien besucht. Wenn ich daran denke, erinnere ich mich, dass es immer sehr gemütlich bei ihr war, und ich mich immer entspannen konnte. Und dass sie immer sehr lecker gekocht hat.

Meine Oma kann so gut kochen, weil sie als Köchin gearbeitet hat. Jetzt, wenn sie bei uns ist, kocht sie auch für uns. Darauf freue ich mich sehr, denn Omas Essen fehlt mir in Bayern. Besonders Appetit habe ich auf Syrnyky und Oladky. Syrnyky ist eine Süßspeise aus Quarkteig. Ich habe einen Unterschied zwischen dem deutschen und ukrainischen Quark bemerkt. In der Ukraine ist er noch fester, daher wird der Teig auch anders. Oladky sind kleine, dicke Kuchen aus flüssigem Teig, der in der Pfanne gebraten wird. Ich habe sie gewöhnlich mit einer Marmelade oder Honig gegessen. Ich würde auch gerne Krautwurst, auf Ukrainisch „Golubtsi“, essen. Das Kraut mag ich zwar nicht, dafür aber umso mehr das Fleisch mit der sauren Sahne. Meine Oma kann auch gute Warenyky machen. Das sind Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen, sie ähneln sehr den polnischen Pierogi.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für meine Oma habe ich auch eine Liste vorbereitet mit bayerischen Speisen, die sie probieren muss. Als erstes habe ich gleich an Obazdn gedacht. Einen solchen Aufstrich gibt es in der Ukraine nicht. Und selbstverständlich kaufe ich auch ein paar Brezn. Und natürlich Bier, denn es ist so typisch für Deutschland. Meine Oma ist zwar kein großer Bierfan, aber sie probiert es bestimmt gern, um zu schauen, ob sie einen Unterschied zwischen deutschem und ukrainischem Bier feststellen kann. Ich finde auch Kartoffelknödel toll. Und natürlich sind Weißwurst und Leberkäse auch wichtige Gerichte in Bayern.

Überrascht war ich, als ich herausgefunden habe, dass es in Deutschland eigentlich gar keine kalten Suppen gibt. In der Ukraine ist Okroschka sehr beliebt. Das ist eine Suppe aus Sauerrahm mit Eiern, Kartoffeln, sauren Gurken, Petersilie und Schnittlauch. Sie schmeckt hervorragend, und ich hoffe, meine Oma kocht Okroschka, wenn sie hier ist. Wenn ich bei ihr war, haben wir auch manchmal zusammen Pizza gebacken und kaltes Kompott getrunken. Bei uns ist Kompott ein Getränk aus Obst und Beeren.

Jetzt, wo meine Oma in Deutschland ist, freue ich mich sehr, wieder das Essen aus meiner Kindheit zu schmecken. Oder soll man das ein „Vorkriegs-Essen“ nennen?

Sofija Weremeienko

Lesen Sie auch: In ihrer ersten Kolumne berichtete Sofija über Feiern in Bayern. In der zweiten Episode beschäftigte sie sich mit dem Schulstart. In Teil drei ging es um einen ganz besonderen Ort in München.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.