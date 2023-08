Kommunalpolitiker aus dem Kreis Freising wünschen sich Ansprechpartner in der Erzdiözese

Teilen

Kommunale Verantwortliche trafen sich mit dem neuen Weihbischof Wolfgang Bischof (7.v.r.) zum Gedankenaustausch in der Klosterbibliothek des Landratsamts Freising. Als Fazit zeigte sich der Wunsch nach einem Ansprechpartner für Kommunalpolitiker in der Diözese. © LRA

Weihbischof Wolfgang Bischof tauschte Informationen mit Freisings Landrat und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Landkreis aus. Dabei wurde vor allem ein Wunsch laut.

Freising – „Politiker tauschen sich mit Weihbischof über kirchliche und kommunalpolitische Themen aus“, meldete jetzt die Pressestelle des Landratsamts. Und als Fazit zeigte sich wohl der Wunsch nach einem Ansprechpartner für Kommunalpolitiker in der Diözese. Heuer im April übernahm Weihbischof Wolfgang Bischof als Nachfolger von Weihbischof Bernhard Haßlberger die Seelsorgsregion Nord. Mittendrin in dieser Region liegt auch seine Geburtsstadt Freising, in der er einst auch die Priesterweihe empfing. Da ihm das „Miteinander ins Gespräch kommen“ ein großes Anliegen sei, stattet er seinen Dekanaten Besuche ab.

Vor kurzem war er deswegen in der altehrwürdigen Klosterbibliothek des Landratsamts Freising zu Gast, wo er sich mit Landrat Helmut Petz sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises über kirchliche und kommunale Themen austauschte. Landrat Helmut Petz war dankbar für diesen Dialog, immerhin würden eine ganze Reihe großer Themen wie Klimawandel und Energiewende auf den Nägeln brennen.

Susanne Hoyer, Bürgermeisterin der Gemeinde Langenbach und Kreisverbandsvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, hofft auf ein gutes Miteinander: „Politische und kirchliche Gemeinden sollten als eine Gemeinschaft betrachtet werden.“

Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier wünscht sich unter anderem ein Vorankommen bei den Kirchenreformen und Ansprechpartner in der Diözese. Sein Moosburger Amtskollege Josef Dollinger sprach die „riesigen Probleme in der Kinderbetreuung“ an. Vor allem in den katholischen Einrichtungen fehle es an Personal. Die Stadt würde die Einrichtung auch in die kommunale Führung übernehmen, sagte Dollinger. In der Austauschrunde wurde deutlich, dass sich die Politik im Ordinariat ein offeneres Ohr wünschen würde. Der Weihbischof und sein Team wollen helfen, wo sie können. Bischof bedankte sich für das Treffen, das er „als ein Zeichen gegenseitigen Interesses und gegenseitiger Wertschätzung“ verstehe. (ft)