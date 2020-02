Kommunalwahl 2020: AfD-Kandidat Paukner möchte kostenlosen ÖPNV

Richard Paukner (AfD) hat viel vor für den Fall, dass er zum Freisinger OB gewählt wird: Kostenloser ÖPNV für Senioren ist nicht sein einziger Vorsatz.

Er war der letzte, der seine Kandidatur für das Amt des Freisinger Oberbürgermeisters erklärt hat: Richard Paukner von der AfD. Der gebürtige Freisinger verrät im FT-Interview seine Stärken und Schwächen, stellt eine Liste von Ideen vor und nennt ein politisches Vorbild, das überrascht.

In wenigen Wochen ist OB-Wahl. Wie fühlen Sie sich?

Ruhig und entspannt.

Warum wollen Sie Freisinger OB werden?

Ich bin gebürtiger Freisinger und lebe hier bereits mein ganzes Leben. Ich möchte für meine Stadt da sein und sie positiv verändern.

Welche Charaktereigenschaften muss ein OB mitbringen?

Er benötigt Durchsetzungsvermögen und Durchhaltevermögen, darf sich also sich nicht unterkriegen lassen. Teamfähigkeit ist ebenfalls wichtig.

Paukner: „Am meisten nervt der Verkehr im Stadtgebiet“

Ihr Lebensmotto?

Für mich ist ein Glas Wasser immer halb voll und nie halb leer.

Was würden Sie als Ihre größte Stärke bezeichnen?

Durch meine langjährige Arbeit als Disponent weiß ich, auch in schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu behalten.

Und wo haben Sie noch Optimierungsbedarf?

Dabei, meine Gutmütigkeit und Großzügigkeit zu zügeln.

Was lieben Sie an der Stadt Freising am meisten?

Das mediterrane Ambiente der Fischergasse, die verträumten kleinen Gassen und den idyllischen Schlangenweg mit dem Korbiniansbrunnen.

Was nervt Sie an Freising?

Der Verkehr im inneren Stadtgebiet zu den Hauptverkehrszeiten.

Ein OB muss ein großes Orchester dirigieren. Welchen Takt wollen Sie schlagen?

Den Vier-Viertel-Takt – also Vollgas. Ich möchte mit allen zusammenarbeiten und gemeinsam daran arbeiten, Freising zu verbessern, Freising noch lebenswerter zu machen.

„Dank der FW wurde Dritte Startbahn nur aufgeschoben“

Das Bewusstsein für den Klimawandel ist so groß wie noch nie in der Gesellschaft. Was tun Sie persönlich, um unseren Planeten zu schützen?

Ich habe mein Haus letztes Jahr ökologisch renoviert und umgebaut. Ich habe neue Fenster eingesetzt, die Dachdämmung erneuert, um die Wärmeabgabe zu reduzieren und so umweltfreundlicher zu leben.

Was denken Sie: Hilft der Bau von Straßen dabei, den Verkehr zu entlasten, oder führt er sogar noch zu mehr Verkehr?

Es kommt auf die Art der Straßen an. Innerstädtisch würde er wohl noch zu mehr Staus führen als ohnehin schon. Baut man jedoch neue Umgehungsstraßen, hilft es, den Verkehr dauerhaft zu entlasten.

Das Moratorium zur Dritten Startbahn endet in Ihrer Amtszeit. Was kommt 2023 auf Sie zu?

Dank der Freien Wähler wurde die Dritte Startbahn nur aufgeschoben, 2023 stehen wir wieder am Anfang. Es kommt auf jeden Fall viel Arbeit auf uns zu. Die Nachteile, die der Bau mit sich bringen würde, stehen in keinem Verhältnis zu den angeblichen Vorteilen.

„Es darf keine Fehlbelegungen mit Nicht-Bedürftigen geben“

Ein Thema, dass die Menschen auch umtreibt, sind die horrenden Mieten in Freising und die Wohnungsnot. Wie wollen Sie dieses Problem lindern oder gar meistern?

Baugenehmigung beschleunigen und zusätzliche Geschosse bauen, solange es irgendwie in das Ortsbild passt. Es darf auch keine Fehlbelegungen der öffentlichen Wohnungen mit Nicht–Bedürftigen geben. Der Fehlbelegungszuschlag muss deutlich erhöht werden.

Unser Wohlstand hierzulande steht und fällt mit guter Bildung. Ist die Stadt Freising mit ihren Schulen noch auf dem neuesten Stand oder besteht Nachholbedarf?

Die Stadt Freising ist mit ihren Realschulen, Gymnasien, Grund- und Mittelschule, einer Wirtschaftsschule, einer FOS und BOS und Berufsschule auf dem neuesten Stand.

Ohne eigenes Kino fühlen sich viele Freisinger wie im falschen Film. Was fehlt in der Stadt noch dringend?

In Freising fehlen generell Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und Senioren, zum Beispiel Jugend- und Seniorentreffs.

AfD-Kandidat will Isarsteg mit Beteiligung der Nutzer bauen

Wer ist Ihr politisches Vorbild und warum?

Helmut Schmidt – entschlussfreudig in Krisensituationen, sympathisch und kompetent. Er war ein Politiker, der feinfühlig und zielstrebig versucht hat, seine Ziele zu erreichen.

Wenn Sie zum OB gewählt werden, dann...

. . . setze ich mich für mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum für Jugendliche und Senioren ein. Außerdem möchte ich die öffentlichen Gelder, die für das „Abseits“ gedacht waren, in Projekte wie Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche stecken. Für Senioren möchte ich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anbieten und dies auf Dauer auch auf alle Freisinger ausweiten. Für ehrenamtliche Helfer möchte ich während der Ausübung ihrer Tätigkeiten freie Parkplätze zur Verfügung stellen und ihnen freien Eintritt in öffentliche Einrichtungen anbieten. Ich möchte regionale Lebensmittelerzeuger fördern und mehr in die Nahversorgung einbinden. Ich möchte den Isarsteg mit Beteiligung der Nutzer bauen und die Bevölkerung mehr in die Planung des Fahrradverkehrs einbinden.

