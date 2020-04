„Nicht akzeptabel“: CSU-Kreischef Herrmann mit Kommunalwahl-Ergebnissen unzufrieden

Der CSU ist es bei den Kommunalwahlen im Landkreis nicht sehr gut ergangen. Kreisvorsitzender Florian Herrmann gibt nun eine erste Analyse ab. Zufrieden ist er nicht.

Freising – Vier Plätze im Kreistag verloren, in Neufahrn und Moosburg nicht in die Stichwahl gekommen, in der Stadt Freising nur noch viertstärkste Kraft und mit dem OB-Kandidaten regelrecht untergegangen: Der CSU ist es bei den Kommunalwahlen im Landkreis nicht sehr gut ergangen. Und auch wenn Kreisvorsitzender Florian Herrmann wie bei jeder Wahl „Licht und Schatten“ sieht, so überwiegt doch auch bei ihm der Schatten.

„Ein nicht akzeptables Ergebnis“

+ Florian Herrmanngibt eine erste Wahl-Analyse ab. © Archiv Vor allem das Resultat in der Stadt Freising ist für den Minister „ein nicht akzeptables Ereignis“. Dass die CSU bei der Kreistagswahl Verluste erlitten hat, damit habe er gerechnet: Zum einen sei mit der AfD eine zusätzliche Partei angetreten, zum anderen herrsche gerade „ein Hype“ um die Grünen. Leider seien dieser Situation „Leistungsträger“ wie Andreas Adldinger und Rudolf Heinz zum Opfer gefallen, würden nicht mehr im Kreistag sitzen.

Dass Manuel Mück erst in der Stichwahl gegen Helmut Petz verloren hat, ist für Herrmann „ein respektables Ergebnis“. In Krisenzeiten hätten die Wähler wohl mehrheitlich dem „Lebensälteren“ und „Berufserfahrenerem“ vertraut, so eine erste Analyse des Kreischefs. Mück habe auf alle Fälle einen „sympathischen Wahlkampf“ geführt, sei „ein Mann für die Zukunft“.

Ganz andere Töne schlägt Herrmann an, wenn er auf das Ergebnis in der Stadt Freising blickt: Nur noch 10,8 Prozent für die Partei und gar nur 4,6 Prozent für Kandidat Jürgen Mieskes – „sehr sehr ernüchternd“. Das sei „ein nicht akzeptables Ergebnis“, „absolut unbefriedigend“. Herrmann will dem nicht weiter tatenlos zusehen: „Da muss man schon ernsthafte Diskussionen führen“, um mittelfristig in der Kreisstadt wieder auf einen grünen, besser: „auf einen schwarzen Zweig zu kommen“.

Niederlagen auch in Moosburg und Neufahrn

Dass es Ozan Iyibas in Neufahrn nicht in die Stichwahl geschafft hat, bedauert Herrmann sehr. Iyibas wäre ein Bürgermeister mit Zukunft gewesen, der einen exzellenten und engagierten Wahlkampf geführt habe. Ähnlich in Moosburg: Auch Georg Hadersdorfer hat den Sprung in die Stichwahl nicht geschafft. Weil das Kandidatenfeld dort aber sehr eng gewesen sei, hätte das auch anders ausgehen können. Im Endeffekt habe Hadersdorfer mit Josef Dollinger und Michael Stanglmaier gegen zwei Kandidaten den Kürzeren gezogen, die schon über Jahrzehnte hinweg in der Moosburger Kommunalpolitik bekannt und tätig seien.

Herrmann sieht auch Erfolge

Doch man dürfe die Erfolge nicht vergessen: Dass es in Marzling Martin Ernst endlich auf den Chefsessel im Rathaus geschafft habe, freue ihn, und dass etwa Harald Reents in Hallbergmoos ohne Stichwahl seinen Posten souverän verteidigt habe, führte Herrmann an. Freilich: Eine genaue Analyse zu Resultaten und Gründen dafür, dass die Christsozialen weiter verloren habe, stehe noch aus, so der CSU-Kreisvorsitzende.

