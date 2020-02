Freising: Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl – Jetzt im Video-Livestream

Kurz vor der Kommunalwahl treffen heute, Donnerstag, die sieben Bewerber um das Freisinger Oberbürgermeisteramt aufeinander. Verfolgen Sie die Diskussion hier im Livestream.

Freising steht eine spannende Oberbürgermeisterwahl bevor.

Am heutigen Donnerstag versammelt das Freisinger Tagblatt die Kandidaten auf einem Podium.

Die Diskussion können Sie vor Ort und hier im Live-Stream sehen.

Update 18.58 Uhr: Der Livestream läuft, die Kandidaten stellen sich zum Gruppenfoto auf. Gleich geht‘s los!

Update 17.46 Uhr: Die Technik steht, das Podium ist aufgebaut: Um 19 Uhr beginnt die Diskussion im Oberhaus des Lindenkellers. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Platzzahl ist auf 250 begrenzt, pünktlich zu sein lohnt sich also.

Freising – Mit wem an der Spitze steuert Freising in die Zukunft? Neben dem amtierenden Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM) kämpfen bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 sechs weitere Kandidaten um den Rathaussessel: Jürgen Mieskes (CSU), Peter Warlimont (SPD), Susanne Günther (Grüne), Jens Barschdorf (FDP), Ulrich Vogl (ÖDP) und Richard Paukner (AfD). Sie alle treffen auf Einladung des Freisinger Tagblatts bei der Podiumsdiskussion am heutigen Donnerstag, 27. Februar, in Freising aufeinander.

Lindenkeller bietet Platz für 250 Zuhörer

Der Abend verspricht spannend zu werden. Vor rund 250 Bürgern im Oberhaus des Lindenkellers wollen sieben OB-Kandidaten um die Gunst der Wähler werben. Interessante Themen für einen kurzweiligen Abend gibt es genug: Egal, ob Siedlungsdruck, Klimawende, Verkehrsbelastung oder bezahlbares Wohnen – der Moderator und am Ende auch das Publikum fühlen den Kandidaten genau auf den Zahn.

Podiumsdiskussion am Donnerstag in Freising: Infos für Besucher

Die Veranstaltung des Freisinger Tagblatts findet im Oberhaus des Lindenkellers (Veitsmüllerweg 2) in Freising statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Da die Kapazität auf rund 250 Plätze begrenzt ist, lohnt sich ein zeitiges Erscheinen. Die Moderation übernimmt FT-Redaktionsleiter Helmut Hobmaier. Nach der Vorstellungsrunde und der Debatte auf dem Podium können sich die Besucher in die Diskussion einbringen.

+ Das Oberhaus des Freisinger Lindenkellers. © Forster

Debatte im Live-Stream: OB-Podiumsdiskussion in Freising hier online

Wer es nicht zur Veranstaltung in den Freisinger Lindenkeller schafft, kann das Event trotzdem in voller Länge sehen: Unsere Zeitung plant einen Live-Stream von der Podiumsdiskussion. Sie finden das Video dann direkt auf der Facebook-Seite des Freisinger Tagblatts – und eingebettet hier in diesem Artikel.

