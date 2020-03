Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Freising - Alle News, Ergebnisse und Statements am Wahltag

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Freising werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Freising im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Freising finden Sie hier.

, die und der werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Freising finden Sie hier. Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März). Darüber hinaus bieten nur wir direkt am Montag nach der Wahl und immer freitags unseren Freising-Newsletter mit allen lokalen und Kommunalwahl-News aus Freising und der Region. Hier geht es zur Anmeldung.

+++ AKTUALISIEREN+++

Freitag, 13. März, 10.28 Uhr: Die VG Mauern sagt die geplante öffentliche Veranstaltung zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse ebenfalls ab.

Donnerstag, 12. März, 11.38 Uhr: Auch die öffentliche Veranstaltung, die die Stadt Freising zum Mitverfolgen und zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse für den Wahlsonntag geplant hat, findet nicht statt. Das teilt Sprecherin Christl Steinhart mit. Die Ergebnisse der OB- (und später der Stadtrats-)Wahl können ausschließlich online unter der Wahl-Subdomain der Stadt Freising eingesehen werden – und natürlich hier im Live-Ticker des Freisinger Tagblatts.

Landratsamt sagt öffentliche Wahl-Veranstaltung ab

Mittwoch, 11. März, 9.57 Uhr: Wegen der weiterhin steigenden Zahl von Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis Freising hat das Landratsamt entschieden, die öffentliche Veranstaltung zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Sonntag, 15. März, abzusagen. „Da diese Art von Veranstaltung in den vergangenen Jahren stets sehr gut besucht war, kann eine räumlich-weitläufige Gestaltung (wie etwa mit einer lockeren Bestuhlung) nicht gewährleistet werden“, teilt Pressesprecherin Eva Zimmerhof mit. Die vorläufigen Ergebnisse für die Landkreiswahlen sind jedoch online einsehbar: hier die Ergebnisse zur Landratswahl und hier die Ergebnisse der Kreistagswahl.

Überblick über alle Kandidaten im Kreis Freising

Montag, 9. März, 16.39 Uhr: In der Stadt Freising und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Freising werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Sämtliche Informationen zur Kommunalwahl in allen Gemeinden im Kreis Freising finden Sie in unserem großen Überblicks-Artikel und im Themenkanal zur Kommunalwahl 2020 im Kreis Freising. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Landratswahl in Freising – Landkreis hat sieben Bewerber

Sieben auf einen Streich wollen Freisings Landrat Josef Hauner (CSU) beerben: Zur Wahl treten Manuel Mück (CSU), Helmut Petz (FW), Herbert Bengler (SPD), Birgit Mooser-Niefanger (Freisinger Mitte), Robert Wäger (Grüne), Tobias Weiskopf (FDP) und Franz Scholz (AfD) an. Kurz vor der Wahl kamen die Bewerber zu einer Talkrunde zusammen, um sich den Fragen des Freisinger Tagblatts zu stellen.

Bürgermeisterwahl in Freising – Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in der Stadt Freising haben die Wähler bei der Oberbürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Sieben Kandidaten treten an: Jürgen Mieskes (CSU), Peter Warlimont (SPD), Tobias Eschenbacher (Freisinger Mitte), Susanne Günther (Grüne), Jens Barschdorf (FDP), Ulrich Vogl (ÖDP) und Richard Paukner (AfD). Sie kamen kürzlich zur Podiumsdiskussion im Freisinger Lindenkeller zusammen, um sich den Fragen der Bürger zu stellen.

Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Freising die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Freising – Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl beziehungsweise durch die Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Freising – Kommunalwahl 2020 entscheidet über 70 Sitze

Der Freisinger Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 70 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Freising alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.