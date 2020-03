Kommunalwahl 2020 im Kreis Freising: Alle Ergebnisse aus den Gemeinden

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Freising: Wahlen für Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag im Überblick.

Am 15. März 2020 werden im Landkreis Freising die politischen Vertreter auf kommunaler Ebene neu gewählt.

werden im Landkreis Freising die politischen Vertreter auf kommunaler Ebene neu gewählt. Im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden der Landrat, Kreistags, Bürgermeister und Gemeinderäte im Landkreis Freising gewählt.

gewählt. Alle Ergebnisse der landesweiten Kommunalwahl erhalten Sie nach der Auszählung an dieser Stelle.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

Update vom 15. März 2020, 23.55 Uhr: Alle Ergebnisse im Überblick finden Sie oben in unserem Ergebnis-Text.

Update vom 15. März 2020, 21.13 Uhr: Bei der Landratswahl muss man wohl mit einer Stichwahl zwischen Manuel Mück (CSU) und Helmut Petz (FW) rechnen - es fehlt nur noch die Gemeide Neufahrn.

Update vom 15. März 2020, 19.45 Uhr: Entscheidung in Freising! Der amtierende Bürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM) bleibt mit 65,5 Prozent im Amt und lässt Susanne Günther (Grüne) mit 16,4 Prozent, Peter Warlimont (SPD) mit 5,3 Prozent, Jürgen Mieskes (CSU) mit 4,6 Prozent, Ulrich Vogl (ÖDP) mit 3,5 Prozent, Richard Paukner (AfD) mit 3,0 Prozent und Jens Barschdorf (FDP) mit 1,7 Prozent alle seine sechs Gegenkandidaten hinter sich.

Update vom 15. März 2020, 18.05 Uhr: Die Wahllokale haben vor wenigen Minuten geschlossen und nun können die Stimmen ausgezählt werden.

Update vom 15. März 2020, 17.38 Uhr: Der Countdown läuft! Noch knapp 20 Minuten haben die Wahllokale geöffnet. Bald wird es die ersten Hochrechnungen geben.

Freising - Die Einwohner des Landkreis Freising haben bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern die Möglichkeit, ihre kommunalen Politiker neu zu wählen. Im Wahllokal erhalten sie am 15. März mehrere Stimmzettel für die diversen Wahlen an diesem Wahlsonntag. Falls nötig, finden zudem am 29. März noch Stichwahlen für die Ämter des Landrats und der Bürgermeister statt. Für die Region bleiben Sie durch unseren Live-Ticker aus dem Landkreis Freising zu allen wichtigen Wahl-Themen informiert. Der Bayerische Rundfunk informiert Sie auch hier beim Merkur über die gesamte Entwicklung in Bayern. Sie können den TV-Livestream und alle Programm-Termine hier finden.

Kommunalwahl Freising: Wann sind die Ergebnisse zu erwarten?

Viele Bürger interessieren sich sehr dafür, wer in ihrem Wohnort im kommunale Parlament die politischen Leitlinien bestimmt. Die Zeit, die die Wahlhelfer für die Auszählung der Stimmen bei Gemeinderatswahl beziehungsweise Stadtratswahl benötigen, ist allerdings nicht gering. Mithilfe von Kumulieren und Panaschieren können die Wahlberechtigten gezielt ihre Stimmen auf unterschiedliche Listenkandidaten streuen.

Schneller ausgezählt sind die Personenwahlen mit nur einem erlaubten Kreuz für Bürgermeister und Landrat. Die Ergebnisse werden bereits am Wahlabend erwartet. Mit konkreten Ergebnissen der anderen kommunalen Wahlen kann man in den Tagen nach der Wahl rechnen. Wir informieren Sie vom Wahlsonntag an darüber hinaus auf merkur.de* laufend, wie die Wahl ausgegangen ist.

Ergebnis der Kreistagswahl 2020 in Freising

Der Kreistag entscheidet über alle grundlegenden Belange des Landkreises und hat die Richtlinienkompetenz für die Verwaltung des Landkreises. Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden in Freising die 7 0 Mitglieder des Kreistags bestimmt. Die Auszählung der Wahlergebnisse kann viel Zeit erfordern. Die Stimmzettel sind ähnlich komplex wie bei der Gemeinderatswahl respektive Stadtratswahl. Umso wichtiger, seine Kreuze richtig zu verteilen.





Partei/Liste Sitze CSU 22 FW 14 Grüne 14 SPD 7 FDP 1 ÖDP 3 Linke 2 Freisinger Mitte e.V. 7 Gesamt 70 Das ist die aktuelle Sitzverteilung im Kreistag des Landkreises Freising:

Ergebnis der Landratswahl in Freising

Der amtierende Landrat, der 68-jährige Josef Hauner von der CSU, wird 2020 nicht erneut antreten. Für seine Nachfolge treten an: Manuel Mück (32, CSU), Herbert Bengler (63, SPD), Robert Wäger (58, Grüne), Helmut Petz (62, Freie Wähler), Tobias Weiskopf (21, FDP), Birgit Mooser-Niefanger (50, Freisinger Mitte) und Franz Scholz (64, AfD). Hier stellen wir alle Kandidaten zur Landratswahl in Freising vor.

Die Wahlen in Freising, München und in ganz Bayern

Über alle Entwicklungen im Vorfeld der Wahl halten wir Sie auf der Themenseite zur Kommunalwahl in Freising auf dem Laufenden. Neben Freising wird natürlich auch in den anderen Kommunen des Freistaats abgestimmt. Neuigkeiten aus allen Landkreisen haben wir auf derThemenseite zur Kommunalwahl 2020 zusammengestellt. Speziell für die Landeshauptstadt gibt es Nachrichten aus dem Wahlkampf und vom Ergebnis im Live-Ticker für München.

