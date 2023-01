Kondolenzbuch, Rosenkranz und Trauergeläut: So verabschiedet sich Freising vom bayerischen Papst Benedikt

Würdiger Rahmen: Im Besprechungsraum des Freisinger Rathauses besteht ab dem heutigen Donnerstag, 05. Januar, Gelegenheit, sich in das Kondolenzbuch der Stadt für ihren Ehrenbürger Papst em. Benedikt XVI. einzutragen. © Stadt Freising

Die Stadt Freising erweist ihrem Ehrenbürger Papst em. Benedikt XVI. die letzte Ehre. Parallel zum Begräbnis in Rom findet ein Requiem in der Domstadt statt.

Freising – Die Stadt Freising nimmt Abschied von ihrem Ehrenbürger Papst em. Benedikt XVI. Das Rathaus ist daher bereits seit Samstag mit Trauerflor beflaggt. Auch die Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit, sich ab Donnerstag, 5. Januar, in das Kondolenzbuch einzutragen, das im Besprechungsraum des Rathauses (Zimmer 10, 1. Stock) aufliegt. Eintragungen sind möglich am Donnerstag durchgehend von 8 bis 17.30 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr und in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch ebenfalls durchgehend von 8 bis 17 Uhr.

15 Minuten Trauergeläut für verstorbenen Papst em. Benedikt XVI.

Ein Rosenkranzgebet für den verstorbenen Papst em. findet am heutigen Donnerstag um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Neustift statt - zur Zeit des Requiems in Rom. Alle Gläubigen sind zum Mitbeten eingeladen, meldet die Stadtkirche.

Zudem hat die Deutsche Bischofskonferenz zum Zeitpunkt des Begräbnisses zu einem bundesweiten Trauergeläut aufgerufen. Die Glocken der Kirchen werden daher am Donnerstag auch in der Stadt und im Landkreis Freising ab 11 Uhr 15 Minuten lang läuten. ft

