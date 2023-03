Kontroverse Debatte über Migration und Politik beim ersten World-Café im Freisinger Rathaus

Teilen

Wer politisch nicht mitmischen darf wird auch in seiner Menschenwürde beschnitten – da waren sich die Debattierer im „World Café einig. Und hier sei auch in Freising noch Luft nach oben. © Lehmann

Unter dem Motto „Migration und Politik“ wurde jetzt beim ersten World-Café im Freisinger Rathaus ausführlich und kontrovers diskutiert.

Freising – Noch immer sind im Bundestag, in Landesregierungen und kommunalen Gremien kaum Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Um sich der Frage nach den Ursachen und Lösungen zu widmen, lud der Freisinger Migrationsrat zu einem ungewöhnlichen Treffen – zu einem World-Café ins Rathaus. Unter dem Motto „Migration und Politik“ wurde in kleinen Gruppen zwei Stunden lang kontrovers diskutiert – und zwar über drei zentrale Fragen.

Ein Resümee des Café-Besuchs: Wird den Menschen die politische Teilhabe vorenthalten, werden sie in ihrer Menschenwürde beschnitten.

„Korbinian war der Europäer schlechthin“

Das Konzept eines World-Cafés ist einfach: Verschiedene Menschen treffen in Gruppen in einem geschützten Raum aufeinander, um zu diskutieren, ohne von den zentralen Themen zu weit abzudriften. An den Tischen saßen Menschen mit Migrationshintergrund, Mitglieder des Migrationsrates und politische Akteure.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher etwa. Der zeigte sich vom Konzept begeistert: „Gerade eine Stadt wie Freising hat den internationalen Gedanken im Stammbuch mitbekommen – und zwar vom Heiligen Korbinian, dem Europäer schlechthin. Wir haben eine historische Verantwortung, den Migrationsgedanken in die Neuzeit mitzunehmen.“

Was Eschenbacher aufgefallen ist, sei eine Diskrepanz zwischen Migrationsdichte und Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik. Mit solchen Aktionen, wie eben dem World-Café und der bewussten Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema, könnte Freising durchaus eine Blaupause für andere Städte liefern. Wie fundamental das Problem ist, schilderte anschließend die Integrationsbeauftrage Sina Hörl: „In Deutschland dürfen rund 9,7 Millionen Menschen nicht wählen. Ist das noch demokratisch?“

Heiß diskutiert wurde an drei Tischen

An drei Tischen wurde im großen Rathaussaal heiß diskutiert. An Tisch 1 lag folgende Frage auf: „Wie muss sich die interne Parteiarbeit verändern, um zugewanderte Bürger einzubinden?“ „Die Parteien müssen Präsenz zeigen“, meinte Eschenbacher, während Stadträtin Charlotte Reitsam wissen wollte: „Die Frage ist, ob Parteien das überhaupt wollen?“

Mesut Ünal vom Migrationsrat glaubt hingegen, dass es nur über das persönliche Ansprechen von Leuten, also einem Akquirieren, funktionieren wird. Diesbezüglich merkte Ünal auch die zunehmend fehlende Präsenz von Stadträten bei Aktivitäten, etwa des Migrationsrats, an. Die Erklärung lieferte Eschenbacher: „Das hat sich alles gewandelt. Es werden immer mehr Gremien und Ausschüsse – und die Stadträte sind heute nicht mehr nur Selbständige und Rentner, es fehlt einfach oft die Zeit. Und es ist schwieriger geworden, Parteimitglieder zu finden, das ist alles rückläufig“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Gruppe 2 widmete sich der Frage: „Was können Zugewanderte tun, um in den Parteien mitzuwirken und politisch aktiver zu werden?“ Das Problem, das die Sprecherin des Migrationsrats, Meral Meindl, schilderte: „Viele Migranten erleben im Alltag viele Hürden, die ja gerade von Parteien gemacht werden.“ Ihre Eltern etwa sagten: „Wir wollen hier nicht politisch aktiv werden.“ Viele Zugewanderte würden laut Meindl eine „Mentalität des Abwartens“ entwickeln – etwa dem Warten auf Bescheide und Bewilligungen.

Wahlrecht – eine Frage der Menschenwürde

Die dritte Frage: „Wie können wir es schaffen, dass Zugewanderte nach mindestens fünf Jahren zumindest auf kommunaler Ebene wählen dürfen?“ „Ich arbeite hier und zahle Steuern, aber meine Stimme wird nicht respektiert“, erklärte dazu Sem Haikali vom Migrationsrat. Auf den Punkt brachte es Stadtrat Nico Heitz: „Es ist einfach eine Frage der Menschenwürde, sie wählen zu lassen. Es müssen alle Menschen die gleiche Chance bekommen.“ Die gesammelten Stichpunkte und Ausführungen sollen nun zusammengefasst werden, um später Handlungskonzepte zu entwickeln.

Angedacht wurde im Rahmen dieser Veranstaltung auch ein Bürgerfest oder ein Spiel ohne Grenzen in Freising. Wie wichtig es sei, die Teilhabe deutlich zu stärken, formulierte Meral Meindl so: „Mein Vater hat sich bei der politischen Teilhabe immer zurückgehalten, weil es den Aufenthaltsstatus hätte gefährden können. Richtig angekommen ist er deshalb hier nie.“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.